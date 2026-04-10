Bill Gates i Jeffrey Epstein: Što znamo o njihovoj povezanosti uoči svjedočenja milijardera

Nadzorni odbor Zastupničkog doma ispitat će milijardera Billa Gatesa u lipnju o njegovom odnosu s Jeffreyjem Epsteinom, kako izvještava više medija, nakon što je najnovije objavljivanje Epsteinovih dosjea otkrilo nove uvide o njihovoj dugogodišnjoj povezanosti i prisililo Gatesa da se navodno ispriča zaposlenicima i prizna da je imao više afera koje je Epstein kasnije otkrio.

Nadzorni odbor Zastupničkog doma trebao bi intervjuirati Gatesa 10. lipnja, prema više izvješća, a glasnogovornik milijardera rekao je da Gates pozdravlja priliku da se pojavi pred odborom, iako “nikada nije svjedočio niti sudjelovao u bilo kakvom Epsteinovom nezakonitom ponašanju”.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je 30. siječnja tri milijuna dokumenata o Epsteinu, koji uključuju stotine e-poruka, tekstualnih poruka i drugih dokumenata koji spominju Gatesa, iako se već znalo da je Gates bio povezan s Epsteinom od 2011. godine., no prekinuo je sve veze s njim 2014. Najnovija serija Epsteinovih dosjea uključuje komunikaciju o njegovom profesionalnom odnosu s Gatesom, ali Epstein je također iznio niz optužbi koje su izazvale buru u javnosti, uključujući navode o Gatesovoj uporabi droga i sudjelovanju u “nedozvoljenim sastancima”, da je Gates obolio od spolno prenosive bolesti, a zatim “potajno” dao antibiotike za tu bolest tadašnjoj supruzi Melindi French Gates. (U ime Gatesa, njegova dobrotvorna organizacija Gates Foundation osudila je ove optužbe kao “potpuno lažne”.)

Gates je govorio o svom odnosu s Epsteinom tijekom gradske vijećnice zaklade Gates 24. veljače, izvještava Wall Street Journal, na kojoj se ispričao zbog suradnje s financijerom, nazvavši to “ogromnom pogreškom”, ali je rekao da nije učinio ništa nezakonito.

U nijednom dokumentu se ne tvrdi da je Gates bio umiješan u nezakonite radnje povezane s Epsteinom ili da je znao za financijerovu navodnu trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, a milijarder je više puta rekao da je njegov odnos s Epsteinom bio isključivo utemeljen na razgovorima o poslu.

Što je Gates rekao otkad su objavljeni Epsteinovi dosjei?

U utorak je u svojoj gradskoj vijećnici sa zaposlenicima Gates rekao da je bila ogromna pogreška provoditi vrijeme s Epsteinom i ispričao se drugim ljudima koji su u ovo uvučeni zbog pogreške koju je napravio, izvještava Journal. Zanijekao je bilo kakvu nepravdu u vezi s Epsteinom i branio se zbog fotografija na kojima je s anonimnim ženama, a koje su objavljene kao dio dosjea. Gates je rekao da ga je Epstein zamolio da se fotografira s njegovim asistenticama nakon njihovih poslovnih sastanaka. “Da budem jasan, nikada nisam provodio vrijeme sa žrtvama, ženama oko njega”, rekao je Gates zaposlenicima.

Milijarder je priznao da je povezan s Epsteinom unatoč tome što se financijer izjasnio krivim za nagovaranje na prostituciju 2008. godine, ali nije istraživao Epsteinovu prošlost. “Znajući ono što sada znam, znate, stotinu puta je gore ne samo u smislu njegovih zločina u prošlosti, već je sada jasno da je postojalo kontinuirano loše ponašanje“, rekao je Gates zaposlenicima.

Kao odgovor na optužbe izravno protiv Gatesa u dosjeima, milijarder je zaposlenicima priznao da je imao afere za koje je Epstein kasnije saznao. Imao je dvije afere, rekao je Gates, s ruskom igračicom bridža i s ruskom nuklearnom fizičarkom, za koje Journal izvještava da su radile u jednoj od Gatesovih tvrtki.

