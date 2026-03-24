Revolut ostvario rekordnu dobit i sprema ključni iskorak na američko tržište

Dobit prije oporezivanja porasla je 57 posto, dok kompanija nakon dobivanja bankarske licence u Ujedinjenom Kraljevstvu ubrzava globalnu ekspanziju.

Britanski fintech Revolut u utorak je izvijestio o rekordnoj godišnjoj dobiti prije oporezivanja. Istodobno ubrzava planove širenja na američko tržište nakon što je ranije ovog mjeseca dobio punu bankarsku licencu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dobit prije oporezivanja porasla je za 57 posto, na 1,7 milijardi funti (2 milijarde eura) u 2025., u odnosu na 1,25 milijardi funti u 2024. Prihodi grupe porasli su za 46 posto, na 5,2 milijarde eura, što je, prema navodima kompanije, djelomično rezultat snažnog poslovanja u segmentu usluga za poslovne korisnike, koji čini 16 posto ukupnih prihoda.

Startup, koji je 2025. dosegnuo valuaciju od 75 milijardi dolara, jedna je od najvrjednijih privatnih tehnoloških kompanija u Europi, piše CNBC.

“Izgradili smo diversificiran i otporan poslovni model koji je profitabilan u velikim razmjerima i pruža temelj za našu sljedeću fazu rasta”, izjavio je suosnivač i izvršni direktor Nik Storonsky.

“Kako se transformiramo u istinski globalnu banku, pokazujemo da naš operativni model vođen tehnologijom i dalje potiče brzu ekspanziju i rekordnu profitabilnost. Deset godina nakon početka ovog puta, tek smo počeli pokazivati što je sve moguće.”