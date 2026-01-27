Zašto su oni koji krše pravila lideri budućnosti?

Svijet su oduvijek oblikovali oni koji se nisu bojali kršiti pravila. Oni koji su rekli “zašto ne”, dok su svi ostali pitali “zašto”.

Novinarka Forbesa Shelley Zalis istaknula je kako liderstvo danas zahtijeva drugačiju vrstu evolucije – onu utemeljenu na svrsi, jasnoći i pametnom riziku.

Tijekom cijele svoje karijere s ponosom sam nosila titulu problematične osobe, ne zato što stvaram kaos, već zato što dovodim u pitanje norme koje nam više ne služe. Preispitujem pravila koja nas ograničavaju kako bismo mogli izgraditi ono što nas uzdiže.

Zato sam, kada sam čitala Ruth Porat, predsjednicu i glavnu direktoricu za ulaganja u Googleu, o kršenju pravila i preuzimanju rizika, sve mi je bilo već dobro poznato.

Kršenje pravila nije nepromišljenost. Ruth kaže da svoju karijeru ne vidi kao kršenje pravila, već kao stvaranje novih normi.

Upravo je takvo razmišljanje potrebno današnjim vođama. Radno okruženje izgrađeno je prije više od stoljeća za svijet koji više ne postoji. Ako nastavimo igrati po starim pravilima, dobit ćemo iste rezultate.

Jedini način da se promijeni jednadžba jest promjena pravila. Preispitujemo pravila o tome kako vodimo, radimo, zapošljavamo, mjerimo i rastemo kako bi se svi mogli napredovati.

Kvark test

Ruth priča o tome kako ju je otac naučio kvark test. Ako nešto ne možeš jasno objasniti u 30 sekundi, onda to ne razumiješ.

Ako ne možeš objasniti mogućnost koja stoji iza neke ideje, onda ne razmišljaš dovoljno na veliko. Ako ne možeš objasniti svrhu, onda ne razmišljaš dovoljno duboko.

Oba testa ukazuju na istu istinu. Pravo vodstvo je jasnoća. To je razumijevanje suštine ideje, a ne buke koja je okružuje.

Ruth kaže da povećavaš sreću kada preuzimaš proračunate rizike. Ja kažem da prilika živi s druge strane straha.

Pametni vođe razumiju oboje. Kreću se prema budućnosti s namjerom. Promatraju i prednosti inovacije, kao i posljedice nedjelovanja.

Svaki potez koji sam napravila započeo je s nekakvom vrstom rizika.

Kad si prvi, sve je nepoznato. Nema priručnika. Učiš, prilagođavaš se i vjeruješ da je hrabar korak naprijed bolji od stajanja u mjestu. Rizik nije prijetnja. On je akcelerator inovacija, zamaha i promjena.

Jedan od mojih omiljenih uvida od Ruth jest što čini sjajnog zaposlenika: netko tko čvrsto stoji iza svojih stavova i spreman je za izazove.

Budućnost pripada onima koji krše prava pravila

Ulazimo u eru u kojoj će uspješni lideri biti oni koji dovode u pitanje zastarjele pretpostavke, preuzimaju pametne rizike i stvaraju radna okruženja u kojima svatko može napredovati.

Vođe koje uravnotežuju inteligenciju s emocionalnom inteligencijom i uvijek dodaju malo faktora FQ-a (financijski kvocijent inteligencije). Vođe koje gledaju na svijet i kažu: “Ovo ne funkcionira za svakoga – izgradimo nešto što funkcionira.”

Napredak ne čeka dopuštenje. Svijetu treba više svjesnih kršitelja pravila, onih koji mogu vidjeti budućnost prije nego što dođe i voditi druge tim putem.

Jer kada prekršite prava pravila, ne mijenjate samo svoju karijeru. Mijenjate cijeli sustav.

Shelley Zalis, suradnica Forbesa