Zašto Taylor Swift i Travis Kelce trebaju predbračni ugovor – i zašto biste ga možda trebali imati i vi

Čak i ako niste milijarder, brojne financijske i imovinske sporove možete izbjeći ako ključna pitanja uredite prije ulaska u brak. Kako vole reći milenijalci i pripadnici generacije Z: Ako ne planirate unaprijed, planirate neuspjeh.

Ljubavna priča Taylor Swift i Travisa Kelcea traje već gotovo tri godine, no uz glasine o skorom vjenčanju u prvi plan dolazi i manje romantično pitanje; kako će par urediti vlasništvo nad milijardama dolara imovine.

Dok kruže glasine o vjenčanju početkom srpnja u New Yorku, postavlja se pitanje kako će par odrediti što ostaje “moje”, a što postaje “naše”. Odgovor je gotovo sigurno – predbračni ugovor.

Predbračni ugovori postaju sve češći čak i među običnim građanima. Prema istraživanju Harris Polla iz 2022. godine, provedenom među više od 1000 odraslih osoba u Sjedinjenim Državama, 15 posto ispitanika koji su bili u braku ili zaručeni izjavilo je da su potpisali predbračni ugovor, u usporedbi sa samo tri posto 2010. godine.

Taj je udio znatno veći među pripadnicima generacije Z i milenijalcima nego među starijim generacijama. Među onima koji još nisu u braku, 40 posto milenijalaca i 52 posto pripadnika generacije Z izjavilo je da je “vrlo vjerojatno” ili “donekle vjerojatno” da će u budućnosti sklopiti predbračni ugovor.

Julie R. Colton, partnerica i odvjetnica specijalizirana za obiteljsko pravo u odvjetničkom društvu Obermayer iz Pittsburgha, kaže da danas vidi ne samo veći broj ljudi koji traže predbračne ugovore, nego i mnogo širi spektar parova.

“Nisu to više samo milijunaši i milijarderi koji traže savjet”, kaže Colton.

Posebno ističe djecu razvedenih roditelja. Zanimljivo, i Swift i Kelce dolaze iz obitelji čiji su se roditelji razišli.

Razvodi mogu biti vrlo složeni i emocionalno iscrpljujući. Ljudi koji su kao djeca promatrali takva iskustva često imaju dodatnu motivaciju unaprijed definirati pitanja imovine i financija prije nego što brak uopće započne.

Kao iskusna medijatorica u obiteljskim sporovima, Colton naglašava da je mnogo lakše pregovarati o uvjetima dok među partnerima nema ljutnje i sukoba.

Život pop i NFL zvijezde

Forbes procjenjuje da Taylor Swift trenutno raspolaže bogatstvom od oko dvije milijarde dolara.

Status milijarderke stekla je u listopadu 2023., zahvaljujući prihodima od turneje Eras Tour i vrijednosti svojeg glazbenog kataloga, postavši prva glazbenica koja je do statusa milijarderke došla prvenstveno zahvaljujući vlastitim pjesmama i nastupima.

Njezino bogatstvo uključuje gotovo 800 milijuna dolara prihoda od autorskih prava i turneja, glazbeni katalog procijenjen na oko 600 milijuna dolara te nekretnine vrijedne približno 110 milijuna dolara.

Nakon završetka turneje Eras Tour 2024. godine, Swift je na Forbesovoj listi najplaćenijih glazbenika 2025. zauzela drugo mjesto.

Travis Kelce nije milijarder, ali je također iznimno imućan. Nedavno je potpisao novi ugovor s Kansas City Chiefsima vrijedan do 54,7 milijuna dolara, a uz nogomet ostvaruje značajne prihode od sponzorstava i suradnji s modnim i potrošačkim brendovima.

Navijači drže transparente posvećene Travisu Kelceu tijekom NFL utakmice između Miami Dolphinsa i Kansas City Chiefsa u Frankfurtu foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

U ožujku 2026. Tommy Hilfiger imenovao ga je globalnim ambasadorom brenda i kreativnim suradnikom. Tijekom karijere surađivao je i s kompanijama poput Nikea, Bud Lighta i Campbell’s Chunky Soupa.

