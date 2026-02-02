King ICT-ova kompanija ima planove s humanoidnim robotima, predstavili prvoga

Po nekim procjenama humanoidni roboti mogli bi postati traženi u industriji i kućanstvima, a hrvatska tvrtka Abysalto to područje vidi kao svoju priliku. U nju kreću s kineskim robotom Unitree G1, koji predstavlja platformu čije će mogućnosti dobrim dijelom ovisiti o tome kako će je isprogramirati.

Abysalto, tvrtka King ICT grupe koja je prošle godine objedinila njihovo softversko poslovanje, predstavila je u ponedjeljak svoje planove vezane uz umjetnu inteligenciju i robotiku. Njihov AI odjel koji vodi Nenad Mandić trenutačno broji 20 ljudi, a moguće je da ih do kraja godine bude i 50.

Mandić, Igor Gorečan i Maja Pavlinušić predstavili su i humanoidnog robota kineske tvrtke Unitree, istom modelu kakav je Vandri Robotics nedavno predstavio u ZICER-u. Nazvali su ga Eto Demerzel po liku humanoidnog robota (odnosno njegovog alter ega) iz romana Isaaca Asimova.

Humanoidni robot i robopas u Abysaltu; Foto: Forbes Hrvatska

Hoće li roboti jednog dana pomagati u hrvatskim bolnicama?

Riječ je o robotu visine 132 centimetra i 39 kilograma (Podaci Vandri Roboticsa o 140 cm i 55 kilograma navodno nisu točni, op.a.). Između više kineskih modela izabrali su baš njega jer se radi o otvorenoj platformi koja omogućuje programiranje njegovih mogućnosti, a ima i dobar SDK, odnosno dokumentaciju na engleskom jeziku i podršku za development. Cijena mu se kreće od 22 do 55 tisuća eura, pri čemu je njihov zbog opremljenosti bio među skupljima.

Opremljen je s dva računala i 43 motora koji pokreću njega i njegove udove što mu teoretski omogućuje obavljanje mnogih poslova ili funkcija. Prva uloga koju će dobiti u nekom trenutku bit će asistent koji će pomagati zainteresiranima za proizvode brenda Vivax (iza kojeg stoji tvrtka M SAN vlasnički povezana s King ICT-om).

Tržište tek treba pokazati u kojim će se industrijama najviše tražiti roboti, a ovisno o tome Abysalto će prilagođavati svoju ponudu i poslovni model. Očekuju da će njegova cijena s vremenom padati, a neke od mogućih primjena vide u domovima za umirovljenike i u bolnicama. Roboti su idealni za korištenje u poslovima koji su za ljude dosadni, opasni i/ili teški. Osim predstavljenog humanoidnog robota Unitree G1 predstavili su i robopsa Go2 iste kompanije. Njegovu primjenu vide u primjerice provjeri terena u situacijama kad je sigurnije koristiti robota, nego ljudsku osobu.

Nenad Mandić objašnjava planove tvrtke s humanoidnim robotima; Foto: Forbes Hrvatska