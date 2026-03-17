“Ajmo prvo popiti kavu”– Lifestyle i poslovna civilizacija kave i espressa

Od osmanskih kahvana do startup ureda, kava je stoljećima bila mjesto susreta ideja, razgovora i odluka koje oblikuju ekonomiju i društvo.

U poslovnom svijetu postoje sastanci, pregovori i formalni ručkovi koji su dio poslovnih praksi, networkinga i sklapanja poslova. No želim posebno odati počast kavi koja često odlučuje o odnosima, idejama i partnerstvima.

“Idemo na kavu” u Zagrebu, Splitu, Sarajevu ili Napulju rijetko znači samo napitak. To je mikro-ritual društva. Pauza između sastanaka, prostor za razmišljanje, diplomatski neutralan teren između formalnog i osobnog. U tom smislu kava je jedan od rijetkih proizvoda koji je istovremeno kulturni simbol, društveni alat i globalna industrija.

Prema najpoznatijoj priči, etiopski pastir Kaldi primijetio je da njegove koze postaju neobično energične nakon što pojedu crvene bobice s jednog grma. Možda samo legenda i priča, ali simbolički opisuje početak jedne od najvažnijih gastronomskih priča svijeta.

Iz etiopske regije Kafa, kava se širila prema Jemenu, gdje su je sufijski redovnici koristili kako bi ostali budni tijekom noćnih molitvi. Iz arapskog svijeta putovala je prema Meki, Kairu i Carigradu, a zatim u Europu gdje je promijenila urbanu kulturu gradova.

U 17. stoljeću nizozemski trgovci počinju uzgajati kavu na Javi, čime nastaje globalna trgovina kavom jedan od prvih istinski internacionalnih poljoprivrednih lanaca. Od tog trenutka kava prestaje biti regionalni napitak i postaje globalni fenomen.

Kavane kao laboratorij ideja

Europske kavane nisu bile samo mjesta za piće. One su bile coworking prostori prije nego što je ta riječ postojala. U Beču, Veneciji i Parizu kavane su okupljale pisce, filozofe, trgovce i političare. Ondje su se čitale novine, raspravljalo o ekonomiji i planirale revolucije.

Neki povjesničari čak tvrde da je prelazak s alkohola na jutarnju kavu u Europi imao neočekivanu posljedicu: društvo je postalo ornije za rad, motiviranije i budnije. Ideje prosvjetiteljstva, znanstvene revolucije i modernog kapitalizma rađale su se uz šalicu kave. Drugim riječima, kava je postala gorivo intelektualne ekonomije.

Mediteranski tempo: umjetnost sporog espressa

Ako postoji mjesto gdje je kava postala životni stil, onda je to Mediteran. U Italiji se espresso pije brzo, često stojeći za šankom. U Španjolskoj se pretvara u duge razgovore na terasama. Na Balkanu kava dobiva gotovo ceremonijalni karakter, osobito u bosanskoj tradiciji gdje se priprema polako i pije još sporije. U tim kulturama kava nije funkcionalni stimulans, nego društvena infrastruktura.

Nije neobično da poslovni sastanak započne rečenicom:

“Ajmo prvo popiti kavu.”

To je trenutak smirivanja ritma prije odluke. Psihološki prijelaz iz formalnog u osobno. Upravo u toj neformalnosti često nastaju najvažnije poslovne ideje.

Procjenjuje se da industrija uključuje više od 25 milijuna proizvođača, a globalna proizvodnja doseže milijune tona godišnje

Espresso kao simbol urbane ekonomije

U modernim gradovima espresso aparat postao je gotovo arhitektonski element. Bez obzira radi li se o startup uredu u Zagrebu, kreativnom studiju u Barceloni ili investicijskom fondu u Milanu, aparat za kavu stoji u središtu poslovnog prostora.

Zašto?

Jer kava ima jedinstvenu sposobnost stvaranja mikro-pauza koje potiču produktivnost. Kratki razgovori uz espresso često generiraju ideje koje formalni sastanci ne mogu proizvesti. U tom smislu kava je dio ekonomije znanja.

Globalna industrija iza jedne šalice

Iza svake šalice macchiata krije se ogroman globalni sustav. Danas je kava jedno od najtrgovanijih dobara na svijetu, s milijunima farmera u tropskim regijama i milijardama potrošača u urbanim centrima. Procjenjuje se da industrija uključuje više od 25 milijuna proizvođača, a globalna proizvodnja doseže milijune tona godišnje. To znači da svaki espresso povezuje dvije potpuno različite ekonomije: male poljoprivrednike u Latinskoj Americi, Africi ili Aziji i urbane potrošače u Europi i Sjevernoj Americi. Zbog toga se posljednjih desetljeća razvijaju koncepti Fair Tradea i etične potrošnje kao pokušaji da se globalni lanac vrijednosti učini pravednijim.

Tzv. treći val kave, pokret koji je nastao oko 2000. a naglašava porijeklo zrna, podneblje i mikro pržionice, također je dio tog pomaka.

Digitalna era kave

Zanimljivo je da se u digitalnom dobu ritual kave nije izgubio nego se transformirao i to poprilično dobro.

Na Instagramu je #coffee jedan od najkorištenijih hashtagova. Fotografija šalice postala je dnevni signal identiteta:

flat white u Londonu

cortado u Madridu

macchiato u Milanu

“bijela kava” u Zagrebu

Kava je dio životnog stila i vizualnog jezika globalne urbane kulture.

Čak su i online poslovni sastanci tijekom pandemije zadržali taj ritual te su ljudi pili kavu iako su bili sami u sobi pred računalom.

Zašto kava nikada neće izaći iz mode

Iako se tržište energetskih pića, funkcionalnih napitaka i raznih suplemenanta kave razvija ne mogu uzeti mjesto kavi. Kava ima ozbiljno razvijenu kulturu kompatibilnu sa 21. stoljećem. Kava nije samo stimulans. Ona je iskustvo. Miris svježe mljevenih zrna, zvuk aparata, lagana para iznad šalice i ritam razgovora koji slijedi su elementi rituala životnog stila. Zato je espresso i dalje više od pića. On je društveni kod.

Od etiopskih visoravni do dalmatinskih terasa, od osmanskih kahvana do modernih coworking prostora, kava je prošla nevjerojatno putovanje. U svakoj kulturi dobila je drugačije značenje ali uvijek istu funkciju: povezivanje ljudi. Možda upravo zato najvažnije poslovne ideje često počinju jednostavnom rečenicom:

“Nađimo se na kavi.”

Jer ponekad je jedna šalica espressa dovoljna da pokrene razgovor. A razgovori, kao što znamo, pokreću svijet.

Autor prof.dr.sc. Domagoj Bebić s Fakulteta političkih znanosti