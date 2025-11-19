Google lansirao Gemini 3, ugradio AI model u pretraživanje

Google je lansirao najnoviju verziju svog modela umjetne inteligencije Gemini, koji je već dostupan u nekoliko proizvoda koji generiraju profit, poput njihove tražilice.

Gemini 3 stiže 11 mjeseci nakon druge generacije modela. Tijekom konferencije za novinare, rukovoditelji su istaknuli vodeću poziciju Geminija na nekoliko popularnih ljestvica koje mjere performanse modela umjetne inteligencije.

Izvršni direktor Sundar Pichai nazvao ga je najinteligentnijm modelom u objavi na blogu tvrtke. Dionice Alphabeta do sada su ove godine porasle uglavnom zahvaljujući financijskom uspjehu značajki umjetne inteligencije, prenosi Reuters.

No čak i uz vodeće developere poput Googlea, OpenAI-a i Anthropica, nova ažuriranja AI modela imala su problema s isticanjem, privlačeći pozornost samo kada ne uspiju, kako navodi Meta.

Nove značajke

Google je odmah ugradio svoj novi model tražilicu. U prošlosti su novim verzijama Geminija trebali tjedni ili mjeseci da se ugrade u Googleove najkorištenije proizvode.

Korisnici Googleove premium AI pretplate imat će pristup Gemini 3 mogućnostima u AI načinu rada, značajki pretraživanja koja zamjenjuje standardnu ​​web uslugu računalno generiranim odgovorima za komplicirane upite.

Poboljšanja Geminija 3 u područjima kao što su kodiranje i logičko zaključivanje omogućila su Googleu da izgradi niz novih značajki, kako za potrošače tako i za poslovne korisnike. Tvrtka je predstavila “Gemini Agent”, značajku koja može izvršavati zadatke poput organiziranja pristigle pošte korisnika ili rezerviranja putnih aranžmana.