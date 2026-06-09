OpenAI tvrdi da je podnio dokumentaciju za izlazak na burzu

OpenAI je povjerljivo podnio obrazac S-1 za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO), objavila je tvrtka u kratkom priopćenju u ponedjeljak, otprilike tjedan dana nakon što je isto učinio i njezin konkurent na području umjetne inteligencije Anthropic. Taj potez dolazi u trenutku kada se nekoliko najvećih kompanija u industriji priprema za izlazak na burzu.

U kratkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak navečer OpenAI je naveo kako je očekivao da će informacija o povjerljivoj prijavi procuriti u javnost, zbog čega je odlučio sam objaviti vijest ranije.

Tvrtka je dodala da još nije odlučila kada bi se dugo očekivani IPO mogao održati, upozorivši da “to možda neće biti uskoro jer postoje stvari koje želimo napraviti, a koje je vjerojatno lakše provesti dok smo privatna kompanija”.

IPO možda ne bude uskoro

Kompanija koja stoji iza ChatGPT-ja navodno već mjesecima planira izlazak na burzu, a Wall Street Journal je u svibnju izvijestio da OpenAI pri pripremi prijave savjetuju Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Objava dolazi samo tjedan dana nakon što je Anthropic povjerljivo podnio dokumentaciju za izlazak na burzu te nekoliko tjedana nakon sličnih poteza SpaceX-a, Muskove tvrtke za rakete i satelite koja se u veljači spojila s njegovom AI kompanijom xAI.

“Nedavno smo podnijeli povjerljivi S-1 obrazac. Očekujemo da će ta informacija procuriti pa je zato objavljujemo sami. Još nismo odlučili o vremenskom okviru; to možda neće biti uskoro jer postoje stvari koje želimo napraviti, a koje je vjerojatno lakše provesti kao privatna kompanija. No riječ je o složenom skupu kompromisa, a ova prijava nam daje mogućnost da izađemo na burzu ranije ako se pokaže da je to najbolje rješenje.”

852 milijarde dolara. Toliko je OpenAI bio procijenjen nakon posljednjeg kruga prikupljanja kapitala, objavila je tvrtka u ožujku. AI kompanija navela je da je prikupila oko 122 milijarde dolara od “strateških partnera”, među kojima su Amazon i SoftBank. Anthropic, tvrtka koju su osnovali bivši zaposlenici OpenAI-ja, nedavno ga je prestigla po vrijednosti te je nakon kruga financiranja u svibnju procijenjena na više od 900 milijardi dolara.

Musk izgubio spor protiv Altmana

Prijava dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je Elon Musk izgubio svoj medijski vrlo eksponiran spor protiv OpenAI-ja i njegova izvršnog direktora Sama Altmana. Milijarder koji stoji iza SpaceX-a i Tesle tužio je kompaniju zbog njezina prelaska iz neprofitnog modela, u kojem je i sam nekoć bio član upravnog odbora, na profitni model poslovanja. Porota u Kaliforniji na kraju je zaključila da je Musk prekasno pokrenuo tužbu, a sudac ju je odbacio u svibnju.

Još uvijek nije jasno posluje li OpenAI trenutačno profitabilno. Prema pisanju New York Timesa iz siječnja, tvrtka je prošle godine ostvarila oko 13 milijardi dolara prihoda od pretplata na ChatGPT i druge AI alate te očekuje da će taj prihod utrostručiti tijekom 2026. godine. Međutim, Wall Street Journal je u travnju izvijestio da OpenAI nije ostvario zadane ciljeve prihoda ni broj novih korisnika, što je otvorilo pitanja o njegovoj sposobnosti da prati sve jaču konkurenciju tvrtki poput Anthropica i Googlea, dok istodobno ulaže dodatne milijarde dolara u nove podatkovne centre.

Zachary Folk, novinar Forbesa

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