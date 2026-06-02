Unatoč rastu prodaje i milijunima eura od građana, kultni proizvođač staklenog posuđa pred propašću

Više od 21.000 građana uložilo je u oporavak kompanije, no financijski problemi ponovno su je doveli pred sud.

Kultni francuski proizvođač staklenog posuđa Duralex ponovno se našao u ozbiljnim financijskim problemima. Tvrtka je objavila da ulazi u postupak sudske zaštite od vjerovnika uz šestomjesečno razdoblje promatranja, što je već treći takav slučaj u posljednjih šest godina.

Vijest predstavlja novi udarac za zaposlenike koji su 2024. godine, uz podršku lokalnih vlasti i države, preuzeli kompaniju kroz model radničke zadruge (SCOP) kako bi spasili jedan od najpoznatijih francuskih industrijskih brendova.

Rast troškova energije i sirovina

Duralex je u priopćenju naglasio da je tijekom posljednjih 18 mjeseci proveo opsežan plan transformacije koji je donio rast prihoda od sedam posto do kraja 2025. godine te solidne prodajne rezultate početkom ove godine. No kompaniju su pogodili rast zaliha, nestašice pojedinih proizvoda te kontinuirani rast troškova energije i sirovina, što je stvorilo snažan pritisak na likvidnost.

Preuzimanje kroz radničku zadrugu od početka se smatralo rizičnim pothvatom. Tvornica godinama pati od nedostatka ulaganja, a proizvodnja stakla zahtijeva velika kapitalna ulaganja i visoke troškove energije.

Zaposlenici su 2024. godine, uz podršku lokalnih vlasti i države, preuzeli kompaniju kroz model radničke zadruge (SCOP), ali nisu uspjeli dovoljno novca za predviđeno restruktuiranje foto: AP via Guliver

Iako su država i lokalne vlasti pružile financijsku pomoć, Duralex nije uspio prikupiti svih 15 milijuna eura koliko je bilo predviđeno planom restrukturiranja. Kao jedan od ključnih problema ponovno se ističe nedovoljna kapitaliziranost tvrtke.

Kako bi financirao modernizaciju proizvodnje, Duralex je krajem prošle godine pokrenuo kampanju među građanima nudeći ulaganja uz godišnji prinos od osam posto. Interes je bio izniman – više od 21.000 ljudi prijavilo se za ulaganje, a kompanija je prikupila sedam milijuna eura, potvrdivši status jednog od najprepoznatljivijih francuskih brendova.

Podrška ne jenjava

Dodatne sumnje pojavile su se nakon iznenadne smjene uprave ovog proljeća. Nova direktorica Peggy Sadier pokrenula je vanjsku financijsku reviziju koja je, prema dostupnim informacijama, otkrila razmjere problema.

Unatoč novoj krizi, podrška kompaniji ne jenjava. Francuski ministar gospodarstva Roland Lescure poručio je da želi nastaviti pomagati “ovoj kultnoj tvrtki”, dok regionalne vlasti ističu da je Duralex posljednjih godina uspio vratiti vidljivost brendu koji je bio na rubu nestanka, piše Le Monde.

Oko 60 posto od ukupno 243 zaposlenika danas posjeduje udjele u kompaniji. Sljedeće sudsko ročište zakazano je za 2. srpnja, kada bi trebalo biti jasnije može li Duralex ponovno pronaći put prema održivom poslovanju.