Ova društvena mreža vas špijunira čak i ako ne koristite aplikaciju. Evo kako to zaustaviti

Nekorištenje aplikacije vas neće zaštititi, ali s nekoliko jednostavnih koraka možete ostati sigurni.

TikTok prati sve što radite na njegovoj aplikaciji, tu nema iznenađenja. Manje je očito kako vas tvrtka prati i na drugim dijelovima interneta koji nemaju nikakve veze s TikTokom.

Zapravo, TikTok prikuplja osjetljive i potencijalno neugodne informacije o vama čak i ako nikada niste koristili aplikaciju. Brojne web stranice šalju TikToku podatke o dijagnozama raka, plodnosti, pa čak i krizama mentalnog zdravlja. To je dio carstva praćenja koje se proteže daleko izvan platforme društvenih medija. Sada, zahvaljujući novom skupu značajki, TikTok je spreman proširiti svoju mrežu i pronaći još više detalja o vašem životu.

Promjena dolazi samo nekoliko tjedana nakon prodaje američkih operacija TikToka skupini tvrtki povezanih s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sporazum je doveo do novih zabrinutosti oko privatnosti kod nekih stručnjaka za ljudska prava i korisnika, iako TikTok tvrdi da ima transparentne smjernice o tome kako odgovara na vladine zahtjeve za podacima, prenosi BBC.

Problem se vrti oko velikih promjena TikTok-ovog “piksela”, alata koji tvrtke koriste za praćenje vašeg ponašanja na mreži. Tvrtka za kibernetičku sigurnost pod nazivom Disconnect otkrila je da ažurirani TikTok piksel prikuplja informacije na neobične načine u usporedbi s konkurencijom.

“To je iznimno invazivno“, kaže Patrick Jackson, glavni tehnološki direktor u Disconnect-u. “Ovo prošireno dijeljenje podataka, kada analizirate stvarni piksel kod, vidite stvari koje izgledaju jako loše.“

TikTok tvrdi da su njegovi korisnici u nekim slučajevima obaviješteni o praksama upravljanja podacima u pravilima o privatnosti i obavijestima. Tvrtka također kaže da ljudima daje postavke privatnosti kako bi preuzeli kontrolu.

“TikTok korisnicima pruža transparentne informacije o svojim praksama privatnosti i daje im više alata za prilagodbu iskustva“, kaže glasnogovornik TikToka. “Oglašavački pikseli su industrijski standard i široko se koriste na društvenim i medijskim platformama, uključujući i BBC.“

Ali većina ljudi možda ne shvaća da TikTok čuva podatke o njima čak i ako nikada nisu koristili tu društvenu platformu.

Nevidljivi piksel za praćenje

Pikseli za praćenje nisu ništa novo. Godinama ih tvrtke koje vode oglašivačke mreže – uključujući Google, Metu i stotine drugih, koriste za prisluškivanje onoga što ljudi rade na webu. To je nevidljiv djelić koda veličine jednog piksela vašeg zaslona koja se učitava u pozadini web stranice, puna tehnologije za prikupljanje podataka. Oni su posvuda i stalno vas promatraju.

TikTok, na primjer, potiče tvrtke da postavljaju piksele na svoje web stranice kako bi pomogli divu društvenih medija da prikupi više podataka. Ako netko ima online trgovinu obućom i koristi piksel, to omogućuje TikToku prikupljanje mnogo podataka o kupcima kako bi im prikazivao ciljane oglase. Osim toga, pomaže TikToku da shvati hoće li ljudi koji vide te oglase za cipele na kraju izvršiti kupnju. Kad su u pitanju podaci iz trgovine cipela, informacije mogu biti bezopasne, ali također, pikseli mogu prikupljati izuzetno osobne podatke.

Glasnogovornik TikToka kaže da su stranice dužne pridržavati se zakona o privatnosti i obavijestiti vas o svojim praksama s podacima i da je web stranicama zabranjeno dijeljenje određenih vrsta osjetljivih informacija, poput zdravstvenih podataka. Tvrtka također kaže da poduzima proaktivne korake kako bi upozorila web stranice koje dijele bilo što neprikladno.

Kritičari kažu da je problem u tome što velike tehnološke tvrtke poput TikToka sve više prate sve što radite na internetu. Prema DuckDuckGo, tvrtki za privatnost, TikTok ima tragače na 5% vodećih svjetskih web stranica. Taj broj stalno raste, iako je to ništa u usporedbi s Googleom s tragačima na gotovo 72% vodećih web stranica i Metom na oko 21% .

“Ovo je doslovno priručnik koji su Google i Meta koristili godinama“, kaže Peter Dolanjski, izvršni direktor proizvoda u DuckDuckGo. Počeli su prikupljati male količine podataka i to su razvili u carstvo koje ima ogroman uvid u vaš svakodnevni život, kaže.

Svi ovi podaci mogli bi značiti da vidite oglase koji su vam prilagođeniji, što bi vam se moglo svidjeti. Ali ovi detaljni zapisi o vašem osobnom životu ne bi postojali da vas tehnološke tvrtke ne nadziru, a to vas izlaže svim vrstama rizika, kaže Dolanjski.

