Test: Lexus NX 450h+ je simbol japanskog luksuza koji nudi izbor između struje i benzina

Lexus NX 450h+ snažni je i učinkoviti plug in hibrid koji vlasniku nudi opciju vožnje na samo električni pogon po gradu uz benzinski doseg za međugradske relacije. Lexus je marka i inače poznata po luksuzu, a to posebno dolazi do izražaja uz pripadajući Luxury paket opreme.

Puno ljudi u Hrvatskoj zna za Toyotinu premium marku Lexus, no većina se vjerojatno nikad nije vozila u nekom od Lexusovih modela. Ti modeli u prometu često nisu toliko primjetni kao njemačke premium marke, a njihov luksuz i kvaliteta otkrivaju se tek sjedanjem u automobil. Na testnom modelu, Lexusu NX 450h+ PHEV AWD Luxury, kvaliteta se osjetila već prilikom pritiskanja kvake na automobilu. Dovoljno ju je tek nježno dodirnuti kako bi se vrata otvorila.

Pogled unutra otkriva kvalitetne materijale i izradu, a testni model bio je i bogato opremljen, pa je primjerice imao Marks Levinson sustav sa čak 17 zvučnika. Kako smo automobil testirali po niskim temperaturama, vrlo brzo su do izražaja došla grijana i sjedala naprijed i natrag, kao i grijani volan. Upravo je osjećaj kvalitete, pouzdanosti i luksuza glavni adut Lexusa.

Lexus NX 450+ na Tounjskom mostu; Foto: Forbes Hrvatska

Baterija se može puniti i u vožnji

NX model je prvi put predstavljen 2014. godine, dok je druga generacija modela predstavljena 2022. godine. Tada je to bio prvi Lexusov hibrid. NX ima 4,66 metara, što ga po veličini smješta u kategoriju srednjih SUV-ova i između modela UX i RX. Iza oznake 450h+ krije se plug-in hibrid snage 309 konja, koji ovisno o izboru vozača može voziti kao čisti električni automobil, kao hibrid i kao benzinac.

Prema službenim podacima, doseg na struju iznosi 69 do 76 km kombiniranog ciklusa, odnosno 89 do 98 kilometara urbanog ciklusa. U našem testu su zbog agresivnije vožnje te brojke bile su nešto manje, no to je redovito bio slučaj i s drugim električnim automobilima i hibridima koja smo testirali. U svakom slučaju – za vožnju po gradu i oko njega benzin uopće nije potreban ako imate pristup punjaču.

Kad se baterija kapaciteta 18,1 kWh sasvim isprazni, automobil i dalje normalno funkcionira pogonjen bezninskim motorom, a baterija se tijekom vožnje može i polako puniti. Samo na struju može se voziti sve do brzine od 135 kilometara na sat. Kombinacija benzinskog i električnog motora je vrlo tiha i ugodna, osim kad mjenjač zbog naglijeg ubrzanja prebaci u visoke okretaje.



Iako bi se po zvuku tada pomislilo da se radi o nekom motoru manje kubikaže, to nije slučaj. Riječ je o 2,5 litarskom atmosferskom benzincu snage 136 kW odnosno 185 konja. On radi u atkinsonovom ciklusu, što znači da je naglasak na učinkovitosti, a ne sportskoj snazi. Električni motor sastoji se od prednjeg električnog motora snage 134 kW (182KS) i stražnjeg snage 40 kW (54KS). Ukupna snaga automobila je 309 konjskih snaga i ne predstavlja zbroj snage tri motora, nego maksimalnu snagu koji hibrid može isporučiti u realnim uvjetima.

Sigurnost prije svega

Prema službenim podacima NX do 100 kilometara na sat može ubrzati za 6,4 sekunde, a maksimalna brzina je 200 kilometara na sat. Prtljažnik ima zadovoljavajućih 545 litara.

Automobil je opremljen i brojnim sigurnosnim opcijama, a u testu se najkorisnijim pokazalo upozorenja na promet prilikom okomitog izlaska s parkirnog mjesta na rikverc. Automobil u toj situaciji prati dolazi li neko vozilo i upozorava paljenjem lampica u retrovizorima uz prateći zvuk. To je tek jedan od niza sustava koji pomažu vozaču. Ni parkiranje nije problem, s obzirom da se na središnjem ekranu automobila prikazuje njegov tlocrt u prostoru, kao i pogled iz automobila prema naprijed ili prema natrag, ovisno je li automobil u rikvercu ili prvoj brzini.

Među pomagalima uobičajenima za bolje automobile je i head-up display koji na vjetrobranu defaultno prikazuje brzinu kojom se automobil kreće i druge osnovne informacije. Međutim, može prikazivati i cijeli niz drugih informacija izborom između raznih tipki na volanu.

Sve u svemu, tko voli luksuz i spreman ga je platiti, može uživati u ovom modelu za 76.225 eura sa svim davanjima. Nije malo, ali je malo povoljnije od slično opremljenih izravnih konkurenata kao što su Volvo XC60, BMW X3 i Audi Q5.