Kelce je također jedan od voditelja vrlo popularnog podcasta New Heights, koji vodi zajedno sa svojim bratom Jasonom Kelceom, bivšim igračem Philadelphia Eaglesa.

Sve se promijenilo

Upravo je podcast odigrao važnu ulogu u njihovoj vezi. Ljubavna priča započela je tijekom ljeta 2023. godine, nakon što je Kelce u podcastu New Heights javno izrazio interes za Taylor Swift. Vezu su službeno potvrdili u rujnu iste godine kada se Swift pojavila na stadionu Arrowhead kako bi pratila Kelceovu utakmicu.

U kolovozu 2025. par je na Instagramu objavio zaruke uz poruku:

“Vaša profesorica engleskog i profesor tjelesnog se vjenčavaju 🧨”.

Neposredno prije objave zaruka, Swift se pojavila u podcastu kako bi promovirala svoj 12. studijski album “The Life of a Showgirl”.

Takva kombinacija zvjezdanog statusa neodoljiva je obožavateljima, ali iz pravne i financijske perspektive čini predbračni ugovor gotovo logičnim sljedećim korakom.

Jeste li spremni?

Predbračni ugovor pisani je ugovor koji se potpisuje prije sklapanja braka i kojim se određuje kako će se u slučaju razvoda ili smrti tretirati imovina, dugovi, prihodi, poslovni udjeli, nasljedna prava, a ponekad i uzdržavanje supružnika.

U pravilu, predbračni ugovor mogu sklopiti sve osobe koje imaju zakonsko pravo stupiti u brak. Obje strane moraju biti poslovno sposobne, ugovor moraju potpisati dobrovoljno, moraju razumjeti njegove odredbe i pružiti pošten uvid u svoje financije.

Upravo je financijska transparentnost ključna jer se, prema zakonu, ne možete valjano obvezati ugovorom ako ne razumijete što biste mogli dobiti, a čega se eventualno odričete. Kako bi se dokazala potpuna financijska objava, predbračni ugovori obično uključuju priloge koji detaljno navode imovinu koju svaka osoba unosi u brak, kao i onu koju bi mogla steći u budućnosti, primjerice kroz nasljedstvo.

Predbračni ugovor potpisuje se prije vjenčanja — idealno dovoljno unaprijed, a ne u posljednjem trenutku. Uobičajeni postupak uključuje dovoljno vremena za razmjenu financijskih podataka, njihovu provjeru te raspravu o svim klauzulama i uvjetima koji su pojedinoj strani posebno važni.

Načelno, to je vrlo jednostavno.

Detalji su ono što stvari čini kompliciranima.

Lance Nelson, partner u odvjetničkom društvu MacElree Harvey iz Pennsylvanije, koji se isključivo bavi obiteljskim pravom (i otac je troje velikih obožavatelja Taylor Swift), kaže da predbračni ugovor nije potreban svima, ali da je u nekim situacijama “apsolutno nužan”.

Evo nekoliko odredbi koje bi se vjerojatno našle u potencijalnom ugovoru između Swift i Kelcea, ali koje bi mogle biti važne i za mnoge druge parove.

Zasebna imovina ostaje zasebna

Nakon što obje strane otkriju svoje financijsko stanje, predbračni ugovor trebao bi jasno odrediti koja imovina ostaje zasebna.

Miješanje imovine, odnosno kombiniranje osobne imovine s bračnom imovinom, korištenje privatnih sredstava za zajedničke troškove ili njihovo polaganje na zajedničke račune, može dovesti do toga da se prvotno zasebna imovina počne tretirati kao zajednička.

To se posebno događa kada više nije moguće jasno utvrditi izvor sredstava.

Taj se rizik može smanjiti odvojenim vođenjem imovine, urednom dokumentacijom i jasnim odredbama u predbračnom ugovoru koje definiraju kako će se tretirati miješana sredstva, eventualne naknade i dokazivanje izvora imovine.

