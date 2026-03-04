Adrijana Bokan, CEO Douglas Adriatic clustera o širenju poslovnica: “Fokus je na dugoročnom i održivom rastu”

Douglas trenutno prolazi kroz važnu fazu širenja poslovanja u Hrvatskoj, ulaganja u maloprodajnu mrežu, logistiku i nove poslovne prostore. O strategiji rasta i razvoja kompanije na lokalnom tržištu razgovarali smo s Adrijanom Bokan, izvršnom direktoricom Douglas Adriatic clustera.

Douglas je na hrvatsko tržište ušao 2008. godine kroz partnerstvo s Iris parfumerijama, kupnjom 51% udjela u lancu Iris. Time je započela prisutnost Douglasa u Hrvatskoj i ubrzana ekspanzija pod imenom Douglas Iris, uz otvaranje brojnih novih prodavaonica i jačanje tržišne pozicije u premium beauty segmentu.

“Ključna prekretnica dogodila se 2013. godine, kada je Douglas u potpunosti preuzeo Iris te postao jedini vlasnik, čime je započeo rebranding svih Iris parfumerija u Douglas. Time je konsolidirana prisutnost brenda i postavljen temelj za daljnji strateški razvoj i širenje maloprodajne mreže.

Širenje u regiji dodatno je potvrđeno u siječnju 2023. godine otvaranjem prve samostalne Douglas poslovnice u Sloveniji, u samom centru Ljubljane na Kongresnom trgu 4, čime je Douglas službeno započeo samostalno poslovanje i na slovenskom tržištu”, kaže Adrijana Bokan.

Glavne aktivnosti i poslovni segmenti

Douglas u Hrvatskoj djeluje kao vodeći omnichannel premium beauty lanac, a poslovanje se temelji na trima ključnim strateškim fokusima.

“Prvi je snažno brend pozicioniranje i izgradnja Douglasa kao vodeće beauty destinacije kroz stratešku komunikaciju, razvoj digitalnih kanala, napredne CRM alate i jasno definirane ESG smjernice.

Drugi fokus odnosi se na pažljivo odabran i diferenciran asortiman, koji kombinira najrelevantnije globalne beauty brendove i vlastite korporativne linije, uz usklađene cijene, promocije i razvoj dodatnih beauty usluga.

Treći strateški pravac je razvoj potpuno integriranog omnichannel iskustva, kroz kontinuirano ulaganje u maloprodajnu mrežu, e-commerce izvrsnost i korisničku podršku, kako bismo kupcima omogućili jednostavno, povezano i personalizirano iskustvo kupnje.

Sve to podupire snažna operativna osnova: ulaganja u logistiku, opskrbni lanac, tehnologiju i organizacijsku učinkovitost koja omogućuje održiv rast i visoku razinu usluge.”

Tržišno prisustvo

“U okviru Douglas Adriatic clustera, uz Hrvatsku pokrivamo i Sloveniju. U Hrvatskoj poslujemo kroz 24 poslovnice u 11 gradova, uz webshop, dok u Sloveniji imamo 7 parfumerija i webshop”, kaže Adrijana.

“Prisutni smo u vodećim trgovačkim centrima i na ključnim lokacijama, što osigurava snažnu dostupnost i prepoznatljivost brenda. Godinu 2025. obilježio je stabilan rast prihoda i daljnji razvoj maloprodajne mreže. Fizičke parfumerije ostvaruju vrlo dobre rezultate, dok online prodaja bilježi kontinuirani rast. Upravo kombinacija snažne fizičke prisutnosti i rastućeg digitalnog kanala, uz visoku razinu usluge i ekskluzivan asortiman, temelj su naše stabilne tržišne pozicije.

Douglas parfumerije d.o.o. u Hrvatskoj u 2025. godini ostvarile su prihod od približno 37,7 milijuna eura, što predstavlja rast od oko 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Rezultati potvrđuju stabilan rast poslovanja i održivost modela, uz snažnu maloprodajnu mrežu, kontinuirani rast online kanala i disciplinirano upravljanje troškovima.”