Nije priznao nikakve druge tvrdnje u dosjeima, koje su on i njegovi glasnogovornici prethodno demantirali. Gates je također prethodno komentirao najnovije objavljivanje Epsteinovih dosjea u intervjuu za australski 9 News, rekavši 4. veljače da je činjenično istina da je bio samo na večerama i da nikada nije otišao na otok niti upoznao nijednu ženu. Milijarder je sugerirao da što više toga izađe na vidjelo o njegovoj vezi s Epsteinom, to će biti jasnije. Kasnije je također odustao od indijskog summita o umjetnoj inteligenciji u veljači usred istrage o njegovim vezama s Epsteinom. Zaklada Gates i Gates Ventures nisu odgovorili na zahtjeve za daljnjim komentarima o najnovijem objavljivanju dosjea o Epsteinu i optužbama koje dosjei sadrže.

Gates se trebao prvi put sastati s Epsteinom 2010., pokazuje e-poruka objavljena u najnovijem dokumentu, ali je imao promjenu u rasporedu, napisavši u e-poruci od 2. prosinca da se “raduje večeri” s Epsteinom i nada se da će se to dogoditi u budućnosti. Prvi put se sastao s Epsteinom 31. siječnja 2011. u financijerovoj gradskoj kući na Manhattanu, izvijestio je The New York Times 2019., nakon što su ih povezala dva dužnosnika Zaklade Gates, Melanie Walker i Boris Nikolić, koji su poznavali Epsteina.

Gates je “na kraju ostao tamo prilično dugo”, napisao je u e-poruci kolegama sljedeći dan, dodajući da je Epsteinov način života vrlo drugačiji i pomalo intrigantan iako mu ne bi odgovarao. Njih dvoje su naknadno viđeni ubrzo nakon što su privatno razgovarali početkom ožujka 2011. u Kaliforniji. E-poruke, fotografije i novinska izvješća sugeriraju da su se Epstein i Gates redovito osobno sastajali između 2011. i 2014., što je Gates potvrdio zaposlenicima u utorak.

Osim što se s Epsteinom sastao u njegovoj rezidenciji u New Yorku, zapisi sugeriraju da je Gates letio Epsteinovim privatnim zrakoplovom, iako je Gatesov glasnogovornik rekao Timesu da nije znao da se radi o Epsteinovom zrakoplovu. Gates je u utorak rekao zaposlenicima da je letio Epsteinovim zrakoplovom i sastao se s njim u Njemačkoj, Francuskoj, New Yorku i Washingtonu, ali nikada nije prenoćio kod njega. Ponovio je da nikada nije bio na Epsteinovom otoku, iako je e-pošta Epsteinu iz listopada 2011. sadržavala podsjetnik u kojem je pisalo: “vrata za otok“.

Planirani dobrotvorni fond Epsteina i Gatesa

Epstein je pokušao uključiti Gatesa u plan za osnivanje dobrotvornog fonda s Gatesovim novcem i uz pomoć JPMorgan Chasea i drugih milijarderskih donatora. Dobrotvorna organizacija financirala bi zdravstvene projekte diljem svijeta. Epstein je 16. kolovoza 2011. poslao e-poruku rukovoditeljima JPMorgana, rekavši da će fond “omogućiti Billu pristup kvalitetnijim ljudima, ulaganjima, raspodjeli i upravljanju bez narušavanja njegovog braka ili osjetljivosti trenutnih zaposlenika zaklade“, kako je citirao Wall Street Journal.

Milijarder se ispričao što je povezao Zakladu Gates i Epsteina, rekavši osoblju: “To je definitivno suprotno vrijednostima Zaklade i njezinim ciljevima“, te je izrazio zabrinutost da bi to moglo naštetiti ugledu organizacije. U neobjavljenom profilu Epsteina u časopisu iz 2014., koji je pisac Michael Wolff potvrdio da je napisao i poslao Epsteinu na pregled, Wolff je tvrdio da je Epstein “savjetovao Gatesa o velikom širenju i restrukturiranju Zaklade Gates”, a Epstein je predložio “način iskorištavanja” resursa Zaklade Gates “kako bi se prilagodilo mnogim drugim bogatstvima” drugih milijardera. Wolff je također tvrdio da je Gates “poticao Epsteina da započne proces javne rehabilitacije” nakon osude za nagovaranje na prostituciju, a Wolff je sugerirao da bi pisanje laskavog profila Epsteina omogućilo Gatesu da se “izloži” kritikama o svojoj suradnji s financijerom.

