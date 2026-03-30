Kako rat na Bliskom istoku utječe na prodaju i zaradu luksuznih automobila

Iako Bliski istok čini manji dio ukupne prodaje, riječ je o tržištu koje donosi najveće marže, a rat s Iranom već pojačava pritisak na narudžbe.

Rolls-Royce je u veljači, neposredno prije izbijanja rata s Iranom, u Dubaiju predstavio jedinstveni model Phantom Arabesque, no fokus industrije danas je daleko od luksuznih detalja – sve je više na prodaji, maržama i neizvjesnosti na ključnom tržištu.

Bliski istok čini manje od 10 posto ukupne prodaje većine proizvođača luksuznih automobila, ali donosi disproporcionalno velik dio profita. Upravo zato rat dolazi u najgorem trenutku, kada potražnja već slabi u drugim dijelovima svijeta. Na ovom tržištu proizvođači ostvaruju najveće marže, ponajviše zahvaljujući kupcima spremnima platiti ogromne iznose za personalizirane modele.

Privremeno zatvoreni

No taj model prodaje sada je pod pritiskom. Nakon izbijanja sukoba krajem veljače, brojni saloni u Zaljevu privremeno su zatvoreni, a proizvođači poput Ferrarija i Maseratija obustavili su isporuke. Rolls-Royce poručuje da pomno prati situaciju, ali priznaje da je prerano govoriti o dugoročnim posljedicama, piše Reuters.

Podaci s terena već pokazuju promjene. Luksuzni salon F1rst Motors u Dubaiju bilježi pad poslovanja od oko 30 posto nakon ponovnog otvaranja. Ipak, najskuplji segment ostaje relativno stabilan. Prodaja automobila vrijednih više od 1,4 milijuna dolara i ostala je na sličnoj razini. Pojedini klijenti čak plaćaju i do 30.000 eura kako bi vozila izvezli iz regije.

Za proizvođače, upravo je taj vrhunski segment ključan. Marže na Bliskom istoku daleko su više nego na drugim tržištima, posebno zbog ograničenih serija i personaliziranih narudžbi koje višestruko povećavaju cijenu vozila. Upravo zato čelnici industrije s nervozom prate razvoj događaja.

Smanjenje proizvodnje

Istodobno, luksuzni proizvođači suočeni su s nizom problema i izvan regije. Prodaja u SAD-u pod pritiskom je zbog carina, kinesko tržište bilježi pad, a Europa stagnira. U takvom okruženju Bliski istok ostaje jedno od rijetkih profitnih uporišta.

Sada, međutim, i to tržište pokazuje znakove zastoja. Poslovanje u segmentu personaliziranih vozila gotovo je stalo, a kupci su oprezniji. Kako ističu iz industrije, interes za nove luksuzne automobile trenutno nije prioritet u regiji.

Ako se kriza nastavi, proizvođači bi se mogli suočiti s daljnjim padom prodaje, pa čak i razmatrati smanjenje proizvodnje. Za sektor koji ovisi o visokim maržama i malim, ali izuzetno profitabilnim tržištima, to predstavlja ozbiljan udarac.