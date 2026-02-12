Je li Alphabetova 100-godišnja obveznica signal za kupnju ili prodaju Googleove dionice?

Ultradugoročne korporativne obveznice djeluju kao novost iako su ih izdavale desetine kompanija, od Coca-Cole i Chryslera do JC Penneyja. Evo kako su se njihove dionice kretale nakon što su stogodišnje obveznice izašle na tržište.

Alphabet, matična kompanija Googlea, ovoga je tjedna zakoračila u jedan od neobičnijih kutaka tržišta obveznica.

Tvrtka je prodala stogodišnju obveznicu u iznosu od milijardu britanskih funti, oko 1,15 milijardi eura, uz kupon odnosno kamatu od 6,125 posto, kao dio plana da ove godine uloži 185 milijardi dolara u izgradnju infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Transakcija je realizirana paralelno s dodatnih 20 milijardi dolara Googleova duga izdanog ranije tijekom tjedna. Potražnja za „metuzalemskom“ obveznicom bila je snažna. Ulagači su predali narudžbe u iznosu od približno 10 milijardi funti za obveznicu od milijardu funti. Alphabetova stogodišnja obveznica dolazi usred procvata zaduživanja vezanog uz umjetnu inteligenciju. Zajedno su Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet i Oracle u 2025. godini pribavili 121 milijardu dolara na tržištu duga dok su se ulaganja u podatkovne centre ubrzavala.

Stogodišnje obveznice nisu novost, ali nisu ni uobičajene. Predviđanje kamatnih stopa, kreditne sposobnosti i konkurentske dinamike deset godina unaprijed već je izazov za maštu, a stoljeće višestruko povećava tu neizvjesnost. Obećanje na 100 godina jednostavnije je zamisliti na razini države, gdje institucije traju generacijama. Korporativni izdavatelji suočeni su s težim testom. Industrije se mijenjaju. Tehnologija napreduje velikom brzinom. Cijeli poslovni modeli nestaju. Pouzdanih podataka o tome koliko dugo kompanije opstaju nema mnogo, no jedan pokazatelj dolazi iz indeksa S&P 500. Studija tvrtke Innosight iz 2017. pokazala je da prosječna kompanija u tom indeksu ostaje oko 20 godina (šezdesetih godina bilo je to 35 godina), što je mjera koliko dugo tvrtke ostaju dovoljno konkurentne da bi bile relevantne na tržištu.

Potez kao signal

U tom kontekstu, potez tehnološkog diva posebno se ističe. Nijedna tehnološka kompanija nije izdala stogodišnju obveznicu otkako je to učinila Motorola 1997. godine, u vrijeme kada su preklopni mobiteli vladali tržištem, a dial-up internet šumio u pozadini. Brzina tehnoloških promjena čini obećanje na 100 godina gotovo filozofskim pitanjem.

Jedan način tumačenja tog poteza jest kao signal trajnosti prema tržištu, kaže William Goetzmann, profesor financija na Yale School of Management, no ulagači se i dalje moraju zapitati hoće li bilo koja kompanija, a posebno tehnološka, čak i s besprijekornom bilancom i tržišnom kapitalizacijom od 3,76 bilijuna dolara, „postojati dovoljno dugo“ da opravda takav investicijski horizont.

Osim simbolike, sama struktura nosi jasne financijske prednosti.

Izdavatelji ostvaruju očite koristi. Stogodišnja obveznica osigurava financiranje za generacije i pomiče rizik refinanciranja daleko u budućnost. Goetzmann ističe da dugoročni ulagači poput osiguravatelja traže imovinu koja odgovara njihovim obvezama, što stvara stabilnu potražnju za ultradugim obveznicama kao alatom upravljanja rizikom. Ulagači zauzvrat dobivaju više prinose i rijetku dugoročnu imovinu.

Takvi vrijednosni papiri danas djeluju neobično, iako povijest pokazuje suprotno.

Goetzmann napominje da su u 19. stoljeću trajne obveznice i vrlo dugi rokovi dospijeća bili uobičajeni, osobito tijekom željezničkog booma, kada se financiranje protezalo kroz generacije. Dugoročni dug bio je usklađen s infrastrukturnim projektima koji su desetljećima stvarali stabilne prihode i smanjivao potrebu za čestim refinanciranjem.

Ta povijest postavlja pitanje koje stoji iza tablice u nastavku. Od 1990. američke su kompanije izdale najmanje 38 stogodišnjih obveznica. Samo 17 tih izdavatelja danas još uvijek kotira na burzi. Ostali su nestali kroz stečajeve, spajanja ili preuzimanja. Među preživjelima, mjereno time jesu li njihove dionice nadmašile S&P 500 nakon izdanja obveznice, rezultati su gotovo savršeno podijeljeni. Osam od 17 nadmašilo je S&P 500 nakon izdanja stogodišnje obveznice, mjereno ukupnim prinosom koji uključuje dividende. Devet ih je zaostalo.

