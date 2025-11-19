Test redizajniranog Francuza: Renault Austral moderni je obiteljski SUV

Renault Austral moderni je redizajnirani francuski SUV koji nudi udobnost, malu potrošnju i dopadljiv izgled karoserije.

SUV-ovi i Crossoveri sve su popularnija vrsta automobila, pa ne čudi da i Renault ima sve više takvih modela. To uključuje starije modele poput Scenica i Espacea koji su redizajnom pripali tom segmentu i novije modele poput Captura, Symbioza, Australa i Rafalea koji su od početka pripadali tom segmentu.

Zajedničko svim ovim Renaultovim modelima su česti redizajni kroz koje prolaze u zadnje vrijeme. Austral koji je predstavljen 2022. godine redizajniran je već ove godine. Između ostalog, sada ga karakteriziraju oštrije linije, novi oblik svjetala sprijeda i straga, a tu je i prednja maska koju sada krase rombovi – logotipi Renaulta.

O načinu vožnje ovisi rasvjeta interijera

Model koji je Forbes Hrvatska dobio na test je Techno e-Tech Hybrid 200, a kao što samo ime kaže, radi se o blagom hibridu koji ima 200 konjskih snaga. Taj broj dobije se kad se zbroji snaga 1,2 litrenog trocilindarskoj turbo benzinca i električnog motora.

Rezultat je automobil skromne potrošnje koji do 100 ubrzava za 8,4 sekunde, dok mu je maksimalna brzina 175 kilometara na sat. Kako bi se ušlo u4,51 metra dug Austral, nije potrebno ni vaditi ključ iz džepa. Vozilo se otključava kad se vozač približi i zaključava kad se vozač udalji.

Nakon što vozač sjedne u automobil, u prvom planu su dva velika ekrana – jedan položen horizontalno i drugi položen vertikalno. Oko volana nalazi se više poluga nego bi se očekivalo, a jedna od njih je mjenjač. Baš kao i kod većeg Rafalea ili nekih Mercedesovih modela, poluga automatskog mjenjača nalazi se pored volana.

Mjenjač ima nekoliko modaliteta rada, a na testu nam se najviše svidio sportski uz koji je mijenjanje brzina bilo najresponzivnije. Način vožnje mijenja se tipkom multi-sense na volanu, a promjenom modaliteta mijenjaju se odziv motora, njegov zvuk i tvrdoća upravljača. U kojem je modu je Austral trenutačno, vidi se i po svjetlosnim elementima na horizontalnom ekranu i u vratima automobila koji ovisno o tome mijenjaju boju. Crvena znači sport.

Odličan prikaz parkiranja na rikverc

Testni Austral bio je opremljen odličnim prikazom za parkiranje straga. Prilikom približavanja objektu sa zadnje strane, perspektiva se mijenjala u ptičju, što je procjenu udaljenosti od objekta vozila činilo vrlo jednostavnom.

Ispod središnjeg ekrana su tipke za podešavanje klime, a središnja konzola opremljena je s nekoliko pretinaca ili držača, dok se na kliznom poklopcu nalazi bežični punjač za mobitel.

Hibridni motor Australu osigurava skromnu potrošnju, posebno u gradskim uvjetima. Prilikom kretanja automobil je uvijek bio vrlo tih jer se prvo palio električni motor, dok bi se ubrzo aktivirao i benzinac.

Udobnost vožnje uvijek je bila karakteristika francuskih automobila, pa i Australa, što se najviše vidi na mekanom ovjesu. Prostora ima dovoljno na svih pet mjesta, dok prtljažnik ovog modela ima prihvatljivih 430 litara. Testni Renault Austral Techno e-Tech Hybrid 200 s dodatnom opremom i svim davanjima košta 42.340 eura. Osim dvobojne metalic boje, to uključuje 4CONTROL advanced sustav blagog zakretanja stražnjih kotača. Kod malih brzina zakreće se u suprotnom smjeru od prednjih smanjujući radijus okretanja, a kod velikih u istom radi boljeg prianjanja u zavojima.