Osvježite svoj rječnik: Recite zbogom ovim frazama!

Jeste li ikad razmišljali o tome kako vaš govor oblikuje vaše odnose i percepciju? Baš kao što povremeno čistimo ormar, vrijeme je da napravimo i reviziju naših jezičnih navika. Koje to riječi i fraze možemo izbaciti iz naše svakodnevne komunikacije, a da pritom ne izgubimo baš ništa? Dapače, postat ćemo jasniji, kreativniji i ostaviti bolji dojam. Započnimo s ovim uobičajenim “krivcima”:

“DA LI RAZUMIJEŠ ŠTO MISLIM?” ili “DA LI TI JE JASNIJE?”

Ove fraze su poput mentalnih provjera koje mogu stvoriti više štete nego koristi. Iako su prihvatljive kada nekoga savjetujete, učestalo korištenje u razgovorima s kolegama može izazvati nelagodu. Vaši sugovornici mogli bi se osjećati podcijenjeno, a vi biste riskirali da vas proglase “kontrol-frikom”. Umjesto toga, radije sami procijenite jeste li jasno objasnili stvari i poradite na svojim vještinama delegiranja. Samopouzdanje u vlastitu sposobnost objašnjavanja donosi puno više od neprestanog propitkivanja drugih.

Isprike: “BIO SAM PREVIŠE ZAPOSLEN” ili “BILO JE PREVIŠE OBAVEZA”

Isprike poput ovih nemaju mjesta u vašem svakodnevnom rječniku. One često zvuče kao izbjegavanje odgovornosti, a rijetko nude rješenje. Umjesto da se opravdavate, jednostavno se ispričajte i jasno recite kada ćete nešto dovršiti. Cilj je smanjiti broj isprika na apsolutni minimum – vaša pouzdanost će progovoriti sama za sebe.

Generalizacije: “JA UVIJEK…” i “VI NIKADA…”

Generalizacije su poput verbalnih optužbi koje nikada ne donose razumijevanje u komunikaciji. One zvuče optužujuće i često su neutemeljene. Izbjegnite ih tako što ćete biti specifični, konkretni i stručni. Želite li nekome ukazati na problem? Budite precizni! Ova je strategija korisna kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.

“ALI, ALI…”

Sve što ste rekli prije riječi “ali” slobodno možete izbrisati. Ova vezna riječ često služi kao paravan za kritiku, pokušavajući je ublažiti lažnom brigom o osobi, projektu ili organizaciji. Budite izravni i jasni. Ako imate komentar o Martininim rezultatima, iznesite ga bez da se upuštate u nepotrebne procjene njezine osobnosti. Iskrenost, uz konstruktivnu namjeru, uvijek je bolja opcija.

Poštapalice i mumljanje

Jeste li primijetili da ste postali “lijeni” u komunikaciji? Poštapalice (“ono”, “ovaj”, “kužiš”) i mumljanje ne samo da smanjuju jasnoću vašeg govora već i odaju dojam nedostatka samopouzdanja ili čak nepoštovanja. Često nesvjesno upadnemo u ovu kolotečinu, no svjesno izbjegavanje mumljanja pokazuje osnovnu kulturu komunikacije i profesionalnost.

Kada uklonite generalizacije, izgovore, mumljanje i ono “ali…”, stvorit ćete nevjerojatan prostor za NOVO I DRUGAČIJE. Neka vaš “novi rječnik” bude ispunjen izazovima, jasnoćom i autentičnošću. Spremni za jezični detoks?

Autorica teksta Melita Pavlek, trener poslovnih vještina, mindfulness i NLP coach, vlasnica brenda 7thsensecoaching.