Neka imena ističu se s pozitivne strane. Cummins, proizvođač dizelskih motora, ubraja se među najsnažnije izvođače, potpomognut stabilnom potražnjom vezanom uz kamionski prijevoz, proizvodnju energije i globalna infrastrukturna ulaganja. Caterpillar je također ostvario snažne višak-prinose, oslanjajući se na dugotrajne cikluse u građevinarstvu, rudarstvu i energetici koji su nagrađivali strpljive dioničare. Održive industrijske franšize pokazale su se važnijima od roka dospijeća obveznice.

Drugačija priča

Zaostali nude drukčiju priču. The Walt Disney Company znatno zaostaje za indeksom od prodaje svoje stogodišnje obveznice, što odražava visoke troškove i medijsko okruženje preoblikovano ekonomikom streaminga. Apache Corp, teksaška naftna kompanija, također je podbacila dok su ciklusi roba i kapitalna intenzivnost pritiskali prinose.

Ipak, ti podaci precjenjuju stopu uspjeha.

Svoju ulogu igra i pristranost preživjelih. Nekoliko nedavnih izdavatelja stogodišnjih obveznica nestalo je u međuvremenu. JC Penney je 1997. prodao stogodišnju obveznicu vrijednu 500 milijuna dolara, podnio zahtjev za stečaj 2020. i danas posluje kao privatna tvrtka. Dražba povezana sa zaštitom od neispunjenja obveza tada je implicirala da je dio njegova duga vrijedio tek 0,125 centi po dolaru, što je za vjerovnike značilo otpis od 99%. Druge tvrtke, uključujući Anadarko Petroleum, BellSouth i Union Carbide, preuzete su, često pod pritiskom potrebe za povećanjem razmjera poslovanja ili prilagodbom promjenama u industriji.

Ipak, izlazak kompanije s burze ne briše njezin dug. U slučaju preuzimanja, stogodišnje obveznice ostaju na snazi i postaju obveza kupca. Stečaj slijedi pravni postupak koji određuje stopu naplate. Kapital dioničara, međutim, može pasti na nulu.

Ono što se događa nakon izdanja govori jednu priču. Način na koji ove obveznice dolaze na tržište govori drugu.

Goetzmann ističe da se financijska tržišta kreću u valovima. Nakon što jedan izdavatelj uspješno plasira neobičan vrijednosni papir, drugi slijede kada se ulagači naviknu na strukturu. Taj se obrazac ponavlja u povijesti stogodišnjih obveznica, koje dolaze u valovima, a ne u stalnom nizu. Alphabetov potez mogao bi poslužiti kao testni slučaj.

Sve to daje okvir za tumačenje tablice u nastavku. Korporativne stogodišnje obveznice i dalje su rijetke, a njihovo značenje za dioničare nije jasno. Neki izdavatelji su procvjetali. Drugi su posustali. Alphabetov potez relativno je malen u odnosu na njegove ukupne kapitalne izdatke i mogao bi poslužiti kao test apetita ulagača za ultradugoročnim financiranjem. Financije nagrađuju presedan. Ako potražnja ostane snažna, sljedeća stogodišnja obveznica mogla bi stići prije nego što se očekuje.

Popis 18 stoljetnih obveznica koje su izdali američki korporativni izdavatelji još od 1990-ih godina, a koje su i danas u optjecaju. Samo je otprilike polovica dionica tih izdavatelja obveznica u međuvremenu nadmašila indeks S&P 500.

Datum izdavanja Tvrtka Iznos u m$ Kupon Povrat od izdavanja S&P 500 povrat od izdavanja 07.1993. Disney 300 7,55% 1155% 2782% 07.1993. Coca-Cola 150 7,38% 1451% 2800% 12.1995. Wisconsin Electric Power 100 6,88% 2087% 1855% 10.1996. Apache 150 7,63% 169% 1578% 12.1996. IBM 850 7,13% 1402% 1478% 12.1996. Crown Cork & Seal 150 7,50% 165% 1518% 02.1997. Caterpillar 300 7,38% 7482% 1359% 04.1997. Amgen 100 8,13% 3711% 1464% 05.1997. Ford 500 7,70% 192% 1328% 05.1997. Norfolk Southern 350 7,90% 1835% 1301% 07.1997. FedEx 250 7,60% 1424% 1180% 08.1997. Bristol-Myers Squibb 300 6,88% 348% 1126% 10.1997. Motorola 300 5,22% 580% 1083% 01.1998. Rockwell International 200 5,20% 4518% 1092% 02.1998. Cummins 165 5,65% 7763% 1002% 03.2005. Norfolk Southern 300 6,00% 1226% 749% 05.2011. Norfolk Southern 400 6,00% 506% 583% 02.2026. Alphabet 1.137 6,13% N/A N/A

Brandon Kochkodin, novinar Forbesa (Link na izvorni članak)