Najnovije objavljeni dokument uključuje e-poruke od Gatesa u znak podrške fondu koji savjetuju donatori i detalje sastanaka koje je imao o projektu, rekavši Epsteinu u veljači 2014. da bi fond “mogao biti sjajna stvar”. Osim dobrotvornog fonda, dokumenti sugeriraju da je Epstein posredovao u Nikolićevo ime u pregovorima o njegovoj otpremnini nakon što je Zaklada Gates otpustila dugogodišnjeg zaposlenika 2013. godine, a Gates je zahvalio Epsteinu na pomoći u vezi s tim i dodao: “Ne znam kako bih to dovoljno snažno rekao.“

Epstein se žali: Gates je “prestao razgovarati s njim”

Gatesovi i Epsteinovi planovi za fond čini se da su propali krajem 2014., a Gates je u prosincu te godine poslao e-poštu Epsteinu: “Dobra je ideja, ali neće se uskoro ostvariti s 4-6 partnera.“ Epstein se krajem 2014. požalio poznaniku da je Gates “prestao razgovarati s njim“, izvijestio je The Times na temelju anonimnih izvora, a glasnogovornik Arnold rekao je publikaciji: “S vremenom su Gates i njegov tim shvatili da Epsteinove sposobnosti i ideje nisu legitimne i svaki kontakt s Epsteinom je prekinut.“

Gates je 24. veljače rekao zaposlenicima da se nije sastao s Epsteinom nakon 2014., iako su se nakon toga pojavila neka “sporedna pitanja“, izvještava Journal. (Nije jasno koja su to pitanja.) Gates je također u veljači potvrdio da su planovi za njihov fond propali, rekavši za 9 News da je Epsteinovo obećanje o prikupljanju novca “bila slijepa ulica“. Epsteinovi pokušaji da kontaktira Gatesa nastavili su se uzalud: u siječnju 2015. poslao je e-poštu Larryju Cohenu, izvršnom direktoru Gatesa i Gates Venturesa, bez jasnog konteksta, napisavši: “Pretpostavljam da se neko vrijeme neću moći kandidirati za dužnost“, a kasnije je u rujnu 2015. pitao Gatesa hoće li biti u New Yorku tog mjeseca.

Nije jasno je li Gates odgovorio na bilo koju od e-poruka, a milijarder je u utorak rekao zaposlenicima da mu je Epstein nakon 2014. nastavio slati e-poštu, ali da nije odgovorio, izvještava Journal. Epstein se također raspitivao o Gatesu u tekstualnim porukama osobi za koju se vjeruje da je Walker, dugogodišnja Gatesova suradnica, rekavši joj u siječnju 2017. da ga Gates “može slobodno nazvati za interni bejzbol“ prije sastanka u Washingtonu s dužnosnicima iz nadolazeće Trumpove administracije. Epstein je u sljedećim mjesecima i godinama često govorio da bi Walker trebala zamoliti Gatesa da se javi, ali nije jasno je li Gates to ikada zapravo i učinio. Razmjena tekstualnih poruka s nepoznatim primateljem iz 2018. sugerira da je Epstein možda još uvijek bio u kontaktu s Gatesom, budući da je osoba zamolila Epsteina da zatraži od Gatesa da dogovori sastanak s njima, a Epstein je rekao da će “poslati Billu poruku”, ali nije jasno je li Gates ikada odgovorio.

Što je Gates mislio o Epsteinu?

