Qivalis okuplja 10 banaka i pokreće stablecoin vezan uz euro. Što je to?

Europski stablecoini zaostaju za američkima. To želi promijeniti 10 europskih banaka koje su osnovale konzorcij Qivalis i najavile pokretanje stablecoina denominiranog u eurima.

Deset europskih banaka među kojima su UniCredit i RBA International, koji posjeduju Zagrebačku banku i RBA u Hrvatskoj, osnovali su konzorcij Qivalis kako bi pokrenuli stablecoin vezan uz euro. Kad su najavljivali projekt u rujnu bilo ih je devet, no nedavno im se priključila i francuska banka BNP Paribas.

Naziv Quivalis izabrali su jer predstavlja izraz the key to value, odnosno ključ do vrijednosti.

Da podsjetimo, stablecoinima se nazivaju kriptovalute koje vlastitu tržišnu vrijednost vežu za imovinu poput zlata ili fiat valute. Često su vezani uz dolar, a najpoznatiji među njima je Tether. Kako je na press konferenciji u Amsterdamu rekao predsjednik Nadzornog odbora Qivalisa Sir Howard Davis, nema razloga da europsko tržište ostane iza američkog.

Kao prednosti i razloge popularizacije stablecoina naveo je brzinu potpunog izvršenja financijske transakcije (settlementa), mali trošak transakcija – posebno kod međugraničnih plaćanja, transparentnost i rast trgovanja kriptovalutama.

Pressica u Amsterdamu na kojoj je ponovno predstavljen Qivalis i najavljen ulazak BNP Paribas banke u projekt. Na fotografiji: predsjednik Nadzornog odbora Qivalisa Sir Howard Davies (drugi s lijeva), financijski direktor (CFO) Floris Lugt (treći s lijeva) i glavni izvršni direktor (CEO) Jan-Oliver Sell (skroz desno); Screenshot: Live prijenos Quivalisove pressice

Njihov stablecoin starta sredinom 2026. godine

Qivalisova vizija je izgradnja pouzdanog eko sustava u kojem su različiti korisnici: korporacije, banke i građani. Njihov stablecoin bio bi osigruan gotovinskim depozitima ili visokokvalitetnom likvidnom imovinom.

Ovaj projekt priprema se već 2-3 godine, a trenutačno su u procesu dobivanja dozvole od nizozemske središnje banke, procesu za koji vjeruju da će trajati šest do devet mjeseci. To znači da bi svoj stablecoin mogli pokrenuti polovicom 2026. godine. Trenutačno zaostaju za konkurentima, ali u tzv. build fazi planiraju ubrzati svoje aktivnosti.

Otvoreni su za sudjelovanje drugih banaka, no nemaju jasan cilj koliko bi ih trebalo biti uključeno u projekt. I one koje nisu, moći će koristiti njihov stablecoin. Po završetku žele imati dobru distribuciju u državama Europske unije.

Trenutačno imaju oko trećine od potrebnog broja zaposlenih i još zapošljavaju. U sljedećih 18 mjeseci planiraju ukupno imati oko 45 do 50 zaposlenika. Dio njih radit će na daljinu, jer polaze od ideje “meet the talent where it is”.

Kao glavne konkurente, Qivalisov tim naveo je stablecoine EURC i EUR Coinvertible (EURCV). EURCV je još jedan “bankarski” stablecoin – iza njega je francuska Societe Generale banka.



Prema podacima s coinmarketcap, vodeći stablecoini denominirani u eurima su Anchored Coins AEUR (AEUR), Eurite (EURI), Tether EURt (EURt) i AllUnity EUR (EURAU).



Banka BNP Paribas koja sudjeluje u Qivalis projektu sudjeluje u još jednom projektu konzorcija velikih banaka koje razmatraju izdavanje stablecoina.