Jedna stavka koja će gotovo sigurno ostati isključivo Taylorina jesu njezini master snimci i glazbeni katalog. Master snimka predstavlja originalnu zvučnu snimku iz koje nastaju sve kasnije kopije, izdanja i digitalni streamovi, dok glazbeni katalog predstavlja organiziranu zbirku njezinih pjesama.

Godine 2018. menadžer Scooter Braun postao je vlasnik svih master snimki, glazbenih videa i autorskih prava povezanih s njezinom bivšom diskografskom kućom, uključujući prvih šest studijskih albuma. Swift je godinama pokušavala vratiti kontrolu nad tim snimkama te je na kraju odlučila ponovno snimiti albume pod nazivom Taylor’s Version. Mnogi od tih novih izdanja postali su popularniji od originala.

Cijela borba za vlasništvo nad glazbom djelomično je inspirirala i njezinu iznimno uspješnu turneju Eras Tour, koja je postala komercijalno najuspješnija koncertna turneja svih vremena. U svibnju 2025. Swift je objavila da je ponovno otkupila master snimke svojih prvih šest albuma, čime je napokon stekla potpuno vlasništvo nad originalnim snimkama.

Nakon tako javne i dugotrajne borbe za kontrolu nad vlastitim djelima, vrlo je vjerojatno da bi svaki predbračni ugovor jasno definirao kako Taylor’s Version ostaje isključivo Taylorino vlasništvo, čak i ako tijekom braka dodatno poraste na vrijednosti.

To nije nimalo neuobičajeno.

Osobe koje imaju vlasničke udjele u kompanijama ili očekuju nasljedstvo, posebno kada je riječ o obiteljskim poslovima, često žele zaštititi takvu imovinu.

“Razvod može ozbiljno poremetiti funkcioniranje obiteljske tvrtke”, objašnjava Nelson.

Taylor Swift s budućom svekrvom Donnom Kelce foto: Jamie Squire/Getty Images via AFP

Osim što razvodi često postaju konfliktni, oni mogu otvoriti i složena pitanja procjene vrijednosti poslovanja, posebno kada je potrebno utvrditi koliko je vrijednost tvrtke porasla između datuma sklapanja braka i eventualnog razdvajanja. Rješavanje takvih pitanja tijekom razvoda često je vrlo skupo i dugotrajno.

“Kladim se da još uvijek misliš na mene”

Još jedna stavka koja bi u potencijalnom predbračnom ugovoru Taylor Swift i Travisa Kelcea mogla dobiti posebnu pozornost jesu – životna iskustva.

To možda zvuči neobično, ali velik dio uspjeha Taylor Swift temelji se upravo na pjesmama inspiriranima njezinim osobnim iskustvima, uključujući ljubavne veze.

Primjerice, pjesma “All Too Well2, koju obožavatelji povezuju s Jakeom Gyllenhaalom, smatra se njezinom najpoznatijom pjesmom o prekidu veze. Njezina desetominutna verzija postala je pravi kulturni fenomen.

Slično vrijedi i za pjesme poput “Style”, koja se navodno odnosi na Harryja Stylesa, te “Forever & Always”, koju fanovi povezuju s Joeom Jonasom.

Kod bogatih i slavnih osoba nije neuobičajeno da predbračni ugovori sadrže odredbe o privatnosti koje ograničavaju javno iznošenje detalja iz braka. Ipak, Swift bi mogla inzistirati na zadržavanju prava da i dalje piše pjesme inspirirane vlastitim vezama jer je upravo to jedan od temelja njezine karijere i poslovnog uspjeha.

Dvoje je bolje nego jedno

Nema sumnje da ovaj zvjezdani par ima potencijal zajedno ostvarivati značajne prihode. U tom slučaju predbračni ugovor mogao bi sadržavati odredbe koje im omogućuju zajednička poslovna ulaganja i projekte tijekom braka.

