Naplaćena premija društava za osiguranje u 11 mjeseci 1,9 milijardi eura

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih 11 mjeseci ove godine iznosila je 1,9 milijardi eura, što je 7,6 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U studenome 2025. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje. Od ukupne premije koju su naplatila, 293,2 milijuna eura odnosilo se na premiju životnih osiguranja što je za 0,8 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, te 1,6 milijardi eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini rast za 9,3 posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,5 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,7 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 posto) te ostala osiguranja imovine (8,7 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prvih 11 mjeseci 2025. dosegnuo je 1,1 milijardu eura, što je 4,1 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosilo se 324,4 milijuna eura ili 17,7 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno 766,7 milijuna eura, što je za 3,1 posto više u odnosu na prvih 11 mjeseci 2024. godine.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 40,3 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,7 posto, zdravstveno osiguranje 12 posto te ostala osiguranja imovine osam posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji i dalje drži Croatia osiguranje, uz rast premije na godišnjoj razini za 10,5 posto, na 495,1 milijun eura. Tržišni udio Croatia osiguranja je porastao s 25,7 posto, koliko je iznosio krajem studenoga prošle godine, na 26,4 posto krajem studenoga ove godine.

Drugo je Euroherc osiguranje s tržišnim udjelom od 13 posto te rastom naplaćene premije za devet posto, na 244 milijuna eura. Slijedi Adriatic osiguranje s tržišnim udjelom od 12,5 posto te naplaćenom premijom od 235 milijuna eura, uz rast za 7,1 posto.

Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini skočila za tri posto, na 201,3 milijuna eura, uz tržišni udio od 10,7 posto. Peto je Wiener osiguranje, uz rast naplaćene premije na godišnjoj razini za 11,9 posto, na 148,4 milijuna eura, uz tržišni udio od 7,9 posto, podaci su iz Hanfinih tablica.

