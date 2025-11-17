Boris Drilo odlazi iz HT-a, nasljeđuje ga Ognjen Vukoslavović

Član Uprave HT-a za tehniku i informacijske tehnologije Boris Drilo odlazi iz Hrvatskog Telekoma 1. siječnja 2026. godine, a njegovu ulogu preuzet će Ognjen Vukoslavović.

Boris Drilo s 1. siječnja 2026. godine odlazi s pozicije člana Uprave za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma te karijeru nastavlja unutar Deutsche Telekom Grupe. Na novom poslu bit će zadužen za uspostavu, provedbu i upravljanje kompleksnim tehnološkim i transformacijskim programima u DT poslovnim segmentima Njemačka i Europa. Kao član leadership tima Deutsche Telekom Europe (DT EU) obnašat će dužnosti vezane uz segment tehnologije.

Na poziciji člana Uprave i glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije HT-a bio je od siječnja 2017. godine, te je bio zadužen za razvoj, implementaciju i operacije tehnoloških platformi Hrvatskog Telekoma, uključujući mobilnu i mrežu te IT i poslovne sustave.

Tko je Ognjen Vukoslavović?

Na njegovu poziciju doći će Ognjen Vukoslavović. On je proteklih godinu dana obnašao funkciju direktora Sektora za terenske usluge, operacije i izgradnju u Hrvatskom Telekomu. Prije toga bio je član Uprave HT Servisa, nekadašnjeg društva kćeri Hrvatskog Telekoma. Prije integracije u HT Grupu ta tvrtka je obavljala poslove planiranja i izgradnje fiksne i mobilne mreže, održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže, terenskog održavanja aktivne pristupne mreže i pasivne mreže HT-a. Karijeru u Hrvatskom Telekomu započeo je 2018. godine kao direktor tehničkih servisa.

Predsjednica Uprave, Nataša Rapaić, izjavila je: „S velikim zadovoljstvom pozdravljam Ognjenovo imenovanje u Upravu. Radi se o iznimno angažiranom menadžeru koji odlično poznaje Hrvatski Telekom, telekomunikacijsku industriju i koji posjeduje bogato iskustvo rada na rukovodećim pozicijama te transformacijskim projektima koji za rezultat imaju veću operativnu učinkovitost i vodeće korisničko iskustvo. Vjerujem kako će njegova stručnost dodatno osnažiti naš tehnološki razvoj i budući razvoj HT-a. Također, zahvaljujem Borisu na njegovoj velikoj ulozi u razvoju i rastu naše kompanije te implementaciji tehnoloških rješenja koja su mijenjala industriju i rezultirala rekordnom izgradnjom i najboljim tržišnim performansama HT-ove mreže. Borisu želim puno uspjeha na njegovoj novoj i zasluženoj funkciji u Deutsche Telekom Grupi te se veselim nastavku suradnje.“

Od 1. siječnja 2026. Hrvatski Telekom vodit će Uprava u sastavu: Nataša Rapaić, predsjednica Uprave, Marijana Bačić, članica Uprave za poslovne korisnike, Ivan Bartulović, član Uprave za ljudske resurse i korisničku podršku, Siniša Đuranović, član Uprave za korporativne poslove, Matija Kovačević, član Uprave za financije, Krešimir Madunović, član Uprave za privatne korisnike i Ognjen Vukoslavović, član Uprave za tehniku i informacijske tehnologije.