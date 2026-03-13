Bivši šef Googlea za Europu blizu je tome da postane novi čelnik BBC-ja

Imenovanje Matta Brittina za glavnog direktora bio bi još jedan znak sve većeg utjecaja velikih tehnoloških kompanija u medijskom svijetu.

Bivši Googleov šef za Europu blizu je tome da postane sljedeći glavni direktor BBC-ja, doznaje Guardian.

Izvori navode da je Matt Brittin (57) vrlo daleko odmaknuo u procesu imenovanja. Neki insajderi vjeruju da će, osim ako ne dođe do iznenadnog obrata u posljednjem trenutku, naslijediti Tima Davieja na mjestu glavnog direktora te javne radiotelevizije.

Brittin, koji je 1988. bio član britanske olimpijske veslačke reprezentacije, deset je godina vodio Googleovo poslovanje u Europi, na Bliskom istoku i u Africi, sve do prošle godine kada je odstupio s dužnosti kako bi, kako je rekao, uzeo “kratku pauzu”. Također je neizvršni direktor Guardian Media Groupa.

Njegovo imenovanje bilo bi još jedan znak sve većeg utjecaja velikih tehnoloških kompanija u medijskom svijetu, u vrijeme rasta online platformi i streaming usluga. BBC nije želio komentirati hoće li Brittin postati sljedeći glavni direktor. Drugi izvori tvrde da konačna odluka još nije donesena te da postupak i dalje traje.

Priprema za komercijalizaciju

Brittin se smatra osobom sličnog profila kao Davie, jer obojica naglašavaju važnost tehnologije. Davie je osnovao odjel “media tech” koji bi se s vremenom mogao razviti u komercijalnog operatera. Također želi dodatno ojačati BBC-jevu digitalnu platformu iPlayer.

BBC se suočava i s utjecajem YouTubea, koji je postao iznimno snažna platforma i odvlači publiku od tradicionalnih televizijskih kuća. YouTube je u vlasništvu Googleove matične kompanije.

Ako preuzme tu dužnost, Brittin će naslijediti posao na kojem se Davie morao nositi s nizom kriza. One su kulminirale njegovom ostavkom nakon spora oko institucionalne pristranosti i kritika zbog načina na koji je BBC montirao govor Donalda Trumpa.

Iako je Brittin obnašao vrlo visoke korporativne funkcije, postoji zabrinutost koliko je spreman na javni pritisak koji donosi vođenje BBC-ja. Kada je 2016. u britanskom parlamentu odgovarao na pitanja o relativno malom iznosu poreza na dobit koji je Google plaćao u Ujedinjenom Kraljevstvu, činilo se da ne zna kolika mu je vlastita plaća.

Neki u medijskoj industriji smatraju da je vođenje BBC-ja postalo gotovo neizvedivo zbog veličine organizacije, napada političkih protivnika i snažne konkurencije mnogo bogatijih rivala.

“Nije posao za slabiće”

Iako pozicija glavnog direktora donosi plaću veću od 500.000 funti godišnje (580.000 eura), ona je znatno manja od plaća na usporedivim pozicijama u mnogim privatnim kompanijama.

Među onima koji su odbili prijaviti se za tu funkciju su Jay Hunt, bivša direktorica BBC Onea i kreativna direktorica Channel 4, koja sada radi u Apple TV-u; Alex Mahon, donedavna izvršna direktorica Channel 4; te Charlotte Moore, bivša glavna kreativna direktorica BBC-ja koja sada vodi produkcijsku kuću Left Bank Pictures.

Iako je Davie rekao da nije imao nikakvu ulogu u izboru nasljednika, naglasio je da bi iskustvo u javnom životu moglo biti velika prednost, kao i karakter potreban za suočavanje s pritiskom.

“Ovo nije posao za slabiće”, rekao je.

“Na kraju, osoba mora imati i malo sreće. Javni život može vas slomiti u deset dana ili u deset godina. Možete izgorjeti pri prvom udaru. Mislim da je dobro imati nešto iskustva u takvom okruženju prije nego što dođete u Broadcasting House.”