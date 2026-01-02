Privatno bogatstvo Nijemaca procjenjuje se na više od deset bilijuna eura

Nijemci su 2025. godine imali nešto više od deset bilijuna eura u svojoj privatnoj financijskoj imovini, pokazuje istraživanje njemačkog DZ Banka.

Financijska imovina raste godinama, jer su Nijemci štedljiviji u odnosu na druge države te, unatoč raširenom skepticizmu prema burzovnom trgovanju, imaju koristi od rastućih cijena dionica.

U svojoj projekciji DZ Bank izvještava da će nominalna financijska imovina porasti na 10,03 bilijuna eura u 2025. godini, što je porast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu.

Ekonomist Michael Stappel, koji sastavlja podatke svakih šest mjeseci, predviđa daljnji rast za 2026. godinu, iako se očekuje manji rast cijena na burzama, a stopa štednje također bi mogla blago pasti.

“Apsolutni iznos štednje privatnih kućanstava ostat će na razini iz prethodne godine”, rekao je, predviđajući da će se privatna financijska imovina vjerojatno povećati za pet posto na 10,5 bilijuna eura u 2026. godini.

Ekonomska nesigurnost, zabrinutost zbog radnih mjesta i rastuće cijene uzrokuju da mnogi ljudi u Njemačkoj odustaju od kupnje i štede novac.

Međutim, prema podacima saveznog statističkog ureda njemački građani 2025. godine nisu štedjeli toliko novca kao godinu ranije.

Unatoč tome, stopa štednje ostala je visoka prema međunarodnim standardima i iznosila je 10,3 posto u prvoj polovici godine. To je značilo da su ljudi na svakih sto eura raspoloživog dohotka u prosjeku štedjeli 10,30 eura.

To odgovara prosječnom mjesečnom iznosu od nešto manje od 270 eura po stanovniku.

Na temelju podataka za prva tri tromjesečja, ekonomist DZ Banke Stappel procjenjuje stopu štednje za 2025. u cjelini na 10,4 posto, što je niže nego godinu ranije kada je iznosila 11,2 posto, ali je i dalje iznad prosjeka.