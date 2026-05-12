Novi inflacijski udar u SAD-u: Rast cijena najviši od svibnja 2023.

Skok inflacije predstavlja novi izazov za Federal Reserve, ali i za Donalda Trumpa uoči izbora na polovici mandata.

Inflacija u SAD-u ponovno ubrzava, a posljedice sukoba na Bliskom istoku sve se snažnije prelijevaju na američko gospodarstvo i svakodnevni život građana. Prema najnovijim podacima američkog Zavoda za statistiku rada (BLS), potrošačke cijene u travnju su porasle 3,8 posto na godišnjoj razini, što je najveći rast od svibnja 2023. godine.

Najveći pritisak dolazi od energenata i hrane. Cijene goriva snažno su porasle nakon eskalacije sukoba između SAD-a, Izraela i Irana te praktičnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i plina. Prema podacima automobilskog udruženja AAA, prosječna cijena galona bezolovnog benzina u SAD-u dosegnula je 4,50 dolara, najvišu razinu od ljeta 2022. godine.

BLS navodi da je gotovo polovica ukupnog rasta inflacije povezana upravo s rastom cijena energije, dok dodatni pritisak stvaraju skuplje stanovanje i prehrambeni proizvodi. Time se ponovno otvara pitanje koliko je američko gospodarstvo osjetljivo na geopolitičke poremećaje, osobito u trenucima kada su tržišta očekivala smirivanje inflacije i početak smanjenja kamatnih stopa.

No novi podaci idu u suprotnom smjeru. Nakon što je inflacija u ožujku iznosila 3,3 posto, travanjski skok na 3,8 posto dodatno smanjuje izglede da će Fed ove godine krenuti u rezanje kamatnih stopa. Više cijene energenata i transporta mogle bi se u narednim mjesecima preliti i na širi spektar roba i usluga, što povećava rizik duljeg razdoblja povišene inflacije.