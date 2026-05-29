Ducati pomiče granice: Ovo je najekstremniji motocikl koji možete legalno voziti po cesti

S karbonskom konstrukcijom, 247 KS i masom od svega 167 kilograma, Centenario se po performansama opasno približio tvorničkom MotoGP stroju Desmosedici GP.

U svijetu Ducatija svaka motociklistička oznaka “Superleggera” (super lagana) znači nešto posebno i obično vrlo skupo. Talijanski proizvođač tijekom godina predstavio je nekoliko modela Superleggera, svaki proizveden u ograničenoj seriji i opremljen tehnologijama koje se inače nalaze samo na trkaćim motociklima.

Povodom svoje 100. obljetnice, Ducati je predstavio novi hiper-ekskluzivni model: Ducati Superleggera V4 Centenario. Riječ je o ultralaganom motociklu za stazu koji razvija najmanje 228 konjskih snaga (a o tome nešto više kasnije), a pritom dolazi i s pokazivačima smjera te nosačem registarske pločice, ali i nekoliko vrlo važnih dodataka.

Bit će proizvedeno samo 500 primjeraka modela Superleggera V4 Centenario, a cijena još nije objavljena. Ipak, ne bi bilo iznenađenje da premaši granicu od 150.000 eura.

Kao i kod nekih drugih Ducatijevih limitiranih serija, kupci ne dobivaju samo motocikl. U paket ulaze i ekskluzivna kaciga, komplet trkaće opreme (kožno odijelo i ostalo), kao i posebni dijelovi namijenjeni isključivo vožnji na stazi – prije svega ispušni sustav. Drugim riječima, Ducati jasno poručuje gdje ovaj motocikl pripada.

Čak i bez dodatne opreme, V4 Centenario prepun je komponenti koje bi većina motociklističkih entuzijasta teško mogla nabaviti, a još teže pravilno ugraditi na standardni Panigale V4.

S masom manjom od 173 kilograma, V4 Centenario je praktički trkaći motocikl s retrovizorima i pokazivačima smjera. Kada se dodaju svi dijelovi iz trkaćeg paketa, približava se razini opreme kakvu koriste vozači MotoGP-a.

Dovoljno je reći da ovo nije motocikl za početnike.

Samo 14 kg teži od MotoGP verzije

Tehnički pregled Centenarija mogao bi ispuniti desetke stranica pa vrijedi izdvojiti najvažnije detalje. Okvir, stražnja vilica, kotači, oplata pa čak i dio prednje vilice izrađeni su od ugljičnih vlakana kako bi se masa smanjila na najmanju moguću mjeru.

Manja masa znači brže promjene smjera u zavojima i bolja vremena na stazi.

Za usporedbu, Ducatijev MotoGP motocikl iz tvorničkog tima Lenovo Ducati navodno teži 157 kilograma bez goriva, što je vrlo blizu minimalnoj dopuštenoj težini u MotoGP-u. To znači da je Centenario u cestovnoj konfiguraciji samo oko 14 kilograma teži od pravog MotoGP motocikla, iako mora nositi svu obveznu cestovnu opremu poput svjetala, retrovizora i homologiranog ispušnog sustava.

No tu priča tek počinje.

Svaki Centenario dolazi s kompletnim “race kitom” koji zamjenjuje cestovni ispuh lakšim, protočnijim i znatno glasnijim sustavom. Time masa pada na samo 167 kilograma.

Na stazi će vlasnici vjerojatno ukloniti i retrovizore, nosač registarske pločice i druge cestovne elemente, čime će se motocikl dodatno približiti težini MotoGP strojeva.

Posebno Ducatijevo trkaće ulje, u kombinaciji s “race kitom” omogućuje povećanje snage motora s 228 na čak 247 konjskih snaga u takozvanoj trkaćoj konfiguraciji.

Važno je naglasiti da Centenario ne koristi turbopunjač, mehanički kompresor niti električne motore za povećanje snage. Pogoni ga atmosferski 1,1-litreni V4 motor, uz sofisticirano elektroničko upravljanje.

Ducati tvrdi i da je Centenario prvi cestovno homologirani motocikl na svijetu opremljen kočnicama s karbonsko-keramičkim diskovima. Motocikl također donosi potpuno novu Öhlinsovu prednju vilicu s elementima od ugljičnih vlakana, još jednu tehnologiju koja se prvi put pojavljuje na serijskom cestovnom motociklu.

Nezaboravno iskustvo za 26 vlasnika

Tu su i TFT zaslon u boji s trkaćim načinima rada i snimanjem podataka, dva karbonska aerodinamička krilca za povećanje potiska pri velikim brzinama te čitav niz elektroničkih sustava pomoći vozaču, uključujući kontrolu proklizavanja, ABS koji radi i u nagibu te mogućnost detaljnog podešavanja svih elektroničkih asistencija.

Rezultat je motocikl koji će u rukama iskusnog vozača vjerojatno nadmašiti gotovo sve što se može vidjeti na stazi, osim pravih MotoGP strojeva. A neki kupci dobit će priliku i izravno usporediti te dvije kategorije.

Ducati je objavio da će 26 vlasnika modela Centenario dobiti pristup programu “MotoGP Experience”, koji uključuje vođene krugove na stazi uz Ducatijeve instruktore te završnu vožnju na pravom MotoGP motociklu Desmosedici GP26 tijekom događaja World Ducati Week u srpnju.

Čisto radi usporedbe, naravno.

Razmišljate gdje ćete ga parkirati – u garaži ili možda u dnevnom boravku? Razumljivo.

Cijena još nije objavljena, ali s obzirom na ekskluzivnost, tehnologiju i performanse, nitko ne očekuje da će biti skromna.

William Roberson, suradnik Forbesa (link na originalan članak)