E-poruke između Gatesa i Epsteina tijekom 2014. sugeriraju da su njih dvojica imali prijateljski odnos, s porukama koje uključuju okladu da će euro biti valuta s najboljim učinkom 2013. te rasprave o izradi društvenih planova i financijskim temama. Nakon što su njih dvojica prestali razgovarati, Walker je u tekstualnim porukama između 2017. i 2019., otprilike u vrijeme kada su Miami Herald i druge publikacije počele ponovno istraživati ​​​​optužbe za seksualno zlostavljanje protiv Epsteina, sugerirala da Gates i dalje voli Epsteina, ali da su mu Melinda French Gates i Cohen zabranili da ga vidi. Walker je u siječnju 2017. rekla Epsteinu da Gates “želi razgovarati s njim, ali mu supruga ne dopušta”, a kasnije je u ožujku rekao da Epstein može “pokušati pozvati” Gatesa na neki događaj, ali da mu je “Larry rekao da ne može imati kontakt s njim pa bi to morao pažljivo organizirati”.

Posljednji razgovor o Gatesu bio je u veljači 2019. – neposredno prije Epsteinovog uhićenja u srpnju – kada je Epstein rekao Walker da bi trebala reći Gatesu da mu “duguje poziv”. Walker je rekla Epsteinu da je tu poruku prenijela Gatesu kada ga je vidjela, ali milijarder nije ništa rekao.

Najnoviji Epsteinovi dosjei uključuju više e-poruka koje je Epstein sam poslao u srpnju 2013. s pismima koja su očito usmjerena na Gatesa. Nije jasno je li ta pisma napisao Epstein ili netko drugi, iako se vrijeme poklapa s vremenom kada je Epstein vodio Nikolićeve pregovore s Gatesovom zakladom. Nikolić je za Journal rekao da e-poruke nisu napisane u njegovo ime.

U jednoj e-poruci, autor e-poruke rekao je da im je Gates naložio da izbrišu poruke u vezi s tim da milijarder ima spolno prenosivu bolest i zahtjev da se osiguraju antibiotici koje je potrebno potajno dati Melindi. U drugoj e-poruci, Gates je navodno tražio pomoć vezano za stvari koje su se kretale od moralno neprimjerenih do etički neispravnih.

Autor e-poruke je također tvrdio da su pomogli Gatesu “da nabavi drogu kako bi se nosio s posljedicama seksa s Ruskinjama“, olakšali milijarderove “nedozvoljene sastanke s udanim ženama“ te da je od njega zatraženo da Gatesu osigura Adderall. Gates je, i izravno i putem Zaklade Gates, porekao sve te tvrdnje.

U izjavi nakon najnovijeg objavljivanja Epsteinovih dosjea, glasnogovornik Zaklade Gates rekao je: “Ove tvrdnje su apsolutno apsurdne i potpuno lažne. Jedino što ovi dokumenti pokazuju je Epsteinova frustracija što nije imao trajnu vezu s Gatesom i koliko je daleko išao da bi ga namamio u zamku i oklevetao.“ Gates je također porekao navode iz pisma, rekavši za 9 News: “Navodno je Jeffrey sam sebi napisao e-poruku. Ta e-poruka nikada nije poslana, lažna je. Dakle, ne znam što je mislio.“ U svojim komentarima zaposlenicima 24. veljače, Gates je priznao da je imao dvije afere s Ruskinjama, koje je upoznao odvojeno od Epsteina i rekao da je Nikolić obavijestio Epsteina o aferama, izvještava Journal. Milijarder nije sugerirao da su ikakve druge tvrdnje iz e-poruka istinite.

Druge optužbe protiv Gatesa

Epsteinovi dosjei također uključuju tvrdnje neimenovane osobe koja je Epsteinu u studenom 2017. rekla da je čula da Gatesa opisuju kao “čovjeka čudnog ponašanja i uvijek pijanog“ te da je raspravljala o mogućnosti pokretanja pravnog postupka protiv njega zbog neutvrđenog navodnog nedoličnog ponašanja. Osoba koja je poslala tekstualne poruke nije navedena, ali razgovor uključuje druge detalje koji odgovaraju Epsteinovim razgovorima s osobom za koju se vjeruje da je Walker, a osoba spominje Stevea“, što se može odnositi na Walkerinog supruga Stevena Sinofskyja. Osoba je sugerirala da se bojala osvetiti Gatesu, napisavši: “Jako sam uplašena i oklijevam učiniti bilo što da ga uznemirim. Čini se većim od policijskog i pravosudnog sustava, itd.“ Zaklada Gates i Gates Ventures još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar na te tvrdnje, ali Gates je općenito porekao bilo kakvu nepravdu.

