Mototrgovina Novema Nova dobila investiciju SQ Capitala za širenje u regiji, iznos poslovna tajna 

SQ Capital investirao je u mototrgovinu Novema Nova kako bi postala vodeća regionalna trgovina motocikala i prateće opreme. Iznos investicije nisu htjeli otkriti.

SQ Capital, domaće investicijsko društvo s više od 130 milijuna eura imovine pod upravljanjem, putem alternativnog investicijskog fonda Primus investiralo je u Novema Novu, jednog od vodećih hrvatskih zastupnika, distributera i trgovaca motociklima, quadovima i motoopremom. U priopćenju fonda nisu naveli iznos investicije, a na upit odgovaraju da se radi o poslovnoj tajni. Cilj je daljnje jačanje tržišne pozicije Noveme te izgradnja vodeće regionalne trgovine motocikala, moto-opreme, dodatne opreme i servisnih usluga.

Novema Nova ostvaruje godišnje prihode veće od sedam milijuna eura te je ovlašteni uvoznik i distributer motocikala Royal Enfield za Hrvatsku i Sloveniju. Također je ovlašteni prodajni partner i servisno mjesto za motocikle Suzuki, Yamaha i CF Moto-ATV program, a u svom asortimanu zastupa više od 20 renomiranih brendova moto-opreme, odjeće i dodatne opreme.

Širenje na BiH i Sloveniju

Tvrtka posluje od 2000. godine, zapošljava 21 djelatnika, a sjedište i glavni prodajno-servisni centar nalaze se u Draganiću kraj Karlovca. Uz kontinuiran rast poslovanja, Novema Nova u posljednjim je godinama značajno ojačala svoju tržišnu poziciju i prepoznatljivost brenda.

U sklopu investicije, SQ Capital i Novema Nova pokreću ambiciozan razvojni plan s ciljem pozicioniranja Noveme kao vodećeg regionalnog motobrenda. Plan uključuje razvoj mreže moto-centara i partnerskih lokacija koje će motociklistima nuditi cjelovitu uslugu – od prodaje motocikala i opreme vodećih svjetskih brendova, preko servisa i logistike, do dodatnih usluga. Strategija rasta obuhvaća širenje prodajne mreže diljem Hrvatske, regionalnu ekspanziju na tržišta Bosne i Hercegovine te Slovenije, kao i snažno unaprjeđenje digitalnog prodajnog kanala uz integraciju online i fizičkih prodajnih točaka.

„Kroz naš fond Primus nastavljamo ulagati u kompanije s kvalitetnim poslovnim modelima u kojima prepoznajemo dodatni potencijal rasta, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu. Novema Nova ima sve preduvjete za sljedeći iskorak – etabliran brend, prepoznatljivu razinu korisničke usluge i lojalnu bazu kupaca. Vidimo značajan prostor za rast kroz otvaranje novih prodajnih lokacija, jačanje regionalne prisutnosti te povezivanje digitalnih i fizičkih kanala kako bismo kupcima omogućili još bolje iskustvo“, izjavio je Ivan Jurišić, partner u SQ Capitalu.

„Ova investicija daje nam snažan poticaj za sljedeću fazu razvoja kompanije. Iskustvo i financijska snaga fonda omogućit će nam širenje poslovanja, uz zadržavanje beskompromisno visoke razine kvalitete usluge po kojoj smo prepoznati više od 25 godina. Naš cilj je izgraditi snažan i prepoznatljiv regionalni moto-centar brend koji motociklistima nudi cjelovitu uslugu i vrhunsko iskustvo na jednom mjestu“, istaknuo je Siniša Grbačić, osnivač i direktor Novema Nove, koji nastavlja operativno voditi kompaniju.