Pritom bi trebalo jasno definirati kako će svaka strana sudjelovati u dobiti, koliki će biti njezin udio te što će se dogoditi s tim projektima ako brak završi. Isto vrijedi i za određenu zajedničku imovinu, poput nekretnina.

Takva bi se imovina mogla dijeliti prema unaprijed dogovorenoj formuli, vlasničkim udjelima ili omjeru ulaganja, što znači da bi svaka osoba imala pravo na dio povećanja vrijednosti proporcionalno iznosu koji je prvotno uložila.

Znaju gdje pripadaju

Još nije poznato gdje će Swift i Kelce živjeti nakon vjenčanja, no lokacija može imati značajne pravne posljedice. Oboje posjeduju nekretnine u više saveznih država.

Kada se par vjenča bez predbračnog ugovora, na eventualni razvod uglavnom se primjenjuje zakon savezne države koja ima nadležnost nad postupkom. To znači da vrijede njezina pravila o podjeli imovine i uzdržavanju supružnika.

Predbračni ugovor omogućuje da se dio tih pravila unaprijed redefinira, uz određena zakonska ograničenja. Primjerice, u pravilu nije moguće unaprijed ugovoriti pitanja uzdržavanja djece ili skrbništva. Pravila se pritom značajno razlikuju od države do države.

Na kraju si ipak sam

Što je s velikom razlikom u bogatstvu?

Iako Kelce raspolaže značajnom imovinom, Taylor Swift i dalje vrijedi višestruko više. To može biti važno kod raspodjele dugova, poreznih obveza i eventualnog uzdržavanja supružnika. Predbračni ugovori često predviđaju da dugovi nastali prije braka ostaju odgovornost osobe koja ih je unijela u brak. Ugovor također može detaljno urediti kako će se tretirati zajednički dugovi, uključujući porezne obveze nastale tijekom braka.

Važno je, međutim, naglasiti da ni najbolji ugovor ne može promijeniti sve.

Primjerice, supružnici koji zajedno podnose saveznu poreznu prijavu u SAD-u zajednički su odgovorni za eventualni porezni dug, bez obzira na to što piše u predbračnom ugovoru. Drugim riječima, porezna uprava može naplatiti cijeli dug od bilo kojeg supružnika.

Predbračni ugovor može samo odrediti tko bi na kraju trebao snositi taj trošak između njih dvoje. Uzdržavanje supružnika posebno je osjetljivo pitanje i uvelike ovisi o zakonima pojedine države. Može biti potpuno isključeno, ograničeno određenim iznosom, vezano uz unaprijed definiranu formulu ili aktivirano samo u posebnim okolnostima.

Kontroliranje partnera

Nije sve što se tiče braka moguće unaprijed urediti predbračnim ugovorom.

Kada je riječ o djeci, većina država ne priznaje odredbe koje su dogovorene unaprijed, osobito ako se odnose na skrbništvo i nisu u najboljem interesu djeteta. Isto tako, odricanje od obveze uzdržavanja djece uglavnom se smatra pravno neprovedivim.

Dijelom album uspomena, dijelom ljubavno pismo, knjiga Belle Montgomeryji slavi vezu jednog od najpraćenijih parova današnjice foto: Patti McConville/Alamy via Guliver

U predbračne ugovore također se ne preporučuje uključivanje odredbi kojima se pokušava kontrolirati osobno ponašanje partnera. Priče o slavnim osobama često spominju navodne klauzule o tjelesnoj težini, intimnim odnosima ili drugim životnim navikama, no takvi primjeri uglavnom pripadaju svijetu tabloida. U praksi su takve odredbe rizične jer mogu ostaviti dojam prisile ili kažnjavanja, što može ugroziti vjerodostojnost cijelog ugovora.

Kada dođe vrijeme za rastanak

Nije važno koliko je predbračni ugovor dobro sastavljen – njegova stvarna vrijednost ovisi o tome može li se učinkovito provesti. Zato kvalitetan ugovor obično predviđa i što se događa u slučaju spora.

