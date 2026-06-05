Može li Rolls-Royce biti još luksuzniji? Novi Spectre donosi interijer od bambusovih vlakana

Britanski proizvođač luksuznih automobila povećao je doseg i snagu svog električnog modela, a kupcima sada nudi još ekskluzivnije mogućnosti personalizacije interijera.

Četiri godine nakon premijere, Rolls-Royce je predstavio unaprijeđenu verziju svog električnog modela Spectre. Novi Spectre Series II donosi veću snagu, dulji doseg, brže punjenje i još šire mogućnosti personalizacije, što su ključni elementi strategije britanskog proizvođača luksuznih automobila.

Nova verzija sada može prijeći oko 628 kilometara prema europskom WLTP standardu, što predstavlja poboljšanje od 18 posto u odnosu na originalni model.

Rolls-Royce navodi i da se automobil puni 14 posto brže nego prije, iako nije objavio konkretne podatke o vremenu punjenja ni maksimalnoj snazi punjenja. Prvi Spectre koristi 400-voltnu arhitekturu i podržava punjenje snagom do 195 kW, pa je moguće da je poboljšanje ostvareno kroz učinkovitije održavanje maksimalne brzine punjenja.

Tvrtka pritom ističe da većina vlasnika Spectrea svoje automobile gotovo isključivo puni kod kuće. Prema podacima Rolls-Roycea, Spectre je najčešće drugi Rolls-Royce u garaži koja u prosjeku broji sedam automobila, a vlasnici njime godišnje prijeđu oko 6400 kilometara. Automobil se također uglavnom vozi bez putnika.

Snaga standardnog Spectre Series II povećana je s 430 na 442 kW, odnosno na 592 konjske snage. Okretni moment porastao je s 900 na 1015 Nm, no proizvođač nije objavio novo vrijeme ubrzanja.

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Predstavljena je i nova izvedba Black Badge Spectre Series II. U načinu rada Infinity Mode ukupna snaga raste na 500 kW, odnosno 670 konjskih snaga, dok aktiviranjem Spirited Modea, Rolls-Royceove verzije launch controla, okretni moment raste na impresivnih 1100 Nm.

Novi luksuzni detalji u interijeru

Spectre Series II donosi i redizajnirani sat na instrumentnoj ploči inspiriran zrakoplovnim instrumentima, kao i nove mogućnosti uređenja interijera kroz odjel Bespoke.

Među novitetima su Duality Twill i Placed Perforation. Duality Twill je tkanina izrađena od bambusovih vlakana, a za izradu jednog interijera potrebno je više od 2,6 milijuna šavova i gotovo 16 kilometara konca.

Placed Perforation predstavlja novu vrstu kožnih presvlaka u kojima se uzorci stvaraju pomoću tisuća precizno izrezanih perforacija na sjedalima. Rolls-Royce navodi kako je Spectre danas drugi najpersonaliziraniji model marke, odmah iza limuzine Phantom, zbog čega kontinuirano proširuje ponudu prilagodbi za kupce električnog modela.

Posebna boja i ekskluzivni kotači

Među vanjskim novostima nalazi se nova boja karoserije Ethereal Blue te novi 23-inčni kovani aluminijski naplatci s višekrakim dizajnom.

Za ručnu završnu obradu svakog kotača potrebno je do šest sati rada, a kupci mogu birati između djelomično polirane i potpuno polirane izvedbe.

Black Badge verzija dobila je i novu završnu obradu nazvanu Iced Black. Njome su obrađeni svi kromirani detalji vozila, uključujući okvir maske hladnjaka, umetke odbojnika, Rolls-Royceove oznake, ručke vrata i poznatu figuricu Spirit of Ecstasy. Umjesto sjajnog kroma, detalji imaju matirani, satenski izgled.

Cijena ostaje tajna

U skladu s dugogodišnjom tradicijom, Rolls-Royce nije objavio cijenu novog modela.

Originalni Spectre na tržište je stigao s početnom cijenom od oko 420.000 dolara, no zahvaljujući opsežnim mogućnostima personalizacije konačna cijena često premašuje 500.000 dolara.

Slično se očekuje i kod modela Spectre Series II, koji dodatno potvrđuje da Rolls-Royce elektrifikaciju vidi kao priliku za podizanje luksuza na novu razinu, a ne kao kompromis.

Alistair Charlton, suradnik Forbesa (link na originalan članak)