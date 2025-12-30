Lexus najavio europsku premijeru modela ES i druge novitete u 2026. godini

Toyotin premium brend Lexus najavio je kako će u 2026. godini predstaviti redizajne i nove verzije svojih modela. U fokusu će biti predstavljanje nove, osme generacije limuzine Lexus ES.

Lexus će u 2026. godinu ući s jasnom vizijom elektrificirane budućnosti, osvježenom ponudom modela i još izraženijim fokusom na luksuz koji se prilagođava pojedincu. Navode to u priopćenju koje ističe kombinaciju dizajnerskih novosti, tehnoloških iskoraka i modela koji potvrđuju Lexusovu filozofiju Making Luxury Personal.

Jedan od prvih highlighta 2026. bit će LBX Vibrant Edition, posebna i limitirana izvedba najprodavanijeg Lexusova kompaktnog crossovera. Ona će se proizvoditi od rujna 2025. do svibnja 2026., a namijenjena je kupcima koji žele istaknuti stil. Uz naglašeno sportski i dinamičan karakter, karakteriziraju je i brojni dizajnerski detalji i bogata serijska oprema.

Potpuno električna verzija Lexusa ES

U 2026. Lexus će nastaviti razvijati i UX, model koji je već etabliran kao spoj urbanih dimenzija, premium kvalitete i elektrificiranih pogona. Novi Model Year UX donosi daljnja poboljšanja u opremi, tehnologiji i korisničkom iskustvu, čineći ovaj kompaktni SUV još konkurentnijim i privlačnijim.

Krajem 2026. očekuje se i NX MC27, redizajnirana verzija jednog od najvažnijih Lexusovih SUV modela. Osvježenje donosi suptilne, ali vidljive dizajnerske promjene, dodatna tehnološka unaprjeđenja i još višu razinu luksuza, čime NX ostaje jedan od ključnih nositelja Lexusove ponude u Europi.

Središnji događaj 2026. godine svakako je dolazak potpuno nove, osme generacije Lexusa ES. Ovaj model označava veliki iskorak za Lexus u segmentu premium limuzina te prvi put donosi i potpuno električne verzije, uz unaprijeđene full hybrid pogone. Doseg električnih modela iznosit će do 530 kilometara, a pogon će imati na sve kotače.

Iz Lexusa ističu kako će godinu obilježiti potvrda dugoročne strategije koja spaja elektrifikaciju, inteligentnu tehnologiju i emocionalni dizajn.