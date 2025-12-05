Povijesni debi: “Kineska Nvidia” u prvom danu trgovanja rasla preko 400 posto

IPO stiže u trenutku kada Peking intenzivno potiče razvoj domaćih proizvođača GPU-ova, unatoč američkim sankcijama koje im ograničavaju pristup naprednim proizvodnim tehnologijama. Istodobno, kineska utrka za čipovima ubrzava se iz dana u dan, a za sve veću potražnju natječu se tehnološki divovi poput Huaweija i Cambricona, kao i novi ambiciozni konkurenti.

Dionice Moore Threadsa, proizvođača grafičkih procesorskih jedinica (GPU) sa sjedištem u Pekingu, kojeg često nazivaju “kineskom Nvidijom“, porasle su za više od 400 posto na debiju u Šangaju nakon IPO-a vrijednog 1,1 milijardu dolara.

Dionica je zaključila trgovanje na 600,500 juana, više nego pet puta iznad IPO cijene od 114,28 juana.

IPO Moore Threadsa vodio je CITIC Securities kao glavni jamac izdanja. Zajednički bookrunneri u poslu bili su BOC International Securities, China Merchants Securities i GF Securities, piše CNBC.

Tvrtka, koja još uvijek ne ostvaruje dobit, navela je u dokumentaciji za kotaciju da su joj sredstva iz IPO-a potrebna za ubrzanje nekoliko ključnih inicijativa istraživanja i razvoja, uključujući novu generaciju vlastitih GPU čipova za treniranje i izvođenje (inference) umjetne inteligencije. Dio sredstava također će biti iskorišten za dopunu obrtnog kapitala.

Uspješan IPO Moore Threadsa dolazi unatoč tome što se tvrtka našla pod američkim sankcijama 2023., koje su joj ograničile pristup naprednim procesima proizvodnje čipova i tvorničkim kapacitetima.

Kompanija je dio rastuće skupine kineskih proizvođača AI procesora, potaknutih nastojanjima Pekinga da smanji ovisnost o američkom dizajneru čipova Nvidiji. Među ostalim tvrtkama u tom području su tehnološki divovi poput Huaweija, kao i specijalizirani proizvođači poput Cambricona — čije su dionice na šangajskoj burzi ove godine porasle za više od 100 posto.

Washington već godinama održava različita izvozna ograničenja za Nvidiju, sprječavajući je da prodaje svoje najnaprednije AI čipove Kini. U posljednje vrijeme i Peking je poduzeo korake kako bi blokirao uvoz Nvidia čipova dok pokušava potaknuti domaće alternative poput Moore Threadsa.

Novi igrači poput Enflame Technologyja i Biren Technologyja također su ušli na tržište, s ciljem da zauzmu dio milijardske potražnje za GPU-ima koju Nvidia više ne može opsluživati. Kineski regulatori sve više odobravaju IPO-ove u poluvodičkoj industriji kako bi se ubrzao put prema većoj AI autonomiji.