Walker nije javno komentirala tekstualne poruke, a Medicinsko sveučilište Washington, gdje je Walker zaposlena kao profesorica i kirurginja, još nije odgovorilo na zahtjev za komentar o njezinim razgovorima s Epsteinom. Također 2017. godine, Epstein je poslao Gatesu e-poruku tražeći od njega da nadoknadi troškove ruske igračice bridža Mile Antonove, prema anonimnim izvorima koje je citirao Wall Street Journal, koji su rekli da je “ton poruke bio da je Epstein znao za aferu koju je Gates imao s Antonovom 2010. godine i da bi je mogao razotkriti“. Gatesov glasnogovornik rekao je da milijarder nije imao “financijskih poslova“ s Epsteinom, rekavši Journalu u izjavi da je Gates s Epsteinom razgovarao samo o filantropiji i da “nakon što više puta nije uspio odvući Gatesa izvan tih pitanja, Epstein je bezuspješno pokušao iskoristiti prošlu vezu kako bi mu prijetio“.

Najnoviji Epsteinovi dokumenti pokazuju da je FBI postavljao pitanja o Gatesu 2020. godine, nakon Epsteinove smrti. Anonimni dužnosnik FBI-a poslao je e-poštu neimenovanom primatelju na temelju informacija koje je čuo preko prijatelja kolege u Microsoftu, koji je rekao da se tvrtka “distancira od Billa Gatesa kako bi smanjila izloženost bilo kakvim negativnim reakcijama koje bi mogle uslijediti na tvrtku ako bi se pojavile informacije da je Gates bio umiješan u ilegalne aktivnosti slične onima Epsteina“. Dužnosnik FBI-a je pitao je li primatelj e-pošte imao ikakva saznanja o vezi između Epsteina i Gatesa koja bi opravdala takvu zabrinutost, a osoba je odgovorila: “Nisam čuo ništa slično.“ Gates Ventures, FBI i Zaklada Gates još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar na e-poštu, a Microsoft je odbio komentirati.

Prije nego što je objavljena najnovija tranša dosjea, milijarder je prethodno u siječnju 2025. izjavio za The Wall Street Journal da je bio “prilično glup” što se družio s Epsteinom. “Bio sam lud što sam provodio vrijeme s njim”, rekao je Gates u intervjuu. “Mislio sam da će mi to pomoći s globalnom zdravstvenom filantropijom; zapravo, nije mi se to dogodilo. Bila je to samo ogromna pogreška.” Gates je rekao da se s Epsteinom sastao samo nekoliko puta kako bi razgovarali o filantropiji, a njegov glasnogovornik Arnold rekao je za The New York Times 2019.: “Gates prepoznaje da je razmatranje Epsteinovih ideja vezanih uz filantropiju dalo Epsteinu nezasluženu platformu koja je bila u suprotnosti s Gatesovim osobnim vrijednostima i vrijednostima njegove zaklade.”

Što Epsteinove poruke govore o Melindi French Gates?

Walkerova sugestija iz siječnja 2017. da Gatesova tadašnja supruga sprječava milijardera da vidi Epsteina u skladu je s javnim komentarima French Gates. Sugerirala je da je Gatesova povezanost s “odvratnim“ Epsteinom jedan od čimbenika koji su doveli do njihovog razvoda, rekavši za CBS: “Nije mi se svidjelo što se sastajao s Jeffreyjem Epsteinom, ne. To sam mu jasno dala do znanja.“

Epstein je u siječnju 2017. rekao Walker da bi trebala pokušati dogovoriti sastanak između Gatesove supruge i Kathy Ruemmler, bivše savjetnice Bijele kuće čije su poruke s Epsteinom također bile uključene u Epsteinove dosjee. “Voljela bi sjediti s Melindom i pokazati joj drugu stranu Jeffreyja“, rekao je Epstein Walker, opisujući Ruemmler kao zagriženu feministkinju koja je njegov veliki branitelj.