“Algoritmi mogu koristiti ove podatke kako bi vas iskoristili. To bi vas moglo prisiliti da nešto kupite, to bi mogle biti političke kampanje”, kaže. Podaci iz oglašavanja korišteni su u štetne svrhe, od navodnih kršenja građanskih prava do spolne diskriminacije.

TikTokovo podatkovno carstvo

TikTok-ov piksel star je godinama, ali se upravo promijenio na neke važne načine. TikTok-ova američka podružnica je 22. siječnja službeno promijenila vlasnika, a korisnici su morali pristati na novi skup praksi prikupljanja podataka. To uključuje novu oglašivačku mrežu koju će TikTok koristiti za prikazivanje ciljanih oglasa na web stranicama drugih ljudi. Kako bi olakšao taj novi oglašivački sustav, TikTok je ažurirao svoj piksel.

U prošlosti je TikTok-ov piksel u osnovi samo otkrivao tvrtkama generiraju li njihovi oglasi prodaju u samoj aplikaciji. Sada će piksel pomoći tvrtkama da prate korisnike koji vide oglas kada napuste TikTok i obave kupnju negdje drugdje.

To vjerojatno znači da će više tvrtki kupovati TikTok oglase i da će se piksel pojavljivati ​​na više mjesta, prema Arielle Garciji, glavnoj operativnoj direktorici u Check My Ads, skupini za nadzor digitalnog oglašavanja. Drugim riječima, TikTokovo carstvo praćenja će se širiti. “Ovi alati prirodno čine platformu privlačnijom oglašivačima, što je u konačnici način na koji platforme rastu“, kaže Garcia.

Disconnect je otkrio da TikTok-ov piksel sada prikuplja više informacija nego ikad prije, automatski presrećući podatke koje web stranice šalju Googleu. Stručnjaci za BBC kažu da je to neobično invazivno. “Oni tiho bilježe te podatke bez da vlasnik stranice izričito podijeli te informacije s TikTokom”, kaže Jackson, a to znači da web stranice mogu nenamjerno poslati TikToku čak i više podataka nego što namjeravaju.

Glasnogovornik kaže da je TikTok jasan u vezi s tim koje podatke piksel prikuplja i da tvrtke mogu jednostavno drugačije postaviti svoje web stranice ako ne žele da TikTok vidi što šalju Googleu.

TikTok također ima neke kontrole privatnosti koje možete koristiti. Korisnici mogu “izbrisati” podatke koje ta društvena mreža prikuplja pomoću piksela pomoću postavke u aplikaciji. Osobe koje nemaju račun mogu zatražiti od TikToka da izbriše sve podatke koje ima o vama.

Ali ako želite zaustaviti prikupljanje podataka prije nego što se to dogodi, potrebni su vam dodatni koraci.

Kako se zaštititi

Najbolja opcija? Koristite privatniji web preglednik. Oko 71% ljudi koristi Google Chrome, za koji je u preliminarnim akademskim istraživanjima utvrđeno da otkriva više informacija od mnogih konkurenata. Stručnjaci za privatnost često preporučuju preglednik DuckDuckGo i Brave, koji su posebno izgrađeni za zaštitu podataka. Firefox i Safari smatraju se boljim opcijama od Chromea, iako su prema zadanim postavkama manje strogi u pogledu privatnosti.

Ako vam je promjena preglednika previše, instalirajte proširenje preglednika koje blokira ove alate za praćenje. Određeni blokatori oglasa također blokiraju prikupljanje nekih podataka, uključujući AdBlock Plus i uBlock Origin. DuckDuckGo ima tablicu koja uspoređuje koji blokatori oglasa to najbolje rade. Samo nemojte instalirati proširenja preglednika koja ne preporučuju pouzdani izvori – to je kao instaliranje aplikacije. Neka su rizična.

A sada loše vijesti. Slijedeći ova dva koraka blokirat ćete TikTok piksel i mnoge druge povrede privatnosti, ali to ne znači da su vaši problemi s podacima riješeni.

Postoje mnogi drugi načini na koje tvrtke dijele podatke s TikTokom, Googleom, Metom i drugim oglašivačkim tvrtkama. Tvrtke prikupljaju podatke o vama i šalju ih izravno tehnološkim divovima s vlastitih servera, na primjer. “To je crna kutija, ne mogu vam reći koliko se često koristi jer se sve događa iza kulisa“, kaže Dolanjski. “Mnogo je teže zaštititi se od toga. Vaša jedina prava obrana je da ne koristite iste osobne podatke na različitim uslugama“, pa je teže usporediti što radite na različitim dijelovima interneta.

Pravo rješenje su bolji zakoni o privatnosti, kaže Garcia iz Check My Ads. “Ovo nije problem ograničen na jednu platformu. To je šire pitanje ekosustava oglašivačke tehnologije koje se u konačnici treba riješiti jačom regulacijom”, kaže ona. “Jedino što će ovo stvarno promijeniti jest kada se ljudi jave zakonodavcima i jasno stave do znanja da im je privatnost zapravo važna.”

Thomas Germain, novinar BBC-ja