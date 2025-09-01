Najveća prehrambena tvrtka na svijetu ostala bez šefa. Smijenili ga zbog ljubavne afere na poslu

Nestlé je smijenio glavnog izvršnog direktora Laurenta Freixea nakon istrage o “neotkrivenoj romantičnoj vezi” te je za njegova nasljednika imenovao šefa Nespresa Philippa Navratila.

Švicarska kompanija za potrošačku robu priopćila je da je odlazak Laurenta Freixea, koji je prošlog kolovoza unaprijeđen na mjesto glavnog izvršnog direktora nakon gotovo 40 godina provedenih u Nestléu, uslijedio nakon istrage o vezi s izravno podređenom osobom, čime je prekršen kodeks poslovnog ponašanja tvrtke, piše Financial Times.

“Ovo je bila nužna odluka. Vrijednosti i korporativno upravljanje Nestléa snažni su temelji naše kompanije. Zahvaljujem Laurentu na njegovim godinama službe u Nestléu“, izjavio je predsjednik uprave Paul Bulcke.

Grupa vrijedna 191 milijardu švicarskih franaka, koja stoji iza brendova poput Kit Kata i Nescaféa, pokrenula je istragu o Freixeovom osobnom odnosu s kolegicom krajem proljeća, nakon što je zaprimila više prijava putem internog sustava za pritužbe nazvanog “Speak Up”.

Zaposlenici su izrazili zabrinutost zbog mogućih sukoba interesa i pogodovanja, prema osobama upoznatima sa slučajem.

Prošlog mjeseca iz Nestléa su izjavili da je nakon interne istrage utvrđeno kako su tvrdnje “neutemeljene”.

Međutim, nakon što su interne pritužbe nastavile pristizati, uprava Nestléa naknadno je odlučila pokrenuti novu istragu uz pomoć vanjskih savjetnika. Ta je istraga utvrdila da su tvrdnje bile utemeljene, rekao je jedan izvor upućen u situaciju.

Freixeov odlazak, nakon samo godinu dana na čelu tvrtke, donosi dodatne potrese u već ionako teškoj godini za Nestlé, koji se bori s usporavanjem prodaje u svojim osnovnim poslovanjima.

Francuske su vlasti u srpnju pretresle urede Nestléa u sklopu istrage o navodnoj upotrebi neovlaštenih metoda filtracije u njegovoj flaširanoj mineralnoj vodi. Tvrtka je ove godine morala povući i smrznute obroke u SAD-u zbog zabrinutosti oko kontaminacije.

Nakon što je zamijenio Marka Schneidera na čelu grupe, koja ima širok portfelj od više od 2000 brendova – od kave i slatkiša do proizvoda za kućne ljubimce – Freixe je nastojao ponovno usmjeriti Nestlé na njegova osnovna poslovanja i vratiti korporativnu kulturu za koju je smatrao da je izgubljena.