Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj

Prva od 10 Rimac Nevera R Founder Edition isporučena je na I.C.E. događaju u St. Moritzu u Švicarskoj koji je jedno od najprestižnijih automobilskih okupljanja u Europi.

Nevera R Founder Edition najavljena je u prosincu, a prvi model isporučen je u petak u Švicarskoj. Riječ je o personaliziranom izdanju tog modela automobila, uz koji dolaze i određene privilegije poput ekskluzivnih pozivnica na Rimčeve događaje.

I sama isporuka obavljena je na jednom događaju. Riječ je o I.C.E.-u, jednom od najprestižnijih automobilskih okupljanja u Europi, koje se održava na zaleđenom jezeru u St. Moritzu.

Zašto St. Moritz?

“The I.C.E. St. Moritz predstavlja sve ono što volimo kod automobilske kulture: potiče vlasnike najrjeđih i najznačajnijih automobila na svijetu da ih koriste, ne samo kako bi u njima uživali, već i kako bi ih podijelili sa svijetom. Isporuka prve Nevere R Founder’s Edition upravo ovdje čini se ispravnom, jer je riječ o automobilu koji našim kupcima pruža veći pristup našem svijetu nego ikada prije” – rekao je CEO Bugatti Rimca Mate Rimac.

Nevera R Founder’s Edition ograničena je na svega deset primjeraka u cijelom svijetu, a iz Rimca tvrde da su svi bili rezervirani unutar tjedan dana od privatne najave. Interes za električnim hiperautomobilima u svijetu je umjeren, pa je i prodaja Nevere išla znatno sporije od nadanja. Čini se da su u Rimcu pronašli rješenje za poboljšanje prodaje kroz posebne verzije. Ukupni planirani broj Nevera je 150, od čega je R modela 40 komada, a od toga 10 Founder Editiona.

Vlasnici svoje “putovanje” započinju duboko osobnom sesijom konfiguracije u Rimac Campusu u Zagrebu, gdje izravno surađuju s Matom Rimcem, direktorom dizajna Frankom Heylom i dizajnerskim timom, koristeći sofisticirani V-RED softver za vizualizaciju.

Tijekom vlasništva, deset članova Founder’s Cluba dobiva prioritetne pozivnice za predstavljanja novih proizvoda, izravan pristup sjedištu Bugatti Rimca, pozive na demonstracije performansi i obaranja rekorda, uključenost u strateške rasprave s vodećim timom te mogućnost davanja doprinosa istraživanju i razvoju budućih revolucionarnih vozila.

+2 Pogledajte galeriju

2107 konja za maksimalnih 431 kmh

Sama Nevera R predstavlja smionu evoluciju Rimčeva pionirskog hiperautomobila. Prelaskom iz Hyper GT u Hyper Sportscar segment, isporučuje 2.107 KS putem četiri zasebna elektromotora kojima upravlja Rimčev sustav sljedeće generacije All-Wheel Torque Vectoring (R-AWTV). Nedavno nagrađena Red Dot nagradom za dizajn proizvoda, Nevera R postigla je rekordno ubrzanje od 0 do 100 kmh za 1,72 sekundi i najveću brzinu od 431,45 kilometara na sat. Samo tijekom 2025. godine postavila je 24 potvrđena svjetska rekorda u performansama.

Poboljšana aerodinamika donosi 15 posto više potisne sile u odnosu na standardnu Neveru, dok nove Michelin Cup 2 gume smanjuju ukupno podupravljanje za 10 posto i povećavaju bočno prianjanje za 5 posto. Rezultat je vrijeme kruga na stazi Nardo Handling Track kraće za 3,8 sekundi. Izgrađena oko baterijskog paketa nove generacije Rimac kapaciteta 108 kWh, Nevera R postiže 300 km/h za samo 8,66 sekundi.

Nakon isporuke na događaju The I.C.E., svaki vlasnik Founder’s Editiona primit će specijaliziranu obuku vožnje od strane Rimčeva profesionalnog testnog tima, koji je tijekom razvoja Nevere i Nevere R prešao desetke tisuća kilometara. Mate Rimac osobno nadgleda isporuku svih deset primjeraka, osiguravajući da svaki vlasnik dobije cjelovito Founder’s Edition iskustvo.