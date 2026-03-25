Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u veljači porasla za 549,5 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju veljače ove godine iznosila je 27,6 milijardi eura, što je za 549,5 milijuna eura ili dva posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju veljače ukupno imali 2.405.734 člana, odnosno njih 2.300 ili 0,1 posto više u odnosu na siječanj 2026. godine. U veljači su OMF-ovi zabilježili 3.574 nova člana, pri čemu ih je veliku većinu, 90,9 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u veljači ove godine prestalo je članstvo za 1.274 osiguranika.

U veljači su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 151 milijun eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 29,6 milijuna eura, što je za 0,9 milijuna eura ili 3,16 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju veljače za A kategoriju iznosili su 2,75 posto, za B kategoriju 1,69 posto, a za C kategoriju 0,48 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 18,38 posto, u kategoriji B za 9,94 posto, a u kategoriji C za 2,23 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,88 posto, za Mirex B 5,66 posto i za Mirex C 3,26 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem veljače se u kategoriji B nalazilo 74,31 posto članova, u kategoriji A 22,36 posto, a u kategoriji C 3,33 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju drugog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 15,5 milijardi eura i udjelom od 56,4 posto, pri čemu se taj udjel povećao za jedan postotni bod na mjesečnoj razini. Istovremeno, povećala se i zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,3 postotna boda, te su ona krajem veljače iznosila sedam milijardi eura, odnosno 25,3 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,9 posto, a ulaganja u strane dionice 11,4 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 3,1 milijardom eura i udjelom od 11,3 posto, koji se povećao za 0,4 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u veljači 4,6 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,3 milijarde eura, što na mjesečnoj razini predstavlja pad od 1,6 postotnih boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 30 milijuna eura

Na kraju veljače u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 449.707 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 51.263 člana.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 14,1 milijun eura, što je 6,9 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 8,1 milijun eura, što je na mjesečnoj razini rast za 3,5 posto.

Neto imovina DMF-ova u veljači je tako dosegnula iznos od 1,72 milijarde eura, što je za 30 milijuna eura ili 1,8 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 52 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 29,2 posto te investicijski fondovi s 9,1 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,8 postotnih bodova, dionica za 0,2 postotna boda, dok je udio ulaganja u investicijske fondove pao za 0,1 postotni bod.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 108 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u veljači poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 4,2 milijarde eura te je bila za 101,7 milijuna eura ili 2,5 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju drugog mjeseca iznosila je 224,8 milijuna eura, uz mjesečni rast za 2,7 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,97 posto.