Harley-Davidson predstavlja novi Deadwood. Isprobali smo ga prije premijere

Američki proizvođač novim modelom cilja vozače koji žele jednostavniji i lakši cruiser, bez odricanja od prepoznatljivog Harleyjeva karaktera.

Harley-Davidson će svoj potpuno novi model Deadwood za 2026. godinu premijerno predstaviti na 86. motociklističkom okupljanju Sturgis Motorcycle Rally, koje će se od 7. do 16. kolovoza održati u području Black Hills u Južnoj Dakoti.

Moja prva reakcija na priopćenje tvrtke bila je jednostavna: “Odlično. Mogu li ga voziti?”

Odgovor je stigao gotovo odmah: “Možete.”

Već sljedećeg dana stigao sam na dogovorenu lokaciju, navukao kožnu opremu i krenuo na vožnju.

Tri sata proveo sam za upravljačem novog Deadwooda, vozeći se Pacifičkom obalnom cestom, preko uspona i nizbrdica, kroz stambene četvrti i gust gradski promet.

Prvi dojmovi

Na prvi pogled jasno je da je riječ o Harley-Davidsonu. Motocikl je snažan, prepoznatljivo dubokog zvuka, ali ne pretjerano glasan. Sjedi se udobno, a osjećaj za upravljačem ulijeva samopouzdanje.

Tehnički, Deadwood dijeli mnogo toga s modelom Heritage Classic, no bez bočnih kofera, sjedala za suvozača, oslonaca za noge i naglašenog touring karaktera.

Težak je 311 kilograma, odnosno oko 15 kilograma manje od Heritage Classica, dok je sjedalo postavljeno svega 65 centimetara iznad tla. Unatoč masi, u vožnji djeluje znatno lakše nego što brojke sugeriraju, a lako se manevrira i pri parkiranju.

Niži stražnji monoamortizer daje motociklu spušten izgled, dok zatamnjeni vjetrobran, solo sjedalo, široke 16-inčne gume i crni kotači s isprepletenim žbicama stvaraju dojam klasičnog custom motocikla inspiriranog poslijeratnim američkim stilom.

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Posebno se ističe okretni moment pri niskim okretajima. Dovoljno je lagano otvoriti gas i motocikl trenutačno ubrzava, bez potrebe za čestim mijenjanjem stupnjeva prijenosa ili visokim okretajima motora.

Najugodnije se osjeća pri krstarenju autocestom brzinom od oko 100 km/h.

Deadwood će biti dostupan isključivo u boji Denim Black, uz narančastu grafiku na spremniku goriva i diskretne kromirane detalje na motoru.

U odnosu na Heritage Classic djeluje jednostavnije i agresivnije. Harley-Davidson ga opisuje kao “crnu ovcu” svoje Cruiser obitelji.

Ime modela inspirirano je gradićem Deadwood u Južnoj Dakoti, jednim od najpoznatijih odredišta sudionika motociklističkog okupljanja u Sturgisu.

Motor

Pokreće ga poznati Milwaukee-Eight 117 Classic, zrakom i uljem hlađeni V-twin obujma 1.923 kubična centimetra.

Razvija 98 konjskih snaga i 163 Nm okretnog momenta, koji je dostupan već pri 2500 okretaja u minuti.

Snaga se na stražnji kotač prenosi putem šesterostupanjskog mjenjača.

Prosječna potrošnja iznosi oko pet litara na 100 kilometara, spremnik prima gotovo 19 litara goriva, a početna cijena na američkom tržištu iznosi 17.999 dolara.

Elektronika

Deadwood dolazi s tri načina vožnje – Road, Sport i Rain – uz tempomat, sustav nadzora tlaka u gumama te elektroničke sustave pomoći koji prilagođavaju kontrolu proklizavanja i ABS nagibu motocikla u zavoju.

Za razliku od touring modela, ovdje nema velikog TFT zaslona. Vozač ispred sebe ima klasični analogni brzinomjer promjera pet inča i mali digitalni zaslon.

Niski vjetrobran učinkovito smanjuje pritisak zraka pri većim brzinama, a pritom ne zaklanja pogled na cestu.

Položaj za vožnju dodatno povećavaju široke platforme za noge.

Što bi moglo biti bolje

Niži stražnji ovjes i svega 12 centimetara udaljenosti od tla doprinose atraktivnom izgledu, ali znače i tvrđu vožnju na lošijem asfaltu.

Najveći problem tijekom testa bio je pronalaženje neutralnog stupnja prijenosa. Umjesto toga često sam završavao u poznatom “plesu” između prve i druge brzine.

Motocikl također nije idealan za vozače nižeg rasta. Sa svojih 175 centimetara visine i brojem obuće 42, imao sam dojam da su platforme za noge prilagođene znatno krupnijim vozačima.

Osim tih zamjerki, Deadwood ostavlja vrlo pozitivan dojam. Privlačan je izgledom, nudi obilje okretnog momenta i pruža upravo onaj karakteristični osjećaj vožnje zbog kojeg Harley-Davidson ima tako vjernu bazu obožavatelja.

Josh Max, suradnik Forbesa (link na originalan članak)