U komentarima za NPR u ponedjeljak, French Gates nazvala je Epsteinovo navodno zlostavljanje “više nego srceparajućim“ i izrazila suosjećanje s njegovim žrtvama. “Koja god pitanja ostala u vezi s Epsteinovim postupcima, ta pitanja su za te ljude, pa čak i za mog bivšeg supruga“, rekla je French Gates. “Oni moraju odgovarati na te stvari, a ne ja.“ French Gates također je sugerirala da se razvela od bivšeg supruga barem djelomično zbog njegove povezanosti s Epsteinom, rekavši za NPR da je detalji Epsteinovih e-mailova o Gatesu čine nevjerojatnom tužnom i podsjećaju je zašto je morala napustiti njihov brak. Gates je u svojoj gradskoj vijećnici priznao da se njegova bivša supruga protivila njegovoj povezanosti s Epsteinom, izvještava Journal, rekavši zaposlenicima: “Da joj odamo priznanje, uvijek je bila pomalo skeptična prema Epsteinovoj stvari.“ Rekao je da se nastavio družiti s Epsteinom unatoč tome što je izrazila zabrinutost zbog financijera 2013. godine.

Epstein, Bill Gates i Trumpova administracija

Epsteinovi razgovori s Walkerom također uključuju niz rasprava o Gatesovoj uključenosti u prvu Trumpovu administraciju. Njih dvoje su raspravljali o tome kako je Gates tražio pomoć od Trumpa u vezi s međunarodnim inicijativama milijardera za pomoć, ali predsjednik se nije činio zainteresiranim. “Bill kaže da nema nikakvog interesa učiniti išta korisno za zdravstvo ili tehnologiju za SAD dok se Trump ne zauzme za međunarodni razvoj i pomoć“, rekla je Walker Epsteinu u veljači 2017., dodajući da želi da milijarder shvati potrebe SAD-a.

Epstein je više puta rekao Walker da bi trebala uputiti Gatesa da se sastane s Thomasom Barrackom, koji je bio predsjednik Trumpovog prvog inauguracijskog odbora i čija je komunikacija s Epsteinom također bila uključena u nedavno objavljeni dokument Nadzornog odbora Zastupničkog doma. Barrack i Trumpov savjetnik Steve Bannon – još jedan poznati Epsteinov suradnik, bili su “lutkari“ u Trumpovoj administraciji, tvrdio je Epstein, rekavši Walkeru da bi Gatesov sastanak s Barrackom dok je milijarder bio u Washingtonu trebao biti njegov “najvažniji“ prioritet.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je milijune Epsteinovih dosjea 30. siječnja, više od mjesec dana nakon isteka roka vlade za objavljivanje dosjea prema saveznom zakonu. Kongres je u studenom usvojio zakon kojim se zahtijeva objavljivanje Epsteinovih dosjea, nakon što je Ministarstvo pravosuđa izazvalo javno negodovanje rekavši da agencija neće dobrovoljno objaviti dokumente.

Epstein je umro u zatvoru 2019. godine nakon što je optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, ali njegov slučaj ostao je izvor javne fascinacije, uglavnom zbog poznatih osoba poput Gatesa s kojim se financijer znao družiti. Osim Gatesa, među milijarderima i moćnicima spomenutima u Epsteinovim dosjeima su Trump, izvršni direktor Tesle Elon Musk, bivši predsjednik Bill Clinton, osnivač Virgin Groupa Richard Branson, suosnivač Googlea Sergey Brin, predsjednik New York Giantsa Steve Tisch i suosnivač PayPala Peter Thiel. Nitko od tih muškaraca nije optužen za bilo kakvo nedjelo u vezi s Epsteinom, a svi su porekli da znaju nešto o zlostavljanju od strane Jeffreyja Epsteina.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalan članak)