“Tržište je reklo svoje”: Dionice Ferrarija pale 6 posto nakon predstavljanja prvog električnog modela

Dok Ferrari otvara novo poglavlje električnih superautomobila, investitori upozoravaju na visoke troškove razvoja i moguće udaljavanje od tradicionalne filozofije brenda.

Dionice luksuznog proizvođača automobila Ferrarija naglo su pale u utorak, neposredno nakon što je kompanija predstavila svoj prvi potpuno električni automobil.

Proizvođač sportskih automobila iz Maranella predstavio je model Luce, što na talijanskom znači “svjetlost”, na događaju održanom u Rimu, pri čemu je kompanija objasnila da naziv simbolizira “jasnoću i smjer”.

Dugo očekivani model predstavlja značajan odmak od klasične estetike Ferrarija, i to u trenutku kada su drugi luksuzni proizvođači automobila, poput Porschea i Lamborghinija, smanjili ambicije vezane uz električne automobile zbog slabe potražnje.

Dionice Ferrarija bile su oko podneva niže 6,5 posto, nakon što su ranije tijekom dana bilježile još veći pad. Dionica uvrštena na milanskoj burzi izgubila je više od 31 posto vrijednosti tijekom posljednjih 12 mjeseci.

Pet sjedala za nove kupce

Izvršni direktor Ferrarija Benedetto Vigna predstavljanje modela Luce opisao je kao “vrlo, vrlo važan dan” za kompaniju, koji označava početak “novog poglavlja” u povijesti brenda.

Na pitanje može li Ferrari istovremeno zadovoljiti nove kupce i svoju tradicionalnu bazu obožavatelja, Vigna je za CNBC rekao: “Kada uvodite novu tehnologiju, uvijek morate imati na umu jednu riječ — poštovanje. Poštovanje prema tehnologiji, jer kada uvodite nešto novo, morate osigurati da se to jasno vidi i u dizajnu. Zato dizajn mora biti drugačiji”, dodao je.

Vigna tvrdi da Ferrari pritom poštuje i različite želje svojih kupaca te vjeruje da će i postojeći Ferrarijevi klijenti pokazati interes za Luce, dok će električni model istovremeno privući novu publiku.

Luce je prvi Ferrarijev automobil s pet sjedala. Do 100 kilometara na sat ubrzava za oko 2,5 sekunde, dok mu je maksimalna brzina približno 310 kilometara na sat. Cijena modela kreće se oko 550 tisuća eura, a prve isporuke kupcima planirane su za četvrto tromjesečje ove godine.

Ferrari je objavio da su svi ključni dijelovi automobila razvijeni i proizvedeni unutar kompanije u Maranellu, dok je dizajn povjeren agenciji LoveFrom, koju je osnovao bivši Appleov glavni dizajner Jony Ive.

Zašto su dionice pale?

Analitičari pad dionice povezuju kombinacijom negativnih reakcija na dizajn automobila i klasične burzovne logike “kupi glasine, prodaj vijest”, budući da je Ferrarijeva dionica snažno rasla uoči samog predstavljanja.

“Mnogi obožavatelji razočarani su činjenicom da Ferrari ulazi u svijet električnih vozila jer smatraju da to razvodnjava identitet superautomobila izgrađenog na klasičnom dizajnu i sirovoj snazi motora s unutarnjim izgaranjem”, rekao je Michael Field, glavni strateg za dionice u Morningstaru.

Dodao je da su investitori dugo strahovali od razvoja električnog Ferrarija zbog iznimno visokih troškova istraživanja i razvoja, što dodatno povećava pritisak na kompaniju da investiciju opravda kroz prodaju i profitabilnost.

Anthony Dick, automobilski analitičar iz Oddo BHF-a, rekao je da je reakcija tržišta “daleko najsnažnija reakcija na dizajn automobila koju smo vidjeli – tržište je jasno reklo što misli”.