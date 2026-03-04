Block je trebao biti novi početak za Jacka Dorseyja nakon Twittera – no opet ponavlja iste pogreške

Block je trebao dokazati da Dorsey može uspješno voditi novu generaciju fintech kompanija, no otpuštanja, kritike investitora i niz upitnih poslovnih odluka ponovno dovode njegovu strategiju pod znak pitanja.

Prošlog četvrtka Jack Dorsey objavio je da će Block otpustiti više od 4000 ljudi, odnosno približno 40 posto ukupne radne snage. Kao glavni razlog izvršni direktor naveo je umjetnu inteligenciju: “Već vidimo da alati za inteligenciju koje stvaramo i koristimo, u kombinaciji s manjim i ravnijim timovima, omogućuju novi način rada koji iz temelja mijenja što znači graditi i voditi tvrtku.”

Block se tako pridružio nizu tehnoloških i softverskih kompanija koje masovna otpuštanja opravdavaju umjetnom inteligencijom. Već sada neki optužuju Dorseyja za takozvani “AI washing” – korištenje prijetnje umjetne inteligencije kao paravana za vlastite menadžerske pogreške. Prije prošlotjedne objave Block je već otpustio oko 2000 zaposlenika od početka 2024.

“Ovaj potez posebno djeluje kao da Block koristi AI kao izgovor da poništi ranije pretjerano zapošljavanje”, kaže Nate Svensson, analitičar za dionice u Deutsche Banku. Dorsey je u zasebnoj objavi na platformi X priznao da je tvrtka previše zapošljavala te rekao da se to dogodilo jer je “pogrešno” odvojio Blockovu peer-to-peer aplikaciju za plaćanja Cash App od osnovnog poslovanja obrade plaćanja. Dorsey je također branio vlastiti rad: “Vodimo i vodili smo učinkovitu kompaniju… bolju od većine.”

Dionica pala 70 posto

Nije ni čudo da to govori. Iako upravni odbor Blocka i dalje stoji iza njega, Dorsey je pod pritiskom dioničara da popravi poslovanje tvrtke. Dionica je pala 70 posto od vrhunca iz 2021. godine. U anketi na platformi Blind među 271 sadašnjim i budućim bivšim zaposlenikom Blocka, čak 87 posto ispitanika do petka je glasalo da bi Dorsey trebao biti smijenjen ili sam odstupiti s mjesta izvršnog direktora, prema snimci zaslona koju je podijelio Forbes.

Za dugogodišnje pratitelje Dorseyjeve meteorske karijere paralele između Blocka i Twittera – koji je također suosnovao 2006. i vodio kao izvršni direktor u dva odvojena razdoblja – očite su. Poput Blocka, Twitter se borio s održavanjem rasta kao javno izlistana kompanija, što je na kraju dovelo do toga da ga je Elon Musk preuzeo u privatnom otkupu vrijednom 45 milijardi dolara i smanjio broj zaposlenih za gotovo 80 posto, s više od 8000 na oko 1500. Ono što je teže razumjeti jest kako je Dorsey uspio uvjeriti članove uprave i dioničare Blocka da je i dalje najbolja osoba za vođenje fintech kompanije dok pokušava vratiti stari zamah.

“Volim Jacka Dorseyja. Dao mi je posao, omogućio mi bogatstvo, nemam nikakve loše osjećaje prema njemu”, kaže jedan bivši softverski inženjer Blocka koji je prošlog tjedna dobio otkaz. “Ali pokrenuo je dvije kompanije koje su dosegnule veliku tržišnu vrijednost… i obje su na kraju otpustile ogroman postotak zaposlenika.”

Kupnja Tidala

Dorsey je 2009. osnovao Square zajedno sa softverskim inženjerom Jimom McKelveyjem, nedugo nakon što ga je uprava Twittera prvi put prisilila da napusti mjesto izvršnog direktora. (Navodni razlog bio je da je Dorsey ranije odlazio s posla kako bi išao na jogu i modne tečajeve.) Sa svojim upečatljivim bijelim čitačem kreditnih kartica Square je eksplozivno rastao među restoranima i malim poduzećima koja su tražila jeftinija rješenja za kartična plaćanja. Tvrtka je izašla na burzu 2015., iste godine kada se Dorsey vratio na mjesto direktora Twittera.

Dioničari Twittera ubrzo su počeli negodovati jer je kompanija zaostajala za eksplozivnim rastom Facebooka, a Dorsey je napustio Twitter krajem 2021. Square je u međuvremenu snažno rastao, a tijekom pandemije rast se dodatno ubrzao jer je potražnja trgovaca naglo porasla. Cash App, aplikacija za međusobna plaćanja, također je brzo rasla. Tvrtka je broj zaposlenih povećala s oko 3800 početkom 2020. na gotovo 13.000 u 2023.

