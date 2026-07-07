Obilježen početak trgovanja dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi

Početak trgovanja novoizdanim dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi nakon uspješno provedene sekundarne ponude dionica, svečano je obilježen u utorak, a trgovanje počinje sutra.

Bosqar je međunarodna investicijska grupacija sa sjedištem u Hrvatskoj, a trgovanje dionicama tvrtke službeno počinje sutra, u srijedu.

Predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat naglasio je da trgovanje počinje nakon uspješne sekundarne javne ponude dionica u kojoj je prikupljeno 150 milijuna eura, što je najveća sekundarna javna ponuda u povijesti hrvatskog tržišta kapitala i jedna od najvećih transakcija prikupljanja kapitala u Hrvatskoj uopće.

Ukupna potražnja investitora iznosila je gotovo 178 milijuna eura, a u ponudi su, rekao je Horvat, sudjelovala 5.453 mala ulagača i 26 kvalificiranih.

Prema Horvatovim riječima, prikupljeni kapital će podržati daljnji razvoj grupe, uključujući finalizaciju akvizicije PIK-a Vrbovec, kao i buduća ulaganja u razvoj Bosqarovih poslovnih vertikala.

Osnivač i suvlasnik Bosqara Stjepan Orešković istaknuo je važnost uvrštenja kompanija na burzu, rekavši kako Bosqara ne bi bilo bez toga.

Naša preporuka i savjet brojnim kompanijama je da se uvrste na burzu, jer je to način kako mogu “postati veći od sebe”, rekao je.

“Vjerujemo i nadamo se da Končar više neće morati trpjeti toliki teret trgovanja na Zagrebačkoj burzi, spremni smo podnijeti dio toga tereta”, dodao je.

Izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, rekao je da početak trgovanja dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi nije samo uspjeh za Bosqar, nego i za cijelo hrvatsko tržište kapitala.

Hrvatska poput cijele Europe, pojasnio je, predstavlja u financijskom smislu bankocentričan sustav s dobrom kapitaliziranošću banaka, ali želja je vlade i svih onih koji su i iole verzirani u financijske teme, da se bankocentričnost smanji u korist alternativnih načina financiranja.

“Proces dokapitalizacije Bosqara pokazuje da je to moguće”, rekao je Ćorić i ocijenio da se podiže razina financijske pismenosti institucionalnih i malih ulagača, što pokazuju i ulaganja u državne obveznice i trezorske zapise.

Istaknuo je da je izlazak na burzu pokazatelj najvišeg ranga kredibiliteta, transparentnosti, korporativne kulture i dobrih pokazatelja kompanije.

Predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić rast Bosqara ocijenila je brzim i uspješnim.

Smatra da je aplikacija za trgovanje državnim obveznicama olakšala trgovanje i potaknula tržište kapitala.

Zbog digitalnih kanala trgovanja i ljeto na Zagrebačkoj burzi je likvidno, jer trgovati se može praktički s plaže, rekla je.

Početak trgovanja dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi simbolički je obilježen zvonjavom zvona.