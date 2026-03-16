Neobična vrsta vina postala je hit – počeli su je proizvoditi čak i francuski vinari

Potražnja za bezalkoholnim vinima raste, osobito među mlađim potrošačima, a taj trend sve više počinju pratiti i francuski vinari, iako je riječ o tržištu koje je u Francuskoj još uvijek relativno malo. Neki proizvođači, čak i oni iz tradicionalnih vinskih regija, počeli su eksperimentirati s novim proizvodima kako bi odgovorili na promjene u navikama potrošača.

Jedna od njih je Laure de Lambert Compeyrot, vlasnica vinskog imanja u Bommesu u regiji Sauternes, koja dolazi iz obitelji s 23 generacije vinogradarske tradicije. Inspiraciju za bezalkoholno vino dobila je prije godinu dana na sajmu Wine Paris, kada je prvi put kušala proizvod mlade tvrtke Moderato. Uvjerenje da se tržište mijenja potaknulo ju je da razvije vlastitu verziju bezalkoholnog slatkog vina Sigalas-Rabaud. Proces je uključivao brojne testove aroma, konzultacije sa stručnjacima i degustacije prije nego što je vino konačno predstavljeno na sajmu Wine Paris 2026.

Mladi manje podložni stumulansima

Sličan put prošla je i Adeline de Barry iz vinske kuće Château de Saint-Martin u Provansi. Ideja o bezalkoholnom vinu pojavila se kada su njezina kći i snaha bile trudne, pa je počela razmišljati o proizvodu koji bi mogao biti alternativa za ljude koji ne piju alkohol. Nakon više neuspjelih pokušaja, pravi okus pronašla je tek dvanaestim testom. Danas takva vina prodaje u višem cjenovnom segmentu, ističući da je proizvodnja skupa jer zahtijeva dodatni proces uklanjanja alkohola, piše Le Monde.

Iako je tržište još u povojima, neki restorani već pokazuju interes. U Sauternesu je, primjerice, jedan chef uz pojedina jela počeo nuditi izbor između klasičnog i bezalkoholnog vina. Prema Stéphaneu Brièreu iz konzultantske tvrtke B & S Tech, bezalkoholna vina danas čine oko dva posto francuske proizvodnje vina, ali bi taj udio mogao narasti i do 10 posto.

Rastuću popularnost bezalkoholnih pića neki povezuju sa širim društvenim promjenama. Laura Willoughby, osnivačica britanske organizacije Club Soda koja promiče umjereniju konzumaciju alkohola, smatra da se potrošačke navike mijenjaju i da potražnja već snažno raste u zemljama poput Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva. Nekoliko studija pokazuje da mladi potrošači gledaju na alkohol manje entuzijastično nego starije generacije i manje su skloni stimulansima, kaže sociolog Jean Viard i dodaje da manje puše, manje piju i imaju manje seksa”.

Sve više specijaliziranih trgovina

Bezalkoholna vina zato sve češće pronalaze mjesto na stolovima – za trudnice, sportaše, vozače, osobe s netolerancijom na alkohol ili one koji jednostavno žele smanjiti konzumaciju. Takvi proizvodi omogućuju da se i dalje nazdravi čašom koja izgledom podsjeća na vino, iako je riječ o piću bez alkohola.

Ipak, nisu svi vinari uvjereni da je riječ o dobrom smjeru. Neki, poput proizvođača Armanda Heitza iz Burgundije, smatraju da bezalkoholna vina narušavaju tradiciju i vrijednosti vinogradarskog zanata. Drugi, poput proizvođačice Noémie Tanneau iz Bordeauxa, odlučili su krenuti drugačijim putem i umjesto bezalkoholnog vina proizvoditi napitke od grožđanog soka pomiješanog s biljnim infuzijama.

Unatoč podijeljenim mišljenjima, tržište se postupno razvija. U Francuskoj se otvara sve više trgovina specijaliziranih za bezalkoholna pića, a takve proizvode sve češće nude i veliki trgovački lanci. Za neke proizvođače riječ je o prilici za prilagodbu novim potrošačkim navikama, dok drugi u tome vide tek prolazni trend. Hoće li bezalkoholna vina postati trajni dio vinske kulture, tek će se pokazati.