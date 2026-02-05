AI voditelj se javio u tv prilogu televizije u regiji

Mogućnosti umjetne inteligencije u srijedu su prikazane na televiziji u regiji. AI replika stvarne osobe javila se u prilogu jutarnjeg programa.

Televizijski voditelj koji se javio u prilogu o umjetnoj inteligenciji koji je emitirao srpski RTS bio je AI replika stvarne osobe – Radomira Laleta Markovića, osnivača agencije TAG Media. Prilog je realiziran u okviru portfelja agencije TAG Media u suradnji s neimenovanim američkim tehnološkim startupom.

Marković u priopćenju TAG Medije naglašava da umjetna inteligencija ne zamjenjuje autora, već mu omogućuje da bude učinkovitiji: „AI ne zna što je javni interes i ne donosi uredničke odluke. Umjetna inteligencija je tu da ubrza tehnički dio posla i omogući nam da budemo prisutni na više mjesta istovremeno, bez gubitka kvalitete“.

Osim u medijima, ovo rješenje može koristiti i u raznim drugim sektorima – u marketingu, sektoru nekretnina, turizma, edukacije,…

Uz strogo definiran pravni okvir i sigurnosne protokole, digitalni blizanac postaje zaštićeno intelektualno vlasništvo koje brendovima omogućuje prisutnost na mrežama poput TikToka ili Instagrama 24 sata dnevno. Marković zaključuje da oni koji ovu tehnologiju prigrle na vrijeme dobivaju stratešku prednost, jer dok njihova digitalna verzija osigurava kontinuitet prisutnosti, ideja i odgovornost ostaju isključivo u rukama ljudi.