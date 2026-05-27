Novi “Dieselgate” u motoindustriji? Poznati proizvođač pod istragom zbog uklanjanja ograničenja snage na motociklima

Međunarodna novinarska istraga tvrdi da proizvođač i njegovi distributeri diljem Europe sustavno uklanjaju tvornička ograničenja s enduro motocikala kako bi povećali snagu motora, iako su vozila homologirana u znatno “prigušenijoj” verziji radi prolaska europskih ekoloških testova.

Austrijski proizvođač motocikala u indijskom vlasništvu KTM našao se u središtu velike europske istrage koja otvara pitanje mogućeg novog “Dieselgatea”, ovoga puta u motoindustriji. Istraga “Unrestricted”, koju su proveli Le Monde, El Pais, Der Spiegel i još nekoliko europskih medija u suradnji s organizacijom Climate Whistleblowers, tvrdi da KTM sustavno omogućuje uklanjanje ograničenja snage i emisija na svojim enduro motociklima nakon što vozila prođu homologacijske testove Europske unije.

U fokusu su KTM-ovi popularni modeli EXC i EXC-F, kao i pojedini motocikli povezanih brendova Husqvarna i GasGas. Prema navodima istrage, motocikli se iz tvornice isporučuju u “ograničenom” stanju kako bi zadovoljili stroge europske norme emisija i buke, no distributeri ih potom prepravljaju u verzije pune snage prije same prodaje kupcima.

Ograničeni samo za testove

Novinari su tijekom šest mjeseci obišli više od deset KTM-ovih zastupništava u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Bez iznimke, tvrde da su svi distributeri opisivali isti proces: motocikli se otključavaju softverski i mehanički, često uz pomoć posebnih “kitova” koje, prema iskazima trgovaca, osigurava sam proizvođač.

“Motocikli dolaze ograničeni samo kako bi prošli testove. Nakon toga vraćamo prave dijelove”, rekao je jedan KTM-ov prodajni menadžer tijekom sajma automobila u Bruxellesu, priznajući da je riječ o svojevrsnoj “prevari”.

Prema istrazi, takvi kompleti uključuju drugačije ispušne sustave, usisnike zraka i softver kojim se motocikl u svega nekoliko sekundi može prebaciti u režim pune snage. Problem je što se takvi motocikli potom prodaju s dokumentacijom koja ih i dalje prikazuje kao legalne za cestovni promet u njihovoj “ograničenoj” verziji.

To bi moglo predstavljati kršenje europske regulative iz 2013. godine, koja proizvođačima zabranjuje značajne modifikacije vozila nakon homologacije. Njemački regulator KBA, koji je odobrio sporne modele za europsko tržište, potvrdio je da od KTM-a nije zaprimio nikakvu prijavu o takvim izmjenama te je najavio ispitivanje slučaja.

“Vlasnici ih sami modificiraju”

KTM odbacuje optužbe. Kompanija tvrdi da se svi motocikli ovlaštenim distributerima isporučuju i prodaju u potpuno homologiranom i cestovno legalnom stanju. Prema službenom stavu proizvođača, eventualne modifikacije događaju se tek nakon kupnje, kada ih pojedini vlasnici koriste isključivo za utrke i preuzimaju punu odgovornost za izmjene.

No izjave distributera i prodajnih menadžera, koje su novinari prikupili skrivenim kamerama, sugeriraju da je riječ o znatno raširenijoj i organiziranijoj praksi.

Dodatni problem predstavlja utjecaj na okoliš. Neovisno istraživanje koje je za organizaciju ICCT, poznatu po razotkrivanju Dieselgatea, provelo Češko sveučilište prirodnih znanosti pokazalo je da “otključani” KTM-ovi motocikli emitiraju i do deset puta više štetnih čestica od homologiranih verzija, dok su emisije ugljikova monoksida bile čak 20 puta više.

Europska komisija potvrdila je da svaka izmjena koja utječe na homologirane sustave vozilo čini neusklađenim s propisima te može rezultirati opozivima i sankcijama. Francuske vlasti već su najavile moguće inspekcije i istrage.