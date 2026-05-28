“Spremni smo potrošiti do 20 milijardi dolara na novu akviziciju. Bit će to sjajna kupnja”

Direktor najveće američke banke tvrdi da je blaži pristup regulaciji administracije Donalda Trumpa oslobodio čak 50 milijardi dolara viška kapitala.

Jamie Dimon ponovno signalizira da JPMorgan ulazi u novu fazu agresivnijeg širenja. Najveća američka banka po imovini mogla bi u sljedećih nekoliko godina potrošiti i do 20 milijardi dolara na novu akviziciju, otkrio je dugogodišnji izvršni direktor banke, pritom jasno dajući do znanja da Wall Street već osjeća koristi deregulacijskog zaokreta administracije Donalda Trumpa.

“Mislim da postoji šansa da u idućih nekoliko godina uložimo 10 ili 20 milijardi dolara u neku akviziciju”, rekao je Dimon na konferenciji financijske industrije. “Kad to učinimo, objasnit ćemo zašto mislimo da je to sjajna kupnja.”

“Nećemo žuriti, cijene su visoke”

Dimon ipak poručuje da JPMorgan neće žuriti. “Cijene su visoke, uključujući i naše dionice”, rekao je, dodajući da banka nema potrebu brzinski trošiti kapital.

Takva izjava dolazi u trenutku kada JPMorgan raspolaže golemim viškom kapitala. Dimon procjenjuje da će banka imati između 40 i 50 milijardi dolara iznad regulatorno potrebnih razina, dijelom zahvaljujući znatno blažem regulatornom pristupu Trumpove administracije prema bankarskom sektoru i Wall Streetu.

Upravo je Dimon tijekom posljednjih 20 godina JPMorgan pretvorio u dominantnu silu američkog bankarstva, velikim dijelom kroz oportunističke akvizicije tijekom kriza. Među najpoznatijima su preuzimanja Bear Stearnsa i Washington Mutuala tijekom financijske krize 2008., kao i kupnja First Republica nakon bankarske krize 2023. godine.

No posljednjih godina JPMorgan se okrenuo manjim i lakše integriranim akvizicijama, dok regulatorna ograničenja banci praktički onemogućuju kupnju velikih američkih depozitnih banaka jer već kontrolira više od 10 posto ukupnih depozita u SAD-u., piše Financial Times.

Ciljaju na fintech?

Dimon nije otkrio koju bi vrstu kompanije JPMorgan mogao ciljati, ali tržište sve više špekulira da bi fokus mogao biti na fintechu, upravljanju imovinom ili tehnološkoj infrastrukturi za financijski sektor.

Istodobno, JPMorgan i dalje profitira od snažnog investicijskog ciklusa na Wall Streetu. Dimon očekuje da će prihodi od investicijskog bankarstva u drugom tromjesečju porasti oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu, dok bi prihodi od trgovanja mogli skočiti najmanje 11 posto.

“Ovo je potpuna euforija”, rekao je Dimon. “Spajanja i preuzimanja najbolja su u godinama koje više ni ne mogu izbrojati. Tržište kapitala ove će godine biti golemo.”

No upravo ta euforija za Dimona predstavlja i upozorenje. Iako JPMorgan sjedi na desecima milijardi dolara kapitala, poruka tržištu ostaje jasna: banka će čekati pravu priliku — čak i ako Wall Street trenutno djeluje kao da novca nikad nije bilo više.