Procvat zaduživanja zbog AI-ja podiže izdavanje američkih korporativnih obveznica na povijesne razine

Izdavatelji s investicijskim kreditnim rejtingom ove su godine plasirali 1,7 bilijuna dolara obveznica, približavajući se valu zaduživanja iz pandemijske 2020. godine.

Američke kompanije prodale su u 2025. godini obveznice s investicijskim rejtingom u vrijednosti od 1,7 bilijuna dolara, što je gotovo rekordna razina potaknuta naglim zaduživanjem za financiranje infrastrukture umjetne inteligencije, koje je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg prezasićenja dugom.

Ovogodišnje izdanje obveznica, koje se približava iznosu od 1,8 bilijuna dolara izdanih 2020. godine kada su se kompanije tijekom pandemije covida žurno zaduživale kako bi ojačale financije, dogodilo se u trenutku kada su poduzeća iskoristila relativno niske troškove zaduživanja za refinanciranje postojećeg duga, piše Financial Times.

No prodaja duga, koju je trgovinsko udruženje Sifma pratilo do kraja studenoga, također odražava procvat zaduživanja povezan s umjetnom inteligencijom, budući da su velike tehnološke kompanije poput Mete, Alphabeta, Amazona i Oraclea posegnule za tržištem obveznica kako bi financirale podatkovne centre i energetske sustave potrebne za njihovo napajanje.

Nesrazmjer zaduživanja i prihoda

Zaduživanje povezano s umjetnom inteligencijom sada čini oko 30 posto neto izdanja obveznica s investicijskim rejtinom, prema Goldman Sachsu, a očekuje se da će dodatno rasti 2026., unatoč zabrinutosti zbog razine duga koju preuzimaju takozvani AI “hiperskaleri”.

Troškovi zaduživanja kompanija tijekom ljeta pali su na najnižu razinu u odnosu na američke državne obveznice od kraja prošlog stoljeća, kako su se trgovinske napetosti smanjivale, a rizičnija imovina bilježila rast. Dodatna kamata koju plaćaju najkreditno sposobnije kompanije pala je na svega 0,74 postotna boda iznad državnog duga.

Od tada su se ti troškovi blago povećali na nešto više od 0,8 postotnih bodova, dok investitori reagiraju na ono što je opisano kao “poplava” izdanja povezanih s umjetnom inteligencijom.

Sumnje u nesrazmjer između zaduživanja za umjetnu inteligenciju i trenutačnih prihoda, primjerice kod Oracleovih kvartalnih rezultata, gdje su prihodi podbacili u odnosu na očekivanja, a ulaganja u podatkovne centre premašila prognoze, potaknule su rasprodaje dionica i duga u tehnološkom sektoru.

Investitori procjenjuju da bi izdavanje obveznica u 2026. godini moglo nadmašiti rekord iz razdoblja pandemije te dodatno povećati troškove zaduživanja kompanija.

Osiguranje od rizika

Neki investitori već su se počeli osiguravati od rizika da se procvat umjetne inteligencije pretvori u kreditni slom, ako se povrati ne ostvare dovoljno brzo da opravdaju nagli rast zaduživanja.

Trgovanje kreditnim zamjenama za slučaj neispunjenja obveza, derivatima koji isplaćuju naknadu ako kompanija bankrotira, posljednjih je mjeseci snažno poraslo za najveće tehnološke izdavatelje. Oracleovi CDS-ovi dosegnuli su najvišu razinu od 2009. godine ranije ovog mjeseca.

Obujam trgovanja CDS-ovima vezanima uz pojedinačne izdavatelje iz skupine američkih tehnoloških kompanija porastao je za oko 90 posto od početka rujna, prema podacima klirinške kuće DTCC.