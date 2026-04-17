Novi model najprodavanijeg SUV-a u povijesti stigao u Hrvatsku

Prvi model Toyote RAV4 predstavljen je 1994. godine u atriju Muzeja grada Zagreba, istom mjestu gdje je Toyota u četvrtak navečer predstavilo novu, šestu generaciju modela.

Večer je započela snažnom porukom: postoje modeli koji prate vrijeme i oni koji ga mijenjaju. RAV4 pripada upravo ovoj drugoj kategoriji. Od svog prvog predstavljanja, ovaj model postavio je temelje SUV segmenta kakav danas poznajemo, spajajući robusnost, svestranost i svakodnevnu praktičnost.

Pred više uzvanika, partnera i medija, direktor Toyota Croatie Edin Selimović istaknuo je značaj modela koji je do danas osvojio povjerenje više od 15 milijuna vozača diljem svijeta te više od 2,5 milijuna kupaca u Europi.

Hibrid ili plug-in hibrid

„RAV4 je mnogo više od automobila. On je simbol pouzdanosti, kvalitete i sigurnosti, ali i stalnog napretka. Svaka nova generacija donosi više – ne samo u tehnologiji, već i u osjećaju koji pruža vozaču“, naglasio je Selimović.

Kroz pažljivo osmišljen program i vizualni spektakl, uzvanici su imali priliku doživjeti ključnu ideju nove generacije – transformaciju. Kako je istaknuto tijekom predstavljanja, tehnologija danas više ne prati čovjeka, već postaje njegov produžetak, a snaga se očituje u sposobnosti prilagodbe i stalnog napretka.

Nova Toyota RAV4; Foto: Toyota Hrvatska

Ključan trenutak večeri bilo je otkrivanje vozila uz poruku: „Osjetite pravu snagu. Pravu transformaciju.“

Poseban naglasak stavljen je na elektrifikaciju – područje u kojem je RAV4 bio pionir. Novi plug-in hibridni sustav omogućuje do 137 kilometara vožnje na električni pogon (WLTP), uz značajno brže punjenje i veću ukupnu učinkovitost. Model je dostupan kao hibrid i plug-in hibrid, s prednjim ili pogonom na sve kotače.