Napoznato remek-djelo francuskog slikara ide na aukciju. Procjenjeno je na 1,5 milijuna dolara

Pariška aukcijska kuća Drouot 25. studenoga će na prodaju ponuditi dosad nepoznato djelo francuskog impresionista Augustea Renoira, koje prikazuje njegova malog sina Jeana – dječaka koji će kasnije postati Oscarom nagrađeni filmski redatelj, piše Le Monde.

Ulje na platnu imena “L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean” (Dijete i njegove igračke – Gabrielle i umjetnikov sin Jean) procijenjeno je na između milijun i 1,5 milijuna dolara, navodi aukcijska kuća.

Smatra se da je slika nastala između 1890. i 1895. godine, a prikazuje Renoirova drugog sina, Jeana Renoira, kao malog dječaka koji sjedi u krilu svoje dadilje Gabrielle i igra se figuricama.

Jean Renoir, rođen 1894., kasnije je postao jedan od najvažnijih francuskih filmskih redatelja, dobitnik Oscara za životno djelo 1975. godine, nekoliko godina prije smrti u dobi od 84 godine.

Njegova najpoznatija ostvarenja uključuju klasik iz 1930-ih “Velika iluzija” (La Grande Illusion), koji prati dvojicu francuskih ratnih zarobljenika u pokušaju bijega iz njemačkog zatočeništva tijekom Prvog svjetskog rata.

Njegova dadilja Gabrielle Renard počela je raditi za Renoirovu suprugu kada joj je bilo samo 16 godina, a prema riječima aukcijske kuće, bila je jedna od umjetnikovih omiljenih modela, pozirajući na oko 200 njegovih slika.

Portret Jeana i Gabrielle pripadao je Jeanovoj kumi, Jeanne Baudot, i ostao je u obitelji generacijama, sve do nedavno.