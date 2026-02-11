Britney Spears prodala prava na svoje pjesme. Zaradila je vrtoglavi iznos

Pop superzvijezda Britney Spears prodala je prava na cijeli svoj glazbeni katalog.

Navodno je Spears (44) prodala tvrtku Primary Wave neovisnom glazbenom izdavaču 30. prosinca za oko 200 milijuna dolara (146 milijuna funti), saznaje BBC.

Poznata po hitovima Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic i Gimme More, pjevačica je u siječnju 2024. izjavila da se nikada neće vratiti u glazbenu industriju. Njena posljednja pjesma bio je duet s Eltonom Johnom objavljen 2022. godine.

Detalji prodaje i točna cijena nisu javno objavljeni.

Poznati umjetnici poput Brucea Springsteena, Justina Biebera, Justina Timberlakea i Shakire nedavno su također prodali svoje glazbene kataloge.

Springsteen je prodao svoj stari katalog Sonyju 2021. za 500 milijuna dolara, a Bieber je navodno potpisao ugovor vrijedan 200 milijuna dolara s Hipgnosis Songs Capitalom 2023. godine.

Izdavačku kuću osnovao je prije 20 godina glazbeni direktor Lawrence Mestel nakon što je kupio 50% udjela glazbenog kataloga Nirvane Kurta Cobaina.

Više od 150 milijuna prodanih ploča

Spears je jedna od najprodavanijih ženskih izvođačica, s više od 150 milijuna prodanih ploča diljem svijeta. Njezin katalog uključuje devet studijskih albuma od njezina debija 1999. godine.

Prodaja dolazi nakon nekoliko burnih godina za pjevačicu, koja je 2021. godine okončala 13-godišnje zakonsko skrbništvo u kojem je njezinim financijama i osobnim životom upravljao otac.

Pjevačica je 2023. objavila svoje memoare pod nazivom “Žena u meni”, u kojima je detaljno opisala svoje probleme života pod skrbništvom.

Njezin bivši suprug Kevin Federline objavio je vlastite memoare, “Mislili ste da znate”, krajem 2025.