Prvi korak često je medijacija, postupak u kojem supružnici pokušavaju riješiti nesuglasice uz pomoć neutralnog posrednika prije odlaska na sud. Druga mogućnost je arbitraža, u kojoj spor rješava privatni arbitar umjesto suda, iako njezina učinkovitost ovisi o sadržaju ugovora i zakonima pojedine države.

Ako spor ipak završi na sudu, predbračni ugovor može unaprijed odrediti i način podmirivanja odvjetničkih troškova, budući da razvodi često postaju dugi i skupi procesi.

Za javne osobe i poznate profesionalce posebno je važna klauzula o povjerljivosti. Takve odredbe mogu osigurati da financijski podaci, pregovori, medijacija, arbitraža i, gdje je moguće, sudski dokumenti ostanu izvan očiju javnosti.

Samo nastavi dalje

Predbračni ugovor ne mora trajati zauvijek. Neki ugovori uključuju takozvane “sunset” klauzule ili odredbe o reviziji. Prema njima, pojedine odredbe mogu prestati vrijediti nakon određenog broja godina ili se mogu djelomično izmijeniti.

Moguće je i ugovoriti obvezu ponovnog razmatranja ugovora nakon određenog vremena ili nakon važnih životnih događaja, primjerice rođenja djece. Iako takve klauzule nekim parovima čine predbračni ugovor prihvatljivijim, one istodobno mogu umanjiti pravnu sigurnost koju je ugovor trebao pružiti.

Smiri se

Mnogi ljudi izbjegavaju razgovor o predbračnom ugovoru jer im se čini kao planiranje razvoda prije nego što je brak uopće počeo. No dobro sastavljen predbračni ugovor manje je povezan sa strahom od neuspjeha, a više sa smanjenjem neizvjesnosti.

Kako uopće započeti takav razgovor?

Odvjetnica Julie Colton kaže da postoji više mogućih pristupa.

Ponekad inicijativa dolazi od obitelji, osobito kada postoje djeca iz prethodnih brakova, obiteljske tvrtke ili značajna imovina. U tom slučaju razgovor se može svesti na jednostavnu poruku: “Moja obitelj očekuje da to napravimo.”

U drugim situacijama, kaže Colton, riječ je o razgovoru kao i svakom drugom.

“Potrebno je sjesti i otvoreno razgovarati o financijama: Hoće li računi biti zajednički ili odvojeni? Kako će se tretirati imovina? Tko će za što biti odgovoran?”

Takvi razgovori danas su sve lakši.

Prema njezinu iskustvu, parovi su otvoreniji za rasprave o financijskoj strani braka nego što su bili prije.

Lance Nelson smatra da je razlog djelomično i promjena životnog ritma. Dok su se prethodne generacije često vjenčavale odmah nakon fakulteta, kada su im prihodi bili skromni, a dugovi veliki, današnje generacije sve češće čekaju da izgrade karijeru prije nego što stupe u brak.

Osim toga, imaju nešto što prethodne generacije nisu imale – internet.

Zahvaljujući njemu mnogo lakše vide kako mogu izgledati financijski i pravni problemi kada stvari krenu po zlu, pa su spremniji unaprijed razgovarati o načinima zaštite sebe i svojih obitelji. Dobar predbračni ugovor uspostavlja jasan okvir za upravljanje novcem, imovinom, dugovima, obiteljskim bogatstvom, poslovnim interesima i eventualnim obvezama uzdržavanja prije nego što nastane sukob.

U tom smislu on može čak i ojačati vezu jer teške razgovore vodi na početku, umjesto da ih ostavlja za razdoblje obilježeno stresom, ogorčenošću ili sudskim sporovima. Na predbračni ugovor ne treba gledati kao na predviđanje kraja braka, nego kao na praktičan alat za izbjegavanje nepotrebnih sukoba ako život jednog dana postane kompliciran.

Kelly Phillips Erb, novinar Forbesa (link na originalan članak)