Revolut, Visa i Mastercard izgubili sudsku bitku – ograničava se visina njihovih naknada

Britanski sud presudio je da regulator ima pravo ograničiti prekogranične kartične naknade, unatoč protivljenju kartičarskih kuća i fintech sektora.

Revolut, Visa i Mastercard izgubili su pravnu bitku u Ujedinjenoj Kraljevini oko predloženog regulatornog ograničenja naknada za međunarodne transakcije.

Visoki sud u Londonu presudio je u četvrtak da britanski Regulator platnih sustava (Payment Systems Regulator, PSR) ima pravo uvesti gornju granicu cijena za prekogranične međubankovne naknade (interchange fees). Te naknade naplaćuju Visa i Mastercard bankama, a od Brexita su se znatno povećale, piše Financial Times.

Presuda je donesena unatoč snažnom lobiranju fintech tvrtki i banaka diljem Europe. Visa i Revolut su 2025. pokrenuli sudsku reviziju protiv regulatora, tvrdeći da je PSR prekoračio svoje ovlasti i da narušava tržišno natjecanje.

Na tragu Donalda Trumpa

Odluka suda stiže svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao na ograničavanje kamata na kreditne kartice na 10 posto, potez koji je izazvao snažno nezadovoljstvo u bankarskom i platnom sektoru.

PSR je još 2023. predložio ograničenje međubankovnih naknada za prekogranična internetska plaćanja, nakon što je utvrdio da su se te naknade više nego peterostruko povećale od Brexita.

Razina ograničenja cijena, kao i datum njihove primjene, još nisu određeni. Vlada je u međuvremenu odlučila ukinuti PSR i pripojiti ga Upravi za financijsko poslovanje (Financial Conduct Authority).

Prekogranične međubankovne naknade naplaćuju se kada kupac iz jedne zemlje kupuje robu ili usluge od trgovca u drugoj zemlji. Spor se odnosio na tzv. transakcije bez fizičke prisutnosti kartice, poput internetskih kupnji.

Oko 200 milijuna funti godišnje

Između 2021. i 2022. Mastercard i Visa povećali su prekogranične međubankovne naknade za internetske transakcije između Ujedinjenog Kraljevstva i Europskog gospodarskog prostora. Naknade za potrošačke debitne kartice porasle su s 0,2 posto na 1,15 posto, prema podacima PSR-a, dok su naknade za potrošačke kreditne kartice porasle s 0,3 posto na 1,5 posto.

Mastercard i Visa izravno ne prikupljaju međubankovne naknade, već djeluju kao posrednici u transakcijama, iako naplaćuju druge vrste naknada. Ipak, obje su tvrtke neizravno pogođene ograničenjem cijena jer te naknade predstavljaju poticaj bankama da koriste njihove usluge, navodi se u presudi.

PSR je ranije procijenio da su ta povećanja britanske tvrtke stajala dodatnih 150 do 200 milijuna funti godišnje, prema dokumentu u koji je imao uvid Financial Times.