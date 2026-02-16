Tiha revolucija u Europi: Najjači val spajanja banaka od financijske krize 2008.

Nekoliko bankarskih spajanja vrijednih više milijardi eura potaknulo je ukupnu vrijednost prekograničnih bankarskih poslova u Europi na 17 milijardi eura prošle godine, u odnosu na 3,4 milijarde eura godinu ranije.

Prekogranična spajanja banaka u EU-u dosegnula su najvišu razinu od financijske krize 2008. godine, jer rast dobiti i cijena dionica u sektoru označava kraj dugog razdoblja usporenih transakcija.

Nekoliko bankarskih spajanja vrijednih više milijardi eura potaknulo je ukupnu vrijednost prekograničnih bankarskih poslova u Europi na 17 milijardi eura prošle godine, u odnosu na 3,4 milijarde eura godinu ranije, pokazuju podaci koje je Dealogic dostavio Financial Timesu.

Kreatori politika godinama pozivaju na veću konsolidaciju na fragmentiranom bankarskom tržištu EU, za koje bankarskičelnici tvrde da je opterećeno regulatornim preprekama i političkim otporom, zbog čega sektor dodatno zaostaje za većim američkim konkurentima.

Protiv američke konkurencije

Iako je napredak u uklanjanju birokratskih prepreka za paneuropsko bankarstvo spor, postoje naznake da europske banke unatoč tome nastavljaju s prekograničnim širenjem putem preuzimanja, piše Financial Times.

Glavni direktor UniCredita Andrea Orcel, koji je ranije pozivao na stvaranje većih i snažnijih europskih banaka kako bi se mogle nositi s američkim konkurentima, prošlog je tjedna izjavio da će se “konkurentski krajolik dramatično promijeniti”, navodeći nove tehnologije i rast fintech kompanija.

“Prilično sam uvjeren da će do 2030. biti manje banaka. Bit će pobjednika i gubitnika, a razlika između njih bit će mnogo, mnogo veća. Neki će se konsolidirati. Neki će nestati.”

Uvjeti i dalje povoljni

Fernando de la Mora, suvoditelj odjela za financijske usluge u Alvarez & Marsalu, rekao je da je val bankarskih poslova u EU-u potaknut višim tržišnim valuacijama sektora, stabilnim makroekonomskim okruženjem, niskim stopama neispunjavanja obveza i prednostima razmjera kod velikih IT ulaganja.

“U stabilnom makroekonomskom okruženju, bez problema s kreditnim rizikom i uz visoku razinu tehnološke transformacije, uvjeti za veću konsolidaciju i dalje su vrlo povoljni”, rekao je.

Prodaja većeg dijela poljskog poslovanja španjolske Banco Santander austrijskoj Erste Bank za sedam milijardi eura bila je jedna od većih transakcija koje su prošle godine pogurale prekograničnu konsolidaciju na najvišu razinu od 2008., kada je sklopljeno takvih poslova u vrijednosti od 19,5 milijardi eura.

Što s viškom kapitala?

Među ostalim spajanjima u EU prošle godine bila je i akvizicija portugalske Novo Banco od strane francuskog BPCE-a za 6,4 milijarde eura, koji upravlja mrežama Banque Populaire i Caisse d’Epargne, kao i preuzimanje njemačke OLB banke od strane francuskog Crédit Mutuela za 1,8 milijardi eura.

Rast bankarskih spajanja u EU-u dio je šireg globalnog trenda. Vrijednost bankarskih spajanja i preuzimanja na globalnoj razini više se nego udvostručila prošle godine, na 190 milijardi dolara, prema nedavnom izvješću konzultantske kuće McKinsey.

Broj prekograničnih bankarskih spajanja unutar EU ostao je relativno nizak – prošle godine zabilježeno ih je samo 19.

Hyder Jumabhoy, suvoditelj skupine za financijske institucije u odvjetničkom društvu White & Case, rekao je da je 20 najvećih banaka u EU-u u posljednje tri godine akumuliralo 600 milijardi dolara viška kapitala, koji žele iskoristiti za transakcije. “To nije učinkovito”, rekao je. “Zato vidite porast akvizicija, i na domaćem tržištu i prekogranično.”