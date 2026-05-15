Vlasnik Googlea srušio rekord u Japanu: Izdao najveće obveznice strane kompanije u povijesti

Alphabet je prvim izdanjem obveznica denominiranih u jenima prikupio 3,6 milijardi dolara, dok tehnološki divovi sve agresivnije traže nova sredstva za golema ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Alphabet, matična kompanija Googlea, prodao je obveznice denominirane u jenima u vrijednosti od 576,5 milijardi jena (oko 3,6 milijardi dolara), pokazuje dokument o transakciji objavljen u petak. Riječ je o najvećem izdanju obveznica neke strane kompanije u povijesti japanskog tržišta.

To je prvo izdanje duga denominiranog u jenima za Alphabet, koji se, poput drugih tehnoloških divova, nalazi usred golemog investicijskog ciklusa u umjetnu inteligenciju te nastoji diverzificirati izvore financiranja.

Potražnja domaćih i međunarodnih investitora bila je snažna, priopćio je jedan od aranžera izdanja, Mizuho Securities, dodajući da je prodaja nadmašila prethodni rekord iz 2019. godine, kada je Berkshire Hathaway Warrena Buffetta izdao obveznice vrijedne 430 milijardi jena.

Prema dokumentu o transakciji, Alphabet će izdati obveznice s rokovima dospijeća od 3, 5, 7, 10, 15, 30 i 40 godina, uz kamatne stope između 1,965 i 4,599 posto.

Mizuho Securities, Bank of America i Morgan Stanley djeluju kao zajednički voditelji izdanja.