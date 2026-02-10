Alphabet izdaje rijetku 100-godišnju obveznicu i nastavlja s velikim povećanjem duga u više valuta

Googleova matična tvrtka Alphabet planira prodati rijetku 100-godišnju obveznicu u britanskim funtama nakon što je izvorna prodaja obveznica u američkim dolarima u vrijednosti od 20 milijardi dolara (16,8 milijardi eura) bila znatno premašena.

Time bi postala prva tehnološka tvrtka koja je pokušala prodati stoljetnu obveznicu od Motorole 1997. godine.

Alphabet je u ponedjeljak prodao korporativne obveznice u vrijednosti od 20 milijardi dolara (16,8 milijardi eura), prema izvješćima. Prodaja obveznica navodno je povećana s prvobitno planiranih 15 milijardi dolara (12,6 milijardi eura) zbog ogromnog priljeva potražnje koji je premašio 100 milijardi dolara (84 milijarde eura).

Tvrtka sada planira izdati obveznice u više valuta, s ponudom u funtama koja bi mogla uključivati ​​rijetku 100-godišnju obveznicu. Prodaja švicarskog franka također bi mogla biti neizbježna.

Ako se to potvrdi, ovo bi bila prva emisija stogodišnjih obveznica neke tehnološke tvrtke u gotovo 30 godina. Posljednju je prodala Motorola 1997. godine, prenosi Euronews.

Američki dolarski dio posla podijeljen je u sedam tranši, a najduži dio je 40-godišnja obveznica koja dospijeva 2066. godine. Izvorno se očekivalo da će se ovaj dug trgovati 1,2% više od američkih državnih obveznica, ali se predviđa da će se cijena smanjiti na oko 0,95%.

Povećanje duga u više valuta

Viševalutno zaduživanje može imati nekoliko prednosti, a time i potencijalne razloge zašto je Alphabet odabrao ovu strategiju.

Prvo, to može pomoći u diverzifikaciji baze investitora tvrtke, što je posebno važno u trenutnoj klimi – budući da kapital velikih tehnoloških tvrtki za skaliranje infrastrukture umjetne inteligencije neprestano raste.

Iskorištavanjem globalnih tržišta umjesto da se drži samo dolarskih tržišta, Alphabet izbjegava stvaranje neravnoteže ponude i potražnje koja bi povećala cijenu duga tvrtke i posljedično smanjila prinos njezinih obveznica, obeshrabrujući investitore.

Osim toga, tržišta funte nude i nižu kamatnu stopu u usporedbi s dolarskim obveznicama, što potencijalne obveznice stoljeća čini isplativijim, privlačeći investitore.

Rekordna godina za dug velikih tehnoloških tvrtki

Alphabetovo zaduživanje dolazi nedugo nakon što je tvrtka objavila rekordne kapitalne izdatke za umjetnu inteligenciju od preko 185 milijardi dolara (155 milijardi eura), što je otprilike dvostruko više nego prošle godine, kako bi potaknula razvoj Geminija i cloud infrastrukture.

Kako bi to financirala, dugoročni dug tehnološke tvrtke već se učetverostručio na 46,5 milijardi dolara (39 milijardi eura) u 2025. godini. Međutim, tvrtka ima na raspolaganju više od 125 milijardi dolara gotovine.

I druge velike tehnološke tvrtke slijedile su taj primjer. Samo prošli tjedan, Oracle je prikupio 25 milijardi dolara (21 milijardu eura) prodajom obveznica, što je također privuklo rekordnih 129 milijardi dolara (108 milijardi eura) u narudžbama za kupnju.

Morgan Stanley procjenjuje da će se tehnološki divovi 2026. godine zadužiti oko 400 milijardi dolara (335,7 milijardi eura), što je više nego dvostruko više od 165 milijardi dolara (138,5 milijardi eura) 2025. godine.

Ovaj porast mogao bi dovesti do rekordnih 2,25 bilijuna dolara (1,88 bilijuna eura) u ukupnom izdavanju visokokvalitetnih američkih korporativnih obveznica u 2026. godini.