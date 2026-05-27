Ove dvije kompanije pridružile su se elitnom klubu vrijednih bilijun dolara – a njihov uspon tek počinje

Rekordna potražnja pogurala je cijene AI čipova na povijesne razine te proizvođačima donijela eksplozivan rast tržišne vrijednosti i rekordne profite.

Dionice SK Hynixa skočile su u srijedu 9,3 posto, čime je tržišna kapitalizacija južnokorejskog proizvođača čipova prvi put premašila bilijun dolara. Taj potez uslijedio je nakon snažnog rasta dionice, koja je od početka godine porasla oko 250 posto. Rast je potaknut naglo povećanom potražnjom za AI čipovima, što je južnokorejski indeks KOSPI dovelo do rekordnih razina. Domaći konkurent Samsung prvi je put premašio tržišnu vrijednost od bilijun dolara 6. svibnja,

SK Hynix nije jedina kompanija koja se u posljednja 24 sata pridružila klubu vrijednom bilijun dolara. Američka tehnološka grupa Micron također jaše na valu umjetne inteligencije. UBS je u utorak utrostručio ciljanu cijenu dionice, što je podiglo vrijednost dionica za 19 posto.

Cijene memorijskih čipova udvostručile su se već u prvom tromjesečju u odnosu na prethodni kvartal, a u tekućem se razdoblju očekuje njihov dodatni rast od čak 63 posto. Glavni razlog je snažna potražnja AI podatkovnih centara, koja je smanjila dostupnost čipova za pametne telefone, prijenosna računala i automobile te vodećim proizvođačima memorijskih čipova donijela rekordne profite.