“Zapošljavali smo kao ludi”, prisjeća se otpušteni softverski inženjer. “U jednoj godini obavio sam 200 inženjerskih intervjua.”

Sav taj rast prikrio je neke Dorseyjeve upitne odluke. U ožujku 2021. Block je pristao kupiti većinski udio u Tidalu, slabo korištenom servisu za streaming glazbe koji podržava Jay-Z – Dorseyjev prijatelj – za 237 milijuna dolara u gotovini i dionicama. Kasnije iste godine, dok su kriptovalute snažno rasle, Dorsey je Square preimenovao u Block kako bi naglasio prihvaćanje bitcoina i blockchain tehnologije, a potom se odrekao titule izvršnog direktora u korist titule Block Head. Tvrtka je pokrenula Proto, posao s hardverom za rudarenje bitcoina, te Bitkey, samostalni digitalni novčanik za investitore koji žele sigurno pohraniti svoje tokene.

Potezi nakon pandemije upitni

Još u kolovozu 2025., samo nekoliko mjeseci prije pada cijene bitcoina, Dorsey je tijekom objave poslovnih rezultata rekao da je kompanija izgradila “najbolji bitcoin miner na tržištu”. Prodaja tih uređaja sada će biti znatno teža zbog pada cijene bitcoina. Tijekom istog poziva, kada su ga pitali o stabilnim kriptovalutama, rekao je: “Naša je namjera osigurati da bitcoin postane izvorna valuta interneta i da se koristi kao svakodnevni novac. Vjerujemo da se to može dogoditi vrlo brzo.”

Dorsey je također snažno ušao u popularni sektor kupnje na rate bez kreditne kartice. U kolovozu 2021., otprilike u vrijeme kada je dionica dosegla vrhunac, Block je pristao kupiti australsku fintech kompaniju Afterpay za 29 milijardi dolara u transakciji isključivo dionicama.

“Njegov fokus djeluje posvuda”, kaže bivši softverski inženjer o Dorseyju. “Njegove se priče mijenjaju svake godine ili dvije.”

Nijedan od tih poteza nakon pandemije zasad nije donijela veliki učinak. Afterpay čini mali dio ukupnih prihoda. Poslovi povezani s bitcoinom također su oslabjeli zajedno s padom vrijednosti kriptoimovine u cijeloj industriji. Tidal se pokazao najvećim razočaranjem. Prema podacima SimilarWeba, nalazi se tek na 44. mjestu među servisima za streaming glazbe. Sudac u Delawareu opisao je taj posao kao “katastrofalnu poslovnu odluku” dok je presudio u korist Blocka u tužbi koju je podnio mirovinski fond iz Floride zbog kupnje Tidala.

Problemi sa sigurnosnim kontrolama

U međuvremenu su osnovni Blockovi poslovi obrade plaćanja došli pod pritisak. Hedge fond Hindenburg Research tvrdio je 2023. da je Block obmanuo investitore napuhivanjem broja korisnika Cash Appa, omogućio široko rasprostranjene prijevare i kriminalne aktivnosti svojim “Divljim zapadom” u pristupu usklađenosti s pravilima te profitirao od takvih praksi dok je istodobno preuveličavao rast. Block je izvješće Hindenburga odbacio kao “osmišljeno da zavara i zbuni investitore”.

Prošle godine američki Ured za financijsku zaštitu potrošača naložio je do 120 milijuna dolara odštete potrošačima i kaznu od 55 milijuna dolara zbog navodnih propusta u rješavanju prijevara i sigurnosnim kontrolama, dok je zajednička akcija 48 saveznih država izrekla kaznu od 80 milijuna dolara zbog kršenja pravila protiv pranja novca i financiranja terorizma. Odvojeno je njujorški regulator financijskih usluga kaznio Block s 40 milijuna dolara zbog ozbiljnih nedostataka u usklađenosti s pravilima protiv pranja novca i regulaciji virtualnih valuta te naložio imenovanje neovisnog nadzornika. Ako su nedavna otpuštanja značajno smanjila timove zadužene za usklađenost i borbu protiv prijevara, kompanija bi se mogla izložiti novim, ozbiljnim rizicima.

Gledajući unaprijed, Dorsey tvrdi da je poslovanje Blocka i dalje snažno, ističući kontinuirani rast bruto profitabilnosti, rast broja korisnika i poboljšanje profitabilnosti. Investitori su pozdravili otpuštanja, pa su dionice Blocka do zatvaranja tržišta u ponedjeljak porasle za više od 20 posto.

John Hyatt, novinar Forbesa (link na originalan članak)