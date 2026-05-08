Šefica ECB-a izrazila skeptičnost o digitalnoj valuti denominiranoj u euru

Predsjednica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde u petak je izrazila skeptičnost o potrebi za digitalnim valutama denominiranima u euru, upozorivši da bi “stablecoin” povezan s eurom mogao ometati ECB-ov rad i pogoršati eventualna financijska previranja.

Niz velikih banaka u eurozoni, uključujući Societe Generale, već neko vrijeme rade na uspostavljanju kriptoimovine povezane s eurom, nastojeći se probiti na tržište kojim dominira američki dolar u potezu za koji neki smatraju da bi mogao povećati privlačnost zajedničke europske valute.

No Lagarde je rekla da su dokazi u korist “stablecoina” denominiranih u eurima “znatno slabiji no što se čine” jer su takve valute izložene navali ulagača tijekom tržišnih previranja i oslabljuju ECB-ovu mogućnost da svojim odlukama o kamatnim stopama dosegnu sve kutke gospodarstva.

“Ti kompromisi prevladavaju kratkotrajnu korist koju bi stablecoini denominirani u euru mogli donijeti u uvjete financiranja i međunarodni dosegu”, rekla je šefica ECB-a u govoru u Španjolskoj.

“Ako želimo osnažiti međunarodnu privlačnost eura, najučinkovitiji način za postizanje tog cilja nisu digitalne valute”, naglasila je Lagarde.

Kao primjer rizika navela je pad vrijednost USD Coina tijekom kolapsa Silicon Valley Banka, istaknuvši i da je istraživanje ECB-a pokazalo da bi zamjene depozita za digitalne valute u velikim razmjerima mogle oslabiti kreditiranje poduzeća i prijenos monetarne politike.

Boljom opcijom Lagarde smatra tokenizirane depozite u komercijalne banke, koji su, prema njezinom mišljenju, sigurniji od “stablecoina”, ali također se mogu prenositi u lancima blokova.

Tim komentarima Lagarde je zauzela suprotnu poziciju od Europske komisije i vlada zemalja članica, uključujući i francusku vladu, koje “stablecoin” denominiran u euru vide kao alat za osnaživanje međunarodnog statusa eura.

Prema europskim propisima izdavatelji “stablecoina” moraju najmanje 30 posto rezervi imovine držati u bankovnim depozitima, dok se ostatak mora sastojati od niskorizičnih i visokolikvidnih financijskih instrumenata, poput državnih obveznica.

U ovotjednom intervjuu za Reuters član odbora Bundesbanka Michael Theurer rekao je da su tokenizirani depoziti i “stablecoini” jednako “ključni”, priznavši ipak rizike povezane s digitalnom valutom.