Širenje poslovnica u Hrvatskoj i Sloveniji

Douglas parfumerija

“U tekućoj fiskalnoj godini planirano je otvaranje triju novih poslovnica na području Hrvatske i Slovenije, čime dodatno jačamo prisutnost u regionalnim centrima i povećavamo dostupnost premium beauty ponude kupcima.

Strategija ekspanzije usmjerena je na nastavak rasta, jačanje operativne učinkovitosti i profitabilnosti, razvoj omnichannel modela i digitalnih alata te kontinuirano unaprjeđenje korisničkog iskustva kroz edukativne beauty koncepte. Fokus nam je na dugoročnom i održivom rastu, uz zadržavanje visoke razine usluge i diferenciranog pristupa tržištu.

Širenje maloprodajne mreže za nas ne znači samo otvaranje novih poslovnica, već i sustavno jačanje logistike, distribucije i opskrbnog lanca. Veći broj lokacija zahtijeva optimizaciju logističkih procesa i dodatno ulaganje u infrastrukturu kako bismo osigurali bržu i pouzdaniju isporuku proizvoda krajnjim kupcima.

Modernizacija skladišnih kapaciteta, uključujući novo skladište površine 1757 četvornih metara, omogućuje nam bolju raspoloživost proizvoda i smanjuje rizik od nestašica najtraženijih artikala. Uspostava centralizirane logistike i jačanje dobavnog lanca dodatno unapređuju upravljanje zalihama te omogućuju pravovremenu dopunu poslovnica i veću fleksibilnost. Istovremeno ulažemo u tehnologiju i automatizaciju kako bismo povećali brzinu i točnost operacija, unaprijedili praćenje narudžbi i održali visoku razinu usluge.”

Skladište u Vukovini

Ključni trendovi u beauty industriji u Hrvatskoj

“Beauty industrija u Hrvatskoj posljednjih godina prolazi kroz snažnu transformaciju. Primjećujemo rast potražnje za premium skincare kategorijom, sve veći interes za niche parfeme te naglašen fokus kupaca na personalizirana iskustva i stručne savjete. Istovremeno, održivost i clean beauty postaju sve važniji kriteriji pri odabiru proizvoda, dok društvene mreže imaju snažan utjecaj na dinamiku potražnje i popularizaciju novih brendova.

Douglas na te trendove odgovara sustavnim širenjem ekskluzivnog i trendovskog asortimana, razvojem edukativnih koncepata poput Skincare School by Douglas i Make Up School by Douglas te jačanjem omnichannel modela koji povezuje fizičke poslovnice i digitalne kanale u jedinstveno korisničko iskustvo. Paralelno, kroz ESG okvir People–Planet–Products dodatno ulažemo u održivost i odgovorno poslovanje, jer vjerujemo da budućnost beauty industrije mora biti i inovativna i odgovorna.”

“U Douglas Grupi više od 70% menadžerskih pozicija drže žene, što jasno pokazuje da osnaživanje žena kod nas nije deklarativno, već sustavno i strateški ugrađeno u način na koji gradimo organizaciju. U retail industriji, gdje žene čine velik dio timova, posebno mi je važno da imaju priliku napredovati i preuzimati vodeće uloge.

Vjerujem da liderstvo ima mnogo oblika i da snaga nije suprotnost empatiji. Kao žena na čelu organizacije, osjećam dodatnu odgovornost stvarati okruženje u kojem svatko može razvijati svoj potencijal – bez obzira na spol, dob ili poziciju. Forbes nas je 2024. proglasio jednom od najboljih tvrtki za žene u svijetu, dobili smo prvo mjesto u maloprodaji i treće na globalnoj razini. Nama to potvrđuje da su inkluzija, razvoj i povjerenje uistinu u središtu našeg poslovanja, i globalno i u Adriatic regiji”, istaknula je Adrijana Bokan.

“Zaposlenici su najveća snaga brenda”

“U Hrvatskoj Douglas ima ukupno 179 djelatnika, od čega 48 zaposlenika radi u novim uredima i skladištu, to su uprava i logistika, dok ostatak čine prodajni timovi u 24 poslovnice diljem zemlje. U okviru Adriatic clustera poslujemo i u Sloveniji, gdje u 7 parfumerija radi 41 zaposlenik, što znači da ukupno brojimo 220 zaposlenih u Hrvatskoj i Sloveniji.

Naša organizacija odražava dinamiku retail industrije i obuhvaća prodaju, logistiku, nabavu, marketing, financije i ljudske resurse, sve funkcije koje su ključne za stabilno i kvalitetno poslovanje.

Kod nas je uvijek dinamično i razvojno. Rastući smo sustav i zapošljavamo sukladno potrebama poslovanja. Kako planiramo otvaranje novih poslovnica, tako planiramo i nova zapošljavanja, prvenstveno u prodajnim timovima. Vjerujem da rast mreže mora pratiti i rast ljudi, jer upravo su naši zaposlenici temelj korisničkog iskustva i najveća snaga brenda.”

Douglas ured

Douglas ured

Adrijana Bokan karijeru je započela 2003. godine u Sloveniji kao Office Manager, u vrijeme kada je Douglas tek ulazio na to tržište. U sljedećim godinama napredovala je na poziciju Administration and Sales Managera, a potom i Country Managera za Sloveniju, gdje je vodila širenje mreže parfumerija i bila dio menadžment kruga Douglas GmbH. Od 2009. godine na funkciji je CEO-a za Hrvatsku i Sloveniju, s ključnim zadatkom razvoja tržišta, izgradnje timova i implementacije strategije rasta. Tijekom tog razdoblja otvoreno je više od 25 parfumerija u Hrvatskoj, pokrenuto je tržište u Sloveniji i ostvaren je dvoznamenkasti rast prihoda.

“Moji glavni zadaci kao CEO-a Douglas Adriatic clustera usmjereni su na tri ključna područja: financijsko upravljanje i profitabilnost, strateški rast poslovanja te razvoj organizacijske kulture. Odgovorna sam za ukupne financijske rezultate poslovanja u Hrvatskoj i Sloveniji, što obuhvaća upravljanje prihodima, profitabilnošću i kontrolom troškova, uz osiguravanje dugoročne održivosti i stabilnosti poslovanja.

Paralelno s time, snažan fokus je na daljnjoj ekspanziji maloprodajne mreže, razvoju omnichannel modela te jačanju e-commerce kanala. To uključuje planiranje novih lokacija, optimizaciju logistike i skladišnih kapaciteta te kontinuirano unaprjeđenje korisničkog iskustva kroz inovativne projekte.

Jednako važan dio mog rada odnosi se na pojednostavljenje procesa i povećanje učinkovitosti organizacije. U skladu s inicijativama Grupe, radimo na jačanju jasnoće u komunikaciji, učinkovitijem upravljanju sastancima i dokumentima te boljem upravljanju kapacitetima i prioritetima. Cilj nam je smanjiti nepotrebnu kompleksnost i omogućiti timovima da se fokusiraju na ono što je doista važno – kupca i kvalitetu usluge.

Razvoj ljudi i kulture odgovornosti treći je, ali ključni segment mog rada. Vjerujem u liderstvo koje daje jasna očekivanja, ali i prostor za samostalnost. Douglas mi je omogućio da spojim međunarodno iskustvo s lokalnim pristupom i da zajedno s timom gradim projekte koji redefiniraju beauty retail u regiji. Moj karijerni put dokaz je da se liderstvo ne uči samo iz teorije, nego svakodnevno – kroz praksu, ljude i zajedničke izazove.”