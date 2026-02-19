Nestlé prodaje dio poslovanja poznatom brendu, pozitivne rezultate osigurale više cijene

Kompanija razmatra i prodaju poslovanja s vitaminima, dodacima prehrani i smrznutom hranom, dok nastavlja pojednostavljivati portfelj i fokusirati se na profitabilnije segmente.

Nestlé vodi pregovore o prodaji preostalih poslova sa sladoledom u sklopu nastojanja direktora Philippa Navratila da pojednostavi strukturu ovog razgranatog švicarskog prehrambenog diva, objavila je kompanija u četvrtak prilikom predstavljanja rezultata za četvrto tromjesečje.

Proizvođač Maggi kocki za juhu i Nescafé kave priopćio je da je u poodmaklim pregovorima o prodaji poslova sa sladoledom u Aziji, Kanadi i dijelovima Latinske Amerike vlasniku Häagen-Dazsa, kompaniji Froneri, zajedničkom pothvatu koji je Nestlé osnovao s europskim investicijskim fondom PAI Partners. Nestlé drži 50-postotni udio u Froneriju, koji je u listopadu prošle godine, kada su Goldman Sachs i državna investicijska institucija iz Abu Dhabija uložili u kompaniju, bio procijenjen na oko 15 milijardi eura (18 milijardi dolara), uključujući dug.

Nestlé je poručio da se planira usredotočiti na segmente kave, hrane za kućne ljubimce, nutricionističkih proizvoda te hrane i grickalica, izvijestivši pritom o boljem od očekivanog rastu prodaje u četvrtom tromjesečju.

Povlačenje hrane za dojenčad

“Ubrzavamo provedbu strategije kroz vitkiju i učinkovitiju organizaciju usmjerenu na rezultate, a time stvaramo preduvjete za kontinuirani napredak u 2026. i godinama koje slijede”, rekao je Navratil.

Navratilovi pokušaji restrukturiranja proizvođača pakirane hrane bili su zasjenjeni najvećim povlačenjem hrane za dojenčad u novijoj povijesti Nestléa. Direktor je kazao da je kompanija reagirala brzo i transparentno kako bi zadržala povjerenje regulatora i potrošača.

“Možda će biti određenog utjecaja zbog povlačenja proizvoda, ali ne vjerujem da se suočavamo s dugoročnim reputacijskim problemom”, rekao je, očekujući da neće biti prelijevanja negativnog učinka na druge proizvode.

Dionice Nestléa u četvrtak ujutro porasle su 2,8 posto, a kompanija za 2026. očekuje organski rast prodaje u rasponu od tri do četiri posto. Nestlé predviđa da će temeljna operativna marža ove godine porasti s 16,1 posto koliko je iznosila 2025., dok se očekuje da će stvarni interni rast (RIG), odnosno rast prodajnih volumena, biti iznad prošlogodišnjih 0,8 posto, piše Reuters.

Navratil, koji je ubrzo nakon preuzimanja dužnosti u rujnu najavio ukidanje 16.000 radnih mjesta, suočava se s negativnim učincima američkih uvoznih carina i valutnih kretanja, kao i sa smanjenom kupovnom moći potrošača.

Smanjenje duga i povećanje dividende

Nestlé je objavio da je dovršio stratešku reviziju mainstream i cjenovno pristupačnih brendova vitamina i dodataka prehrani te da namjerava započeti razgovore s potencijalnim kupcima. Također očekuje da će od 2027. izdvojiti poslovanje s vodom iz konsolidiranih rezultata te je u prvom tromjesečju pokrenuo formalni proces traženja partnera.

Analitičari su sugerirali da bi američki segment smrznute hrane mogao biti sljedeći kandidat za prodaju, no Navratil je poručio da taj dio ostaje u portfelju kao profitabilna imovina koja generira stabilan novčani tok.

Nestlé je do kraja prosinca smanjio neto dug na 51,4 milijarde švicarskih franaka, s 60 milijardi franaka u lipnju, djelomično zahvaljujući snažnom generiranju slobodnog novčanog toka. Uprava će predložiti povećanje dividende na 3,10 švicarskih franaka po dionici.

Organska prodaja, koja isključuje učinke valutnih kretanja i akvizicija, porasla je četiri posto u tromjesečju zaključno s 31. prosincem, iznad očekivanja od 3,4 posto. Rast je predvodilo povećanje cijena od 2,8 posto, u skladu s očekivanjima analitičara, te RIG od 1,3 posto, što je nadmašilo prognozu rasta od 0,9 posto.