Nvidia vrjednija od njemačkog gospodarstva: Kako su tehnološki divovi postali veći od država

Tržišna kapitalizacija Nvidije (5,7 bilijuna dolara) premašila je njemački BDP (5,45 bilijuna dolara). Ukupna vrijednost pet najvećih američkih tvrtki sada premašuje ukupni BDP pet najvećih europskih gospodarstava.

Ekonomska veličina tehnoloških divova i multinacionalnih kompanija brzo je rasla posljednjih godina. Nvidia je sredinom svibnja dosegla tržišnu kapitalizaciju od 5,7 bilijuna dolara. Tvrtka sada premašuje cijelo gospodarstvo Njemačke – treće najveće na svijetu i najveće u Europi, koje iznosi 5,45 bilijuna dolara bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Nvidia, američka tvrtka za poluvodiče čiji čipovi pokreću sve, od videoigara do AI sustava, najvrjednija je tvrtka na svijetu. Nakon što je u listopadu 2025. postala prva tvrtka koja je premašila 5 bilijuna dolara (4,38 bilijuna eura) tržišne kapitalizacije, njezina je vrijednost sredinom svibnja 2026. dosegnula 5,7 bilijuna dolara (4,89 bilijuna eura).

Nakon što je već premašila Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo po ekonomskoj veličini, sada prema MMF-u prestiže i projicirani BDP Njemačke za 2026. godinu. Podaci o tržišnoj kapitalizaciji preuzeti su iz CompaniesMarketCap-a od 14. svibnja 2026., prenosi Euronews.

MMF predviđa da će BDP Njemačke 2026. godine iznositi 5,45 bilijuna dolara (4,67 bilijuna eura). SAD ostaje najveće svjetsko gospodarstvo s 32,38 bilijuna dolara (27,75 bilijuna eura), a slijedi ga Kina s 20,58 bilijuna dolara (17,87 bilijuna eura).

Budući da je Njemačka najveće europsko gospodarstvo, Nvidijina tržišna kapitalizacija koja ga premašuje znači da je tvrtka sada veća od svakog europskog gospodarstva, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo s 4,26 bilijuna dolara (3,65 bilijuna eura), Francusku s 3,6 bilijuna dolara (3,08 bilijuna eura), Italiju s 2,74 bilijuna dolara (2,35 bilijuna eura) i Španjolsku s 2,09 bilijuna dolara (1,79 bilijuna eura).

Tržišna kapitalizacija tvrtki u odnosu na BDP zemalja; Izvor: MMF

Nvidia premašuje ukupni BDP 19 zemalja EU-a

Alphabet (4,12 bilijuna eura) i Apple (3,75 bilijuna eura) također su veći od svakog europskog gospodarstva osim Njemačke. Francuska (3,08 bilijuna eura) po ekonomskoj veličini nadmašuje Microsoft (2,61 bilijuna eura) i Amazon (2,46 bilijuna eura). Međutim, obje tvrtke i dalje premašuju BDP Italije (2,35 bilijuna eura), četvrtog najvećeg gospodarstva na kontinentu.

Ukupni BDP 19 najmanjih gospodarstava EU iznosi ukupno 5,02 bilijuna dolara (4,3 bilijuna eura), što je još uvijek manje od Nvidijine tržišne kapitalizacije od 5,7 bilijuna dolara (4,88 bilijuna eura).

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang pridružio se prošlog tjedna visokoprofiliranom posjetu Donalda Trumpa Kini. U ožujku je Huang rekao da bi rastuća potražnja za umjetnom inteligencijom mogla dovesti Nvidijinu prodaju prema bilijunu dolara u roku od dvije godine.

Kombinirana tržišna kapitalizacija pet najvećih američkih tvrtki – Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft i Amazon – iznosi 20,81 bilijuna dolara (17,84 bilijuna eura). To premašuje ukupni BDP pet najvećih europskih gospodarstava – Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije i Španjolske, koji iznosi 18,14 bilijuna dolara (15,55 bilijuna eura).

Nijedna europska tvrtka ne može se usporediti s američkim tehnološkim divovima

Nizozemski proizvođač čipova ASML najviše je rangirana europska tvrtka na listi, koja se nalazi na 21. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od 610,69 milijardi dolara (523,66 milijardi eura). Europa nema tvrtku usporedive veličine s američkim tehnološkim divovima.

Švicarski farmaceutski div Roche ima tržišnu kapitalizaciju od 335,1 milijarde dolara (287,44 milijarde eura), dok britanska AstraZeneca iznosi 286,84 milijarde dolara (246 milijardi eura).

Tržišna kapitalizacija i BDP mjere različite stvari. BDP odražava ukupnu vrijednost roba i usluga koje gospodarstvo proizvede u jednoj godini, dok tržišna kapitalizacija predstavlja tržišnu vrijednost kapitala tvrtke i odražava očekivanja investitora o njezinoj budućoj zaradi i izgledima za rast.

Ipak, usporedba nudi upečatljiv primjer razmjera koje su